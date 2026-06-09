開心果甜甜圈買一送一！Krispy Kreme杜拜巧克力甜甜圈必吃，3入小盒下午茶瘋搶。

Krispy Kreme開心果甜甜圈再度回歸，推出「開心果流心雪球」與「杜拜奢享開心果」兩款新品，還有買一送一及禮盒優惠。編輯張人尹表示，開心果控今夏值得關注。

開心果甜甜圈買一送一！韓國杜拜巧克力話題，至今仍在台灣是人氣美食關鍵字，這次Krispy Kreme也延續去年開心果系列的高討論度，再度推出升級版「Deluxe Pistachio 極奢・開心果」系列。Krispy Kreme以招牌美式甜甜圈為基礎，融合濃郁開心果醬、流心內餡與酥脆層次，推出2款新品甜甜圈。同時再搭上「買一送一、3入奢享禮盒」等優惠活動，再掀甜點話題。



▲Krispy Kreme推出升級版「Deluxe Pistachio 極奢・開心果」系列，以濃郁開心果風味打造今夏限定甜點體驗。



▲Krispy Kreme以招牌美式甜甜圈結合流心與酥脆口感，帶來層次更加豐富的開心果新品。

兩款限定新品打造濃郁堅果系享受

▲Krispy Kreme「開心果流心雪球」以開心果卡士達流心為亮點，呈現濃郁滑順的堅果風味。



▲Krispy Kreme「杜拜奢享開心果」結合黑巧克力與卡達伊夫絲，打造多層次口感體驗。

買一送一優惠同步登場共享甜點時光

▲Krispy Kreme新品上市首三日推出LINE好友限定買一送一活動，吸引粉絲嚐鮮體驗。



▲Krispy Kreme於6/18至6/21推出開心果假期奢享禮盒，3入甜甜圈優惠價222元。

Krispy Kreme極奢・開心果系列



開心果流心雪球：80 元

杜拜奢享開心果：80 元



LINE 好友新品券 買一送一 優惠活動 活動期間：6/11 (四) - 6/13 (六) 活動方式：於 6/10 前（含當日）加入 Krispy Kreme TW LINE 官方帳號好友，即可於 6.11 獲得好友新品券，憑券購買「極奢開心果甜甜圈禮盒」即贈「原味糖霜甜甜圈一盒」 品項及價格：開心果流心雪球：80 元杜拜奢享開心果：80 元



開心果假期 ‧ 奢享禮盒 販售資訊 販售期間：6/18(四) - 6/21(日) 推出「假期限定 開心果奢享禮盒」3入極奢開心果甜甜圈，開心價$222(原價$260)。





本次「Deluxe Pistachio 極奢・開心果」系列共推出兩款限定甜甜圈，其中「開心果流心雪球」外層裹上細緻開心果雪點粉，打造如雪球般的蓬鬆外觀，搭配開心果卡士達內餡，乳香與堅果香氣交織。另一款「杜拜奢享開心果」則以黑巧克力包覆外層，內餡結合開心果與酥脆卡達伊夫絲，不只呈現杜拜巧克力吃法，入口還能同時享有濃郁巧克力香氣與爽脆口感。除了新品上市之外，Krispy Kreme也同步推出多項優惠活動。上市首三日祭出LINE好友限定「買一送一」分享券活動，在6/11前加入官方LINE好友才能領券享優惠。為了滿足下午茶需求，Krispy Kreme也推出「開心果假期・奢享禮盒」，於6/18至6/21限時販售，內含3入極奢開心果甜甜圈，優惠價222元。無論是與朋友分享下午茶，或是在連假期間安排聚會點心，都能一次享受濃郁開心果風味與限定優惠。販售期間：2026/6/11 (四) - 7/15 (三)