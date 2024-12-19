說到位於彰化縣埔鹽鄉【姥姥不老茶文創園區】，是一個結合手作遊樂設施與自然生態的多元休閒園區。這裡不僅有傳統文化探索，還能體驗各種趣味活動與田園樂趣，相當適合全家共遊、學習體驗與放鬆休閒的絕佳地點。這一天西莉亞與朋友相約，特地走了一趟姥姥不老茶文創園區，除了體驗園區多樣化的手作遊樂設施如滑草場、海盜船、空中腳踏車之外。當然也悠閒地在園藝花卉區和百年老樹下漫遊，盡情享受大自然的靜謐。

重點是我們還參與了一場喜氣洋洋的古禮迎親傳統禮俗儀式，古禮迎親傳統禮俗儀式充滿著莊重、熱鬧及文化象徵意涵。傳統婚禮的迎親儀式講究吉祥、尊重與禮儀，更體現了對婚姻的祝福及家庭和諧的重視。西莉亞很開心能在姥姥不老茶文創園區，親身參與這一場古禮迎親傳統禮俗儀式，要是您們看完文章感興趣的話，也可以親洽 姥姥不老茶文創園區臉書粉絲團 ，都可以預約一日、二日套裝行程喔！

｜彰化埔鹽鄉。姥姥不老茶文創園區｜

住址：彰化縣埔鹽鄉番金路46號

電話：0932 600 350

營業時間：09:00–18:00

姥姥不老茶文創園區｜ 臉書粉絲團

｜姥姥不老茶文創園區。門票資訊｜

姥姥不老茶文創園區的門票分成三種，一般遊客只要120元就能玩18項體驗，如果想體驗套裝行程，可以考慮500元或600元/人的體驗套裝，但須要提前預約，且保留4個小時以上才能完整體驗，首先西莉亞先分享姥姥不老茶文創園區最新推出的【古禮迎親】套裝體驗喔。

圖片取材至姥姥不老茶文創園區｜ 臉書粉絲團

｜姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗｜

剛剛西莉亞前面說到，這一趟我們參與了一場喜氣洋洋的古禮迎親傳統禮俗儀式，古禮迎親傳統禮俗儀式充滿著莊重、熱鬧及文化象徵意涵。其實這是園區最新推出的套裝行程體驗，恰好藉由施老闆兒子的婚禮，施家與劉家兩家聯姻，剛好體現傳統婚禮的典雅儀式，現場吸引大批民眾參與，體驗昔日的文化風采。

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗

▼姥姥不老茶文創園區推出的古禮迎親套裝體驗可是不含糊呢，當日園區準備好六禮、其中當然是紅色花轎最為吸睛，再加上轎夫、抬六禮的工作人員、主持人以及圍觀的群眾們，瞬間讓人有一種對傳統文化新的體悟。

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗-六禮部分

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗-六禮部分

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗-六禮部分

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗-六禮部分

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗-六禮部分

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗-當天看著施老闆親力親為，指揮著現場工作人員，進而完成一場完美且圓滿的古禮迎親傳統儀式。

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗

｜姥姥不老茶文創園區。古禮迎親儀式開始｜

迎親隊伍整裝出發，吹打樂隊、迎親車隊熱鬧滾滾，隨著敲鑼打鼓放鞭炮，也象徵即將開啟幸福之路。

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗-迎親隊伍終於來到埔鹽鄉的五顯宮，其實五顯宮距離古厝約數百公尺距離，這裡也是古禮迎親重頭戲的地點，因為這時新郎也正在五顯宮外面廣場，準備迎娶新娘回到古厝。

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗

▼姥姥不老茶文創園區推出的古禮迎親套裝體驗儀式感滿滿，穿著中式傳統禮服的新人揚起幸福笑容，也趁這機會讓大家體驗古禮文化風采，不過套裝體驗行程需要準備的時間較長，如果大家有興趣的話，要記得提前預約喔。

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗

▼接著由媒人陪同新娘上花轎，古禮迎親傳統儀式最精采的後半段即將展開。

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗

▼這時新郎也坐上迎親三輪車，陪伴著新娘一同回到古厝進行三拜禮古禮儀式。

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗-一行人浩浩蕩蕩往古厝方向出發，沿途鑼鼓聲響起熱鬧滾滾，這也吸引許多街訪鄰居、過路朋友們的目光，大家對著新人們就是一聲聲地祝福，祝福新人白頭偕老永浴愛河。

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗-回到古厝之後，新娘準備下花轎了。

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗-新娘先將兩個紅包遞給小花童。

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗-接著走出花轎。

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗

▼雖然古禮迎親傳統儀式過程相當繁瑣，但儀式過程卻承載著深厚的文化底蘊，不僅營造喜慶氛圍，更寄託著人們對新人美滿婚姻的祝福。

▼姥姥不老茶文創園區。古禮迎親套裝體驗

▼最後新人進行三拜禮，一拜天地，感謝天地的保佑，二拜高堂，向父母表達感恩，夫妻交拜，象徵夫妻相敬如賓。姥姥不老茶文創園區表示，希望藉由古禮迎親套裝體驗，讓更多人了解傳統婚禮的深刻意涵，並重新發現文化的價值，未來將持續推動更多融合文創與傳統的活動，讓更多人能在現代生活中感受到傳統的永恆魅力。



西莉亞分享完姥姥不老茶文創園區最新推出的古禮迎親套裝體驗之後，接著繼續分享園區交通&位置、全台唯一手作遊樂設施、古厝巡禮、以及平地森林、神秘樹屋..等，讓我們繼續看下去！

｜姥姥不老茶文創園區。交通&位置｜

【姥姥不老茶文創園區】佔地相當寬敞，園區有數種無動力手作遊樂設施，全家大小玩上兩三小時絕對沒問題，直接導航園區名稱即可抵達，記得要購票入場，園區門票120元就可以玩透透！

▼彰化縣埔鹽鄉。姥姥不老茶文創園區

｜姥姥不老茶文創園區。洗手間｜

造型相當特殊的洗手間，就位於園區外面的馬路旁邊，讓人忍不住想要多看幾眼呢..

｜姥姥不老茶文創園區。園藝花卉園區｜

姥姥不老茶文創園區的園藝花卉園區是其中一大亮點，專門為喜愛自然風光、花卉植物以及休閒漫步的遊客們所設計。這個區域充滿著繽紛的花卉、園藝設計，以及與大自然相融合的休閒設施，讓人流連忘返。

▼姥姥不老茶文創園區。園藝花卉園區

▼姥姥不老茶文創園區。園藝花卉園區

▼姥姥不老茶文創園區。園藝花卉園區

▼姥姥不老茶文創園區。園藝花卉園區-花卉園區真的怎麼拍都好好看喔。

▼姥姥不老茶文創園區。園藝花卉園區

｜姥姥不老茶文創園區。古井取水體驗｜

姥姥不老茶文創園區的古井取水體驗，是一項極具傳統文化意涵的互動式體驗活動。這項體驗主要讓遊客親身感受過去農村生活取水的情景，並透過古井的文化元素，體驗樸實無華的生活智慧與傳統民俗風情。西莉亞親自體驗取水過程相當有意思耶！

｜姥姥不老茶文創園區。天女散花鞦韆體驗｜

姥姥不老茶文創園區的天女散花鞦韆體驗，這是園區內一項極具趣味性的遊樂設施。這個設施不僅滿足遊客的遊玩需求，還結合了傳統文化意象，特殊設計的鞦韆裝置，當遊客盪起時彷彿天女散花般畫面，相當適合拍照打卡享受童趣。

▼姥姥不老茶文創園區。天女散花鞦韆體驗

▼姥姥不老茶文創園區。天女散花鞦韆體驗

｜姥姥不老茶文創園區。海盜船體驗｜

姥姥不老茶文創園區的海盜船體驗，這是園區內極具趣味性和冒險感的遊樂設施，結合了傳統遊樂場的經典設計，並以無動力的方式，讓遊客親自體驗擺盪的樂趣，適合各年齡層，特別是親子家庭一起同樂。園區的海盜船不依賴電力或機械動力，而是透過人力推動或自重擺盪，使海盜船自動搖擺，相當安全且環保，並增添參與者的互動性與合作感，瞧！大小朋友玩得有多開心啊..

▼姥姥不老茶文創園區。海盜船體驗

▼姥姥不老茶文創園區。海盜船體驗

｜姥姥不老茶文創園區。滑草場體驗｜

姥姥不老茶文創園區的滑草場體驗，雖然滑草場面積不大，但也是一項充滿歡樂和刺激的戶外活動，滑草場體驗可讓遊客在自然環境中體驗滑行的樂趣。這一項活動不受季節限制，亦不需要雪地，就能享受到類似滑雪的刺激感，非常適合家庭、朋友及各年齡層的遊客，讓人盡情放鬆釋放壓力。

｜姥姥不老茶文創園區。流籠體驗｜

姥姥不老茶文創園區的流籠體驗，這是一項結合傳統工法與趣味冒險的設施，讓遊客親身感受早期農村或山區交通工具的魅力。流籠（也稱為空中吊籠）是一種傳統的索道運輸方式，常見於山區，用來渡河、跨越山谷或運送物資。透過這一項體驗，讓遊客能在安全的環境下，享受懸空滑行的刺激與樂趣。

▼姥姥不老茶文創園區。流籠體驗

▼親切的服務人員剛剛在門口詳細地引導我們，告知園區有哪些遊樂設施及相對位置，其實園區佔地相當寬闖，除了前半段的天女散花盪鞦韆、海盜船、流籠體驗等，大家千萬不可以錯過，後半段還有一處池塘，以及園區相當熱門的遊樂設施：空中腳踏車。

▼彰化縣埔鹽鄉。姥姥不老茶文創園區

▼彰化縣埔鹽鄉。姥姥不老茶文創園區

▼彰化縣埔鹽鄉。姥姥不老茶文創園區

｜姥姥不老茶文創園區。空中腳踏車體驗｜

姥姥不老茶文創園區的空中腳踏車體驗，這是一項富有冒險與挑戰的特色活動，讓遊客在高空中騎乘腳踏車，體驗懸空移動的樂趣，並欣賞園區的美景。腳踏車固定在高空鋼索上，騎行者透過踩踏輪子來控制前進。騎乘時懸空於數米高的空中，讓人彷彿「騎行在空中」增添刺激感。

▼姥姥不老茶文創園區。空中腳踏車體驗

▼姥姥不老茶文創園區。空中腳踏車體驗

▼姥姥不老茶文創園區。空中腳踏車體驗

▼姥姥不老茶文創園區。空中腳踏車體驗

｜姥姥不老茶文創園區。台灣國際雞場｜

姥姥不老茶文創園區居然也有台灣國際雞場，當然此雞非比機，其實老闆也有獨家代理日本長尾雞，大家要是有機會來到姥姥不老茶文創園區，也可以順道尋覓它的蹤跡喔..

▼好囉，西莉亞玩到此也有點累了，畢竟姥姥不老茶文創園區的遊樂設施超有趣，可讓我們一群人玩得好開心，休息一下之後，等等我們準備前往園區對面的古厝，那裡還有許多好玩有趣的景點等我們去探尋喔！

｜姥姥不老茶文創園區。古厝園區自由行｜

姥姥不老茶文創園區的古厝園區，這裡充滿文化底蘊與懷舊氛圍。園區內保留並修復傳統閩南式古厝建築，讓遊客彷彿穿越時光，感受早期台灣農村生活的風貌。透過古厝漫遊的方式，可以細細品味古厝建築之美，並深入了解傳統文化與生活智慧。

▼姥姥不老茶文創園區。古厝園區自由行

▼姥姥不老茶文創園區。古厝園區自由行

▼我們一進入古厝映入眼簾的就是這一台藍色古董車，復古外型超級吸睛，這可讓每一位來到這裡的遊客，絕對都要跟古董車留下回憶！

▼姥姥不老茶文創園區。古厝園區自由行

▼頗具有年代的鏢車，朋友特地說明這是當時鏢局走鏢時的重要交通工具，其實打造一處古意盎然的園區實屬不意，也請大家來訪時要愛惜公物喔。

▼古厝園區內的建築呈現典型的閩南式三合院風格，紅磚牆、燕尾脊、木雕窗花等細節，展現出早期建築工藝的精湛。走進古厝，可以看到傳統家具、擺設和生活器具，如木桌、竹椅、古早燈具、糊紙窗等，完整呈現早期農村生活樣貌。

▼姥姥不老茶文創園區。古厝園區自由行

▼姥姥不老茶文創園區。古厝園區自由行

▼姥姥不老茶文創園區。古厝園區自由行

▼姥姥不老茶文創園區。古厝園區自由行-古厝的內庭院停放著的迎親三輪車及花轎，這也是古禮迎親套裝體驗行程的內容之一。

▼姥姥不老茶文創園區。古厝園區自由行-大家有沒有注意到施老闆的用心，就連古厝的梁都保持完好如初。

▼姥姥不老茶文創園區。古厝園區自由行

▼姥姥不老茶文創園區。古厝園區自由行-古厝的模型

▼姥姥不老茶文創園區。古厝園區自由行

▼姥姥不老茶文創園區。古厝園區自由行

▼姥姥不老茶文創園區。古厝園區自由行

｜姥姥不老茶文創園區。通過"錢巷"體驗｜

通過"錢巷"的體驗？施老闆這個創意真的是太妙了，字面上寫著"通過錢巷"，原本西莉亞還搞不清楚，經過朋友解釋之後才得知！大家仔細看地上，這一條巷子的地上是利用無數個錢幣拼貼而成。重點是地上"歡迎您"三個大字，可讓來到這裡的遊客感受到施老闆滿滿的心意。

▼姥姥不老茶文創園區。通過"錢巷"體驗

▼彰化縣埔鹽鄉。姥姥不老茶文創園區-露營區

▼彰化縣埔鹽鄉。姥姥不老茶文創園區-露營區衛浴設備

▼彰化縣埔鹽鄉。姥姥不老茶文創園區-石頭公

▼彰化縣埔鹽鄉。姥姥不老茶文創園區-古厝後方隱藏著一處秘境喔，這裡有百年老樹、平地森林，以及一座相當有意思的樹屋喔。

▼彰化縣埔鹽鄉。姥姥不老茶文創園區-朋友說以前這裡是一座河道。

▼彰化縣埔鹽鄉。姥姥不老茶文創園區

▼彰化縣埔鹽鄉。姥姥不老茶文創園區

｜姥姥不老茶文創園區。長青百年老樹｜

姥姥不老茶文創園區的長青百年老樹，這是園區中不可錯過的重要景觀之一。這些樹木見證了時間的流逝，保留著大自然與人文歷史的記憶，象徵著生命的堅韌與傳承。百年老樹不僅提供了涼爽的綠蔭，還為園區增添了樸實而莊重的氣息，讓每位到訪的遊客感受到時光流轉的美好。

▼彰化縣埔鹽鄉。姥姥不老茶文創園區-平地森林

▼彰化縣埔鹽鄉。姥姥不老茶文創園區-樹會走路

▼我們走到園區深處，一座聳立於老樹上面的樹屋就這樣映入眼簾，西莉亞好喜愛這一座樹屋，小心翼翼爬進樹屋裡面，瞬間有一種湯姆準備要去冒險的既視感。

好囉，今天的走讀也即將來到尾聲，姥姥不老茶文創園區以其結合自然、文化和趣味體驗的豐富內容，成為彰化縣埔鹽鄉的旅遊亮點。無論是追求傳統文化探索、提供數十種親子同遊的遊樂設施，還是純粹放鬆身心漫遊於園藝花卉園區，姥姥不老茶文創園區都能帶來愉快且充實的旅遊體驗。

圖片取材至姥姥不老茶文創園區｜ 臉書粉絲團

｜彰化埔鹽鄉。姥姥不老茶文創園區｜

住址：彰化縣埔鹽鄉番金路46號

電話：0932 600 350

營業時間：09:00–18:00