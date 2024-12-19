「古生物奇幻樂園」是以古生代大型昆蟲為主題的園區，同時融入了中生代的恐龍元素，搭配著多樣好玩的遊樂設施，是親子同遊的好地方。尤是是古生物昆蟲區，以1:1仿真的近距離呈現，是必拍打卡的場景！

「古生物奇幻樂園」的大門設計滿有特色的，先拍完照再進去玩。現場購票的話，全票是480元，在KLOOK買的話是450元(KLOOK連結：)。

進入 「古生物奇幻樂園」後，會先看到長毛象站在月老廟旁。

看到這月老廟，寶小銘就有回憶了，這個園區前身就是愛荔枝樂園。

地中海的藍白建築也是愛荔枝樂園留下來的。佐佑兩兄弟看到軌道很興奮，馬上跑向前！

首先來到的遊樂設施是「叢林騎士」，這個是必玩的設施，可以無限玩！

騎在飛馬上可以遊覽「古生物奇幻樂園」的景色，而且繞很大一圈喔！

在搭乘飛馬的過程中，就可以看到許多恐龍。

玩好「叢林騎士」後，我們就到「古生物探險區」拍拍照，這一區真的是「古生物奇幻樂園」必訪的一區。

這裡有超過二十隻的超大型昆蟲聚集在一起，完美呈現古生物時代的昆蟲世界。佑哥還大型蜈蚣對望著，完全不會怕。

佐佑小時候看書、看展覽，就知道古生物時代的昆蟲超大，所以來到這裡有一種探險的樂趣，彷彿置身於古生物世界裡。

如果現在的螢火蟲這麼大一隻，應該沒有人想要賞螢了！

「古生物探險區」真的很好拍照打卡，而且一些還融入了中生代的恐龍，部分恐龍還會動作、發出叫聲。

接著來到這「恐怖隧道」，整個路程不長，建議評估小小孩的狀況再進入。

「恐怖隧道」的場景可以看以上影片。佐弟會有點害怕，由佑哥陪同一起探險，兩兄弟並肩一起探險的畫面真是有趣。

再來是「恐龍射擊區」，每個人憑證件可借一把射擊槍，限玩一次。

這裡有超真實的射擊互動，只要射到恐龍身上的小白點，恐龍就會動，而且發出叫聲。

在這裡有一種被恐龍包圍的感覺，大家一起合作對抗吧！

腕龍難度是最高的！

這恐龍寶寶耶！看到這麼可愛的模樣，可以手下留情嗎？

「恐龍快車」也是可以無限玩的設施，當時沒有人排隊，佐佑兩兄弟連續玩了三次。

「恐龍快車」速度不快，小小孩在大人陪同下，也可以玩得很開心。

「小小卡丁車」是「古生物奇幻樂園」必玩的設施，而且也是無限玩，光玩個幾趟就超值了。

這個卡丁車，無論大人小孩都可以玩得很過癮！

接近閉園時間，我們玩了「碰碰車」，因為沒有人排隊了，服務人員直接讓佐佑兩兄弟玩了十分鐘。

入園時櫃檯有發給每個人代幣，可以在園區裡的投幣式遊樂設施使用。

騎著恐龍到處跑！

騎完小隻的可愛恐龍，接著換騎大型恐龍，比較威風啦！

在恐龍嘴巴裡的新鮮體驗。

「古生物奇幻樂園」有廣大的遊憩空間，不過炎炎夏日的天氣，可要注意防曬了。

「古生物奇幻樂園」也有許多繽紛的裝置藝術，很適合美拍打卡。

園區也有玩沙池(玩沙用具需自備或現場購買)和戲水池(夏日開放)。

室內設有幼兒遊戲區，算是滿貼心的服務。

就跟其他的親子景點一樣，也有賣店販售一些玩具紀念品。

整體而言，「古生物奇幻樂園」還滿好玩的，雖然門票不便宜，但大部分遊樂設施都可以無限玩(卡丁車一定要多玩幾趟！)，還有充滿探險趣味的古生物昆蟲區可以拍照打卡，是一處值得分享的親子景點。

《景點資訊》

「古生物奇幻樂園」

地址：彰化縣芬園鄉中山路167號

電話：04-8591548

開館時間：每日10:00~18:00

門票：全票480元，其他票種詳見官方FB(線上優惠票詳見KLOOK：)

FB：古生物奇幻樂園