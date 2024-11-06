「緞帶王觀光工廠」位於彰化鹿港鎮 是一個充滿夢幻色彩的國際級觀光景點

不僅是全台唯一 更是亞洲最大的緞帶博物館 結合了豐富的知識與娛樂元素

從古早童玩遊戲區到生態動植物展示 再到精心設計的網美打卡區

每個角落都充滿驚喜 工廠內設有多種主題館 帶領遊客深入了解緞帶的製作過程 並提供各種DIY體驗

如染色、緞帶花製作...等 讓人充分感受到手作的樂趣 此外 園區內還有豐富的互動遊樂設施、

金剛大機器人展示以及令人驚嘆的七萬種緞帶收藏 視覺和感官皆能得到極大的滿足 更值得一提的是

這裡提供免費入場和停車服務 讓全家大小都能輕鬆享受一個充滿創意與知識的愉快時光 無論是親子同遊、

情侶約會，還是朋友聚會 緞帶王觀光工廠都能帶來難忘的體驗 加上鄰近鹿港老街、白蘭氏健康博物館、台灣玻璃博物館..等景點

順遊十分便利 是週末假期的最佳選擇 跟著YUNO的腳步 一起探索這個繽紛絢麗的緞帶世界 感受它獨特的魅力吧

原文: 緞帶王觀光工廠｜彰化鹿港親子必遊景點！全台最大緞帶博物館 免門票體驗傳統工藝與創意樂趣

緞帶王觀光工廠在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:緞帶王觀光工廠

緞帶王觀光工廠電話:04-781-3366

緞帶王觀光工廠營業時間:09:30 – 18:00 詳見官網或google商家資訊

緞帶王觀光工廠官網: 點我

緞帶王觀光工廠ＦＢ: 點我

緞帶王觀光工廠ＩＧ: 點我

緞帶王觀光工廠地址:505台灣彰化縣鹿港鎮鹿工路15號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以緞帶王觀光工廠為主

文章內有緞帶王觀光工廠地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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緞帶王觀光工廠位於彰化鹿港 無疑是遊客不可錯過的景點之一 不僅地點方便 無論是自駕或騎車前來都十分便利

設有大型免費停車場 讓遊客無須為停車煩惱 能夠放心地享受整個旅程 也是台灣驕傲的象徵

在全球緞帶製造業中佔有一席之地 由吳世長董事長於1988年在鹿港創立 起初專注於代工傳統產業 隨著時間的推移

發展成為一個涵蓋從設計、製造到染整、印刷及縫製加工等完整生產流程的一條龍企業

如今 緞帶王的產品遠銷全球13個國家 每年生產的緞帶長度足以環繞地球十五圈 實力不容小覷

自2011年起 緞帶王轉型為觀光工廠 不僅公開展示其生產過程 還新增了許多與緞帶相關的互動遊戲

使其成為學校和機構進行參觀教學的熱門選擇 無論是作為旅遊勝地還是教育體驗的場所 緞帶王觀光工廠都相當值得一訪

進門前 門口的守衛大哥 會給予DIY體驗禮物 而且笑容可掬 開啟開心的旅程

此外 停車場旁的林木設計也別具巧思 樹枝上垂掛著色彩繽紛的線筒 仔細一看是捲紗線的筒子

也就是製作緞帶的紗線 紗線用完廢物利用回收做成裝置藝術 相當值得一觀

緞帶王觀光工廠 - 交通資訊與鄰近景點

無論是搭乘大眾交通工具或自行開車 前往緞帶王觀光工廠都非常方便

從彰化火車站或台中高鐵站出發 可以搭乘台灣好行鹿港祈福線 直接在緞帶王觀光工廠站下車

如果自行開車 只需導航到緞帶王觀光工廠 位於彰濱鹿港工業區內 位置相當好找

鄰近的景點如鹿港老街、白蘭氏健康博物館、卷木森活館、台灣玻璃博物館....等 都非常適合順遊

緞帶王觀光工廠｜生態動物植物區

在緞帶王觀光工廠內 還有一個生態區域 這裡栽培了一片自給自足的田地 用來種植各類食用蔬菜

每當收穫季節到來 工廠會在官方粉絲專頁上發布消息 邀請粉絲們一同來體驗收割農作物的樂趣

此外 還有一些可愛的小雞和小鳥 讓遊客可以近距離接觸 享受與自然親密接觸的愉快時光

緞帶王觀光工廠｜沙坑

小朋友們最喜愛的沙坑區 還有一艘令人驚喜的大船 這艘船的結構非常逼真 乍一看還以為是個精心製作的模型

結果一問才知道 這竟然是老闆從海邊拖回來廢棄的真正船隻 曾經真的在海上航行過 孩子們可以攀爬上去 開心地扮演一回海賊王 盡情享受冒險的樂趣

緞帶王觀光工廠｜磚牆組織圖

仿照鹿港老街的紅磚瓦牆 牆面設計如同紡織品的經緯線

巧妙地利用深淺不一的凹凸排列 拼出了充滿趣味的組織圖案

緞帶王觀光工廠｜龜鹿護城池

還原了鹿港老街的半邊井等歷史古蹟 真實的半邊井實際上只有緞帶王觀光工廠這裡展示的一半大小

之所以將半邊井做得如此大 其實是為了給水池內的烏龜提供更多活動空間

據說這隻烏龜是在工廠興建時挖掘出來的 被尊稱為鎮廠的靈獸呢

還展示了台灣三寶（黑熊、獼猴、雲豹）模型 這些模型是利用廢棄的染料桶進行環保再利用後塑造而成 非常有創意且充滿環保意識

緞帶王觀光工廠｜愛心拱門

這座巨型愛心拱門 最經典的打卡地標之一 也是進入工廠的起點

穿過緞帶環繞的愛心拱門後 會發現進入了一條蜿蜒的通道 原來這設計比照鹿港的九曲巷

古時候 九曲巷的設計除了防風 還有防盜的功能 讓人仿佛穿越回了那段悠長的歷史

這面巨大的蝴蝶結主題牆 也相當值得一拍 各種顏色、大小不一的蝴蝶結爭奇鬥豔

仿佛像是成千上萬隻蝴蝶停留在牆上 場面十分夢幻 也是個絕佳的拍照背景

緞帶王觀光工廠｜幸福鐘

在幸福鐘下敲響雙喜 不僅是情侶間浪漫的象徵 也為孩子們帶來無窮的趣味 讓人們在歡笑中分享幸福 無論大人小孩都能感受到其中的樂趣

緞帶王觀光工廠｜魚手親親區

小魚會溫柔地靠近你 讓人感受到輕輕的「親親」帶來陣陣癢癢的感覺 增添了許多趣味與歡笑

在超好拍的天使翅膀網美牆前 擺出不同的姿勢來個三連拍 絕對讓你成為照片中的焦點

充滿夢幻氣息 每一張照片都能捕捉到天使般的美好瞬間 不可錯過的打卡地點

今年適逢龍年 緞帶王觀光工廠特別應景地推出了泡泡龍藝術作品 巧妙地將利用不同顏色的空紗捲筒 再利用

拼湊出充滿色彩與創意的環保藝術作品甚至將當紅動漫角色如《鬼滅之刃》的禰豆子和蜘蛛人形象呈現出來

將創意發揮到了極致 展示了緞帶王獨有的特色與藝術魅力

婷婷在導覽員的指導下 單手挑戰拿起五塊磚 原來 單手拿五塊磚是有一些小訣竅的

第一次體驗吊酒瓶 帶著滿滿的好奇心 隨著一次次的嘗試 逐漸掌握了技巧

最終成功地完成了挑戰 感受到滿滿的成就感

還設有多種充滿童年回憶的童玩區 提供滾輪胎、踩罐子、兩人板鞋、釣酒瓶、龍洗台....等各式古早童玩

讓人一秒回到無憂無慮的兒時時光 每個角落都隱藏著各種有趣的小遊戲 讓整個參觀過程處處充滿驚喜與樂趣

緞帶王觀光工廠｜彩虹步道童玩區

戶外的步道長廊區被打造成一條美麗的七彩繽紛彩虹步道 視線沿著步道無限延展 讓人感到格外的賞心悅目

兩側的牆壁則特別設計成可以自由塗鴉的空間 遊客可以隨心所欲地用粉筆創作

小孩子們在這裡玩得不亦樂乎 大人們也能重溫童年的快樂時光

緞帶王觀光工廠｜幾何錯視體驗區

幾何錯視體驗區也是一個相當有趣的地方 在這裡 可以體驗到視覺上的奇妙錯覺

拿著提供的木板 經過牆上的幾何圖案比對後 會產生出讓人驚喜的視覺效果 既新奇又引人入勝 絕對值得一試

巧妙地將工廠命名為「整經國術館」經過導覽大哥解釋後才恍然大悟

原來是緞帶以「經」「緯」編造 生產線便是要將這些線經過整理後編成緞帶

中式木造裝飾配上掛號、領藥處 真有幾分像傳統國術館 非常幽默 並透過玻璃窗讓遊客可以看到工廠內部的機器運作 感受緞帶製作的過程

緞帶王觀光工廠的導覽服務由資深專業的導覽員親自帶領 擁有多年豐富的經驗

如果想更深入地了解這個產業及工廠的獨特魅力 建議提前預約導覽 導覽員大哥解說既生動又詳實

會帶你發掘更多有趣的細節和背後的故事 對於喜歡自由參觀的遊客 只需掃描QR Code 也能深入了解緞帶的秘密

無論是通過下載APP還是使用現場的導覽設備 這項智慧導覽服務讓人仿佛有一位專屬導覽員帶領參觀 不用擔心迷路或錯過任何精彩內容

緞帶王觀光工廠｜全台最大緞帶博物館

這裡不僅是全台、全亞洲 更是全球最大的緞帶博物館 館內收藏了5萬種不同款式的織帶、

3萬種織帶印刷圖稿、2萬種織帶製造圖稿 還有100種紗線材質資料 如此龐大的收藏規模，

絕對對得起全球最大織帶展覽館的盛名！

二樓區域主要開放給預約導覽的遊客 無法自行上樓參觀

因此 有興趣深入了解的旅客務必記得提前預約 存放了緞帶王觀光工廠自創立以來

所生產設計的每一捲織帶 數以萬計的緞帶作品 讓人眼花撩亂

在這裡 不僅可以欣賞到用緞帶製作的各種藝術品 還能深入了解不同文化中緞帶的應用方式

導覽員大哥如數家珍 詳細解說緞帶的歷史起源、材料織法以及背後的故事

展示分區十分講究 不僅按照色系分類 還特別按照歐美文化中重要的節慶

如聖誕節、萬聖節和情人節...等進行歸類 這些節慶用的織帶，無論是花紋圖樣還是配色設計，

都充滿了繽紛亮麗的節日氛圍 此外 許多國際精品大廠的包裝緞帶也在此展示 讓人一覽全球各地的緞帶藝術與設計精華

萬聖節、聖誕節每一條都別具風格 而且 每年都會推出全新的緞帶花樣 讓人有更多的選擇和驚喜

在這裡的每一處 每一個角落 牆上都隱藏著驚喜 可以看到緞帶王用心設計的各種新穎擺設

創造出無數不同的花樣 每一面牆都美得讓人忍不住秒殺快門 真的是隨手一拍就是一張好照片！

這幅摩天輪的作品 無疑是大人小孩都搶著拍照的熱門景點 旁邊的新娘與新郎圖案花樣

更是巧奪天工 讓人不禁讚嘆製作者的精湛技藝與創意 真是太厲害了

這裡有一幅以織線結綁點線面技術製作的鹿港天后宮作品

作品的精緻度令人嘆為觀止 巧妙地再現了天后宮的壯麗風貌 展現出非凡的工藝水平

緞帶王觀光工廠｜AI互動機器人

入口處還設有一個非常有趣的AI互動機器人-貝拉 螢幕上提供各種資訊

AI機器人能用智慧語音解說 最特別的是 還能進行視訊猜年齡互動

緞帶王觀光工廠｜織帶生產線參觀

參觀完博物館後 YUNO進入平時不對外開放的「緞帶生產線」 這是一個相當難得的體驗

在導覽員大哥的詳細解說下 更能體會到緞帶製作的繁複與耗時 需要投入大量的技術與勞力

看著龐大的機器高速運轉 將普通的紗線轉變成一條條精美的緞帶 真的令人驚嘆！

緞帶王觀光工廠｜織帶機器互動體驗區

在「織造機體驗區」可以親自操作手搖織帶機器 近距離觀察織帶與布料的生產過程

並感受親手操作的樂趣 親自操作這些小型織造機時 儘管看起來簡單

但要完成作品仍需一定的技巧和耐心 操作過程並非像想像中那樣輕鬆

但當看到一條條色彩繽紛的緞帶在眼前逐漸成形時 那份成就感油然而生

原來 一條看似簡單的緞帶背後 竟隱藏著如此精妙的製作工藝！

緞帶王觀光工廠｜織帶作品

透過經緯線的巧妙組合 創造出多種獨特的圖像作品 令人驚嘆的是

梵谷的名作《星空The Starry Night》竟然以緞帶再現了油畫的質感和藝術氛圍

這樣的呈現方式真是令人讚嘆不已

緞帶王觀光工廠｜緞帶金鋼巨型機器人

緞帶金鋼巨型機器人 成為當天拍照時最吸引眼球的亮點

不僅高度令人震撼 更是所有大小朋友的焦點所在

特別是喜歡機器人的小朋友們 紛紛舉起手機和它合照 場面熱鬧非凡

緞帶王觀光工廠｜祈福拱門

布品及織帶圖繪的廊道充滿了藝術氣息 緞帶拱門 也都巧妙結合了台灣的在地民俗和宗教信仰

每一個拱門都蘊含著不同的祝福意義 讓整個參觀過程不僅充滿美感 還有著深厚的文化內涵

緞帶王觀光工廠｜海中奇景

利用光影特效與鏡像投射 結合織帶拼繪 竟然能在平面上創造出如同海底深處般的立體景觀

這樣的效果真是引人入勝 讓人不禁感嘆其創意與技術的巧妙結合

緞帶王觀光工廠｜動漫公仔造型牆

後方還有一個動漫公仔造型牆 展示了小朋友們喜愛的卡通明星角色

這些公仔以緞帶裝飾 配搭出立體的特色 既有趣又充滿了可愛的氛圍

非常吸引人 無論大人小孩都會愛上這一區的創意設計

緞帶王觀光工廠｜未來明信片郵箱

緞帶王觀光工廠還提供了一個非常貼心的服務 可以在這裡投遞「未來明信片」

選定郵寄的年份 未來某一天 可以收到自己當時寫下的情書或留言

重溫那段來此一遊的快樂回憶 這樣的服務不僅充滿了趣味 更為旅行增添了一份美好的期待

緞帶王觀光工廠｜緞帶販售區

參觀完一輪後 當然少不了到紀念品販賣部來好好逛一逛 這裡提供了多種材質和圖樣的織帶可以選購

緞帶王觀光工廠還貼心地將織帶分類 如花材包裝、節慶佈置、提帶拉花、文創小物和玩具...等 能輕鬆找到所需的商品

而且價格比外面的書局或包材行便宜不少 看著許多熟悉路線的訪客都是大手筆地批貨 顯然這裡已成為他們採購的首選地點

緞帶王觀光工廠｜緞帶王觀光工廠-DIY

在緞帶王觀光工廠入口的警衛處 可以領取一個體驗包 如果忘了拿 館內櫃台也可以再次索取

緞帶花製作體驗導覽員示範如何用一條緞帶輕鬆拉出一朵漂亮的花 過程簡單卻非常神奇

這一技巧能讓禮物包裝更加精美 緞帶手拉花DIY在老師的指導下 製作成精美的緞帶花

在手中變成栩栩如生的花朵 這種化平凡為神奇的過程 讓人充滿成就感

緞帶王觀光工廠｜緞帶染色蝴蝶結體驗

緞帶的花樣成型有兩種方式 一種是通過紡織 另一種則是染色

現場染色區中 可以用白色緞帶浸泡在三種原色染缸中 快速了解三原色混合後的變化

由經驗豐富的職人大哥帶領 輕鬆變出各種顏色 最後利用樁柱快速俐落地結綁蝴蝶結 效果十分驚豔 獨一無二的紀念品！

緞帶王觀光工廠｜許願區

此外 這裡還有一個特別的地方 供遊客用緞帶來許願喔

選擇一條緞帶 寫下願望 然後將它掛上去

大家不妨親自來體驗一下 把自己的心願寄託在這條美麗的緞帶上吧！

緞帶王觀光工廠｜DIY手作體驗-緞帶棒棒糖筆

在導覽員大哥的細心指導下 棒棒糖原子筆的製作過程變得非常簡單

即使是新手也能輕鬆完成 可愛的筆不僅可以用來書寫 還是非常棒的裝飾品

無論是送禮還是自用都非常合適

溫馨提醒 如果想要參加各項DIY活動 記得提前預約時間哦

每一種成品都充滿了個人特色 如果想挑戰更高難度的DIY

緞帶王觀光工廠還提供多種DIY活動，

如織舞小熊、織愛小熊-金莎花、鍊上緞帶、緞帶繡球花、織己織筆、手作緞帶胸花、

緞帶花朵Memo夾、絨毛娃娃鴨子或小白羊、緞帶LED燈等 現場也有豐富的DIY材料和配件 可以自由搭配 創作出獨具風格的華麗作品

緞帶王觀光工廠｜餐飲販賣部

走走逛逛玩累了 就來這裡補充能量 美食區提供各式各樣的美味小吃

像是炸雞排、甜不辣、薯條、茶葉蛋、包心粉圓....等等 還有免費的茶飲可以自由索取

YUNO點了脆薯、甜不辣、花枝丸、雞塊...搭配上一杯冰涼的飲料 整個人超滿足

口感完全不輸給外面的鹹酥雞攤 價格也非常合理

此外 還提供自製的甜點冰淇淋 全部使用新鮮水果製作 口感自然 健康又美味 非常值得一試

緞帶王觀光工廠是一個充滿創意和驚喜的景點 不僅展示了豐富多樣的緞帶藝術品和精美的織帶作品

還提供了多種DIY體驗 親身參與其中 感受緞帶製作的樂趣 遊樂區從古早童玩到現代科技 相當適合全家大小一起玩樂

美食區和伴手禮盒也讓旅程更添滿足 無論是了解緞帶的製作過程 還是享受好吃、好玩的時光 這裡都能滿足需求

免門票、免停車費 還提供各種優惠和免費體驗 緞帶王觀光工廠絕對是彰化不可錯過的必遊景點

非常適合安排半日或一日遊 下次來鹿港 不妨這個夢幻景點列入行程吧！