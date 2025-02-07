彰化景點誰還再看八卦山大佛！提到彰化景點，可不能只想到八卦山大佛、鹿港老街或是田尾公路花園，彰化也有超多特別有趣、好玩的景點，很值得來走一趟，窩客島這次蒐羅具有特色的「7個彰化景點」推薦名單，包括有多種手作的遊樂設施園區、古代生物主題園、超逼真的十八層地獄景點等，假日跟親友、親子出遊帶小孩玩都很適合。



▲彰化景點7大必玩推薦，恐龍親子遊樂園區、空中腳踏車一次玩個夠 / WalkerLand窩客島整理



玩彰化不想跑太多景點，推薦到以手作遊樂設施為特色的「姥姥不老茶文創園區」，120元就能玩手作海盜船、空中腳踏車、空中吊籠等設施，近期還推出「古禮迎親」體驗古代娶親，超特殊玩法來彰化可別錯過；假日遛小孩可以到古生物、恐龍主題園區的「古生物奇幻樂園」、「好田森林」，有拍多個恐龍打卡點，還能暢玩各種遊樂設施；也能到「今夜星辰休閒農場」近距離餵食羊駝、兔子、天竺鼠等毛茸茸小動物，超可愛模樣太療癒。



▲彰化親子景點推薦7選，假日帶小孩玩卡丁車、拍恐龍 / WalkerLand窩客島整理



彰化景點推薦必玩：姥姥不老茶文創園區

部落客 西莉亞玩樂人生 造訪 姥姥不老茶文創園區 說：

除了前半段的天女散花盪鞦韆、海盜船、流籠體驗等，大家千萬不可以錯過，後半段還有一處池塘，以及園區相當熱門的遊樂設施：空中腳踏車。



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姥姥不老茶文創園區

地址：彰化縣埔鹽鄉番金路46號

電話：0932-600-350

完整介紹由部落客「西莉亞玩樂人生」於窩客島分享：彰化埔鹽鄉｜姥姥不老茶文創園區 古禮迎親傳統禮俗體驗 一日、二日遊套裝行程 全台打造唯一手作遊樂設施 寓教於樂親子樂園



▲▼彰化景點推薦必玩：姥姥不老茶文創園區，空中腳踏車與最新古禮迎親套裝體驗 /西莉亞玩樂人生 提供、WalkerLand窩客島整理





彰化景點推薦必玩：南天宮十八層地獄

部落客 利歐娜樂生活 Leona Fun Life 造訪 南天宮十八層地獄 說：

走進惡鬼的大嘴巴，正式通往十八層地獄了。起點是奈何橋，終點是孟婆，離開地獄喝下孟婆湯就準備轉世了。本以為啥都還沒看到應該還好，結果...奈何橋是感應式的，一上去大震動，小孩啥都還沒看到就先被嚇哭了(攤手)



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南天宮十八層地獄

地址：彰化縣彰化市公園路一段187巷12號

電話：04-722-2587

完整介紹由部落客「利歐娜樂生活 Leona Fun Life」於窩客島分享：彰化室內景點|鬼門開挑戰十八層地獄，八卦山旁近一甲子的勸世景點|彰化南天宮



▲▼彰化景點推薦必玩：南天宮十八層地獄 /利歐娜樂生活 Leona Fun Life 提供、WalkerLand窩客島整理



彰化景點推薦必玩：古生物奇幻樂園

部落客 寶小銘 造訪 古生物奇幻樂園 說：

這裡有超真實的射擊互動，只要射到恐龍身上的小白點，恐龍就會動，而且發出叫聲。在這裡有一種被恐龍包圍的感覺，大家一起合作對抗吧！



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古生物奇幻樂園

地址：彰化縣芬園鄉中山路167號

電話：04-859-1548

完整介紹由部落客「寶小銘」於窩客島分享：古生物奇幻樂園 | 彰化親子景點．古生物巨獸近在眼前．多樣遊樂設施超好玩



▲▼彰化景點推薦必玩：古生物奇幻樂園，不只恐龍打卡點，還有各種遊樂設施可以玩 /寶小銘 提供、WalkerLand窩客島整理





彰化景點推薦必玩：好田森林

部落客 寶小銘 造訪 好田森林 說：

以恐龍為主題的休閒園區，園區綠意盎然、充滿南洋風情，非常適合拍照打卡；還有親子遊樂設施，像是滑草、高空卡丁車等，可以讓小朋友玩到不想離開。



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好田森林

地址： 彰化縣田尾鄉公園東路7號

完整介紹由部落客「寶小銘」於窩客島分享：彰化縣田尾鄉好田森林 | 彰化親子景點．融合恐龍主題和南洋風情的休閒園區．美美場景超好拍．滑草&空中卡丁車超好玩



▲▼彰化景點推薦必玩：好田森林 /寶小銘 提供、WalkerLand窩客島整理





彰化景點推薦免門票開玩：台灣穀堡

部落客 Kiwi 造訪 台灣穀堡 說：

園區內參觀完全免費，還提供米製產品的試吃和試喝，讓你品嚐喜歡再購買，非常貼心！這裡是全台唯一以稻米為主題的觀光工廠，設有親子遊戲區，包含玩砂池和復古場景等設施，讓孩子們玩得不亦樂乎。



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台灣穀堡

地址：彰化縣埤頭鄉彰水路二段526號

電話：04-892-6088

完整介紹由部落客「Kiwi」於窩客島分享：彰化台灣穀堡免費參觀，DIY體驗與親子景點一次滿足！



▲▼彰化景點推薦免門票開玩：台灣穀堡，有多種DIY體驗課程可以線上預約 /Kiwi 提供、WalkerLand窩客島整理





彰化免費景點推薦必玩：緞帶王觀光工廠

部落客 YUNO的吃喝玩樂日記 造訪 緞帶王觀光工廠 說：

提供各種DIY體驗，如染色、緞帶花製作...等 讓人充分感受到手作的樂趣，此外，園區內還有豐富的互動遊樂設施、金剛大機器人展示以及令人驚嘆的七萬種緞帶收，藏視覺和感官皆能得到極大的滿足。



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緞帶王觀光工廠

地址：彰化縣鹿港鎮鹿工路15號

電話：04-781-3366

完整介紹由部落客「YUNO的吃喝玩樂日記」於窩客島分享：彰化縣鹿港鎮緞帶王觀光工廠｜彰化鹿港親子必遊景點！全台最大緞帶博物館 免門票體驗傳統工藝與創意樂趣



▲▼彰化免費景點推薦必玩：緞帶王觀光工廠 /YUNO的吃喝玩樂日記 提供、WalkerLand窩客島整理





彰化景點推薦必玩：今夜星辰休閒農場

部落客 海蒂Heidi 造訪 今夜星辰休閒農場 說：

沒想到市區裡竟然有這麼大的親子休閒農場, 小朋友可以超近距離接觸可愛小動物之外, 爸爸媽媽也有很多浪漫場景可以拍照喔, 整個充滿可愛甜蜜的氛圍, 讓人想再次造訪。



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今夜星辰休閒農場

地址：彰化縣彰化市石牌路一段428號

電話：04-732-3111

完整介紹由部落客「海蒂Heidi」於窩客島分享：近距離接觸！小朋友超愛的可愛小動物 草泥馬 天竺鼠 小兔子 還有浪漫場景超好拍



▲▼彰化景點推薦必玩：今夜星辰休閒農場 /海蒂Heidi 提供、WalkerLand窩客島整理

