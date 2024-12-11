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> 旅遊 > 彰化台灣穀堡免費參觀，DIY體驗與親子景點一次滿足！

彰化台灣穀堡免費參觀，DIY體驗與親子景點一次滿足！

彰化 親子 免費入園 台灣穀堡 more
2024-12-11 15:32:46 文字：Kiwi
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彰化埤頭的台灣穀堡中興米觀光工廠，免門票參觀，不僅可以免費試喝米製產品，還有專屬的親子遊戲區，是非常推薦的親子旅遊景點！

彰化台灣穀堡免費參觀，DIY體驗與親子景點一次滿足！

台灣穀堡中興米觀光工廠作為彰化知名的觀光工廠，園區內參觀完全免費，還提供米製產品的試吃和試喝，讓你品嚐喜歡再購買，非常貼心！這裡是全台唯一以稻米為主題的觀光工廠，設有親子遊戲區，包含玩砂池和復古場景等設施，讓孩子們玩得不亦樂乎。旁邊還有美食區販售各式零食，絕對能讓大人小孩一起享受快樂時光，玩上一整天也不嫌累。

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台灣穀堡中興米觀光工廠位於彰化縣埤頭鄉彰水路二段526號，鄰近王功、芳苑和北斗地區，甚至可以順道前往西螺！周邊還有許多好玩的景點，適合規劃一日遊行程。

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工廠內還提供免費停車場，不用擔心停車問題，方便又友善。

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還沒進入工廠內部，光是外觀和周圍環境就已經好拍到不行，絕對是打卡好地方！

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這裡的互動體驗更是有趣，比如「米字」只要你站上去拍照就完成「米」，真的很可愛呢！

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一樓牆面展示了各國的稻米資訊，結合農村意象與藝術設計，成為絕佳的拍照背景，展現台灣米的優秀之處，也能看到其他國家的稻米特色。

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往二樓走，可以看到完整的稻米生產過程，整個空間充滿農村氛圍，視覺設計也讓人想一探究竟。

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偶爾來這裡走走，除了好逛外，還能了解稻米的來源和融入生活的點滴，非常有教育意義。帶孩子來更能體驗與眾不同的米文化。

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參觀時可以選擇跟隨導覽人員，或是自行探索，跟著導覽能聽到有趣的解說和充滿歡笑的互動。

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整個環境乾淨明亮，稻米的製作與包裝過程清晰可見。假日人潮較多，平日時則較為清靜。中興米在彰化已經是知名品牌，喜歡的話還可以直接在賣場購買。

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園區內設有許多互動體驗，細細參觀需要半小時以上，非常值得花時間慢慢欣賞。

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工廠內還有多種DIY體驗課程，可以上網查詢並提前預約，像是米香造型、米棒棒體驗、米餅烘焙、包米體驗和壽司達人等，趣味滿滿，讓稻米與生活緊密結合。

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跟著台灣穀堡中興米觀光工廠的規劃路線走，處處充滿童趣，不僅拍照打卡超好看，遊玩體驗也非常有趣！

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沿著樓梯走回一樓，可以看到各式化妝品、保養品，以及榮獲第一名的中興米，有興趣的都可以直接購買帶回家。

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工廠內的賣場規模不小，還提供多款沖泡飲品給遊客試喝。

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試喝試吃再加上冷氣吹，逛起來非常舒適，每款飲品口味都不同，喜歡的話記得趁特價入手！

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沿著園區的步道前進，周圍綠意盎然，景色美得讓人忍不住多拍幾張照片。

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從2023年起，園區內新增了親子遊戲區，吸引了許多家庭前來遊玩，環境非常適合親子同樂。

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這裡還提供嚕嚕車，讓孩子們玩得開心。

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玩砂池也是熱門的設施，孩子們玩得不亦樂乎。

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保齡球區域也超有趣，一次試著全倒看看吧！

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工廠內還有小零食供應，可以邊吃邊喝稍作休息，氛圍非常放鬆。

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台灣穀堡中興米觀光工廠

  • 地址：彰化縣埤頭鄉彰水路二段526號
  • 營業時間：平日08:00-17:00 / 假日08:00-18:00
  • 電話：04-8926088
  • 官網：中興穀堡米觀光工廠官網
 
 
 
 
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