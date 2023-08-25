你平常買手搖飲會自備環保杯嗎？有保溫/保冰功能？容量夠裝大杯手搖飲？可以插吸珍珠的粗吸管？今天愛麗森跟你們分享這款MARU丸山製研鈦陶瓷720ml輕量保溫杯/保冰杯，完全解決了手搖飲控的這些問題，而且還是日系文青風格，超高顏值！一起來開箱吧！

外型 | 日系文青質感，超高顏值保溫杯/保冰杯

日系風格品牌MARU丸山製研，以職人精神設計研發受到日系文青族群的喜愛，今天跟你們分享這款鈦陶瓷720ml輕量保溫杯/保冰杯，就十分兼具高顏值外觀與實用機能性！每款都太美，私心分享我個人最喜歡的兩色。

【奶油金】

這款杯子如夢似幻的質感金屬色背後有著日本文化的寓意，日雜上的介紹寫著配色概念重回日本繽紛多彩的江戶時代，庶民文化鼎盛、經濟繁榮時期，像是歌舞伎、賞花、壽司、鰻魚飯等娛樂與傳統美食，到了現代依舊可見。對照杯身上的文字，你會發現很有意思的內涵。

杯身上寫著JOURNEY 旅程

(verb) to leave

(noun) passage or progress from one stage to another

(動詞) 離開

(名詞) 從一個階段到另一個階段的通過或進展

似乎也暗示著旅程與時代進程的關係，我們在一次次的旅途中累積對於文化的認識，每一樣生活小物，都是每個時代的縮影。有趣的是，江戶時代交通發達，旅遊盛行，就像現在的人們到處旅行一樣，不知道那時他們是否也會攜帶環保杯呢？(笑)

這種文青質感的設計很吸引我，覺得喝飲料都變成很時尚的事！最近只要看到這杯子的人都狂問我去哪買？哈哈！

【貓】

另外這款可以說是貓奴必收藏吧！貓一直是日本很喜歡的動物，甚至日本全國有許多貓島的存在，同時貓也是幸運的象徵，像是吉祥物招財貓。看著杯身上伸懶腰的貓咪，搭配傍晚的月色，靜謐的氣氛讓人放鬆了平常緊繃的神經，我都用這款杯子在飯後帶杯咖啡回房間，靜悄悄的寫文，沉澱思緒，特別療癒！

飲用 | 扭蓋就喝、720ML可裝手搖飲、可插珍珠粗吸管

喜歡日系風格品牌的朋友們都知道，日本設計的生活用品不僅高顏值，使用上也是很注重方便性的！這款MARU丸山製研鈦陶瓷720ml輕量保溫杯/保冰杯，杯蓋設計就很貼心！杯蓋做成可旋轉的設計，扭蓋一轉就可以直接喝，杯蓋做了凹槽，不會翹起來壓到鼻子，連這點小細節都考慮到了，真的很用心！

平時放桌上飲用時，不喝的時候就扭蓋蓋上防塵，想喝也只要一扭，不用頻繁的打開蓋回，真的很方便！只要蓋子壓好，放在包包裡也不會側漏，可以安心帶出門！

可以直接就口喝

也可以使用吸管

720ml大容量這點完全擊中我這個手搖飲控的心啊！坊間的保溫杯/保冰杯容量都偏小，買手搖的話就不太方便，一般的環保杯如果沒有保冷保溫功能，回到家很快就不冰，熱飲變常溫，冰飲融化太快味道就變淡。而MARU丸山製研鈦陶瓷輕量保溫杯/保冰杯容量足足有720ml！大杯手搖飲完整裝入！

而且陶瓷上蓋的孔可以插入珍珠的粗吸管！完全就是為手搖控設計的貼心保溫杯/保冰杯阿！

可樂、汽水也可以裝喔！我在家自已做了一款無糖版的西西里咖啡，整天窩在房間還可以隨時喝到冰涼的飲料真的太幸福了！

材質 | 鈦瓷、無塑陶瓷蓋、雙層真空316不鏽鋼、保冰9hrs

MARU丸山製研鈦陶瓷720ml輕量保溫杯/保冰杯，材質使用雙層真空316不鏽鋼，可以保冰長達9小時！悶熱的午後來杯冰拿鐵，享受一下午清涼消暑。同時還有10%鈦瓷含量內膽！飲用更安心！

而且杯蓋採用陶瓷蓋，直接飲用也安心，沒有塑膠異味！

另外底部還有止滑墊設計，連止滑墊都印上質感LOGO，處處精緻的小細節，很有質感！

清洗及攜帶 | 陶瓷易潔層不沾味、不卡垢、輕量化設計

我知道很多懶人一定會問一個問題，好清潔嗎？這款真的超適合懶人！！我也曾經因為清潔麻煩不太喜歡用保溫杯，但是MARU丸山製研鈦陶瓷720ml輕量保溫杯/保冰杯，讓我打破了這個印象，原來好設計也是可以兼具美觀、機能、便利性！這款陶瓷內層使用特殊處理的陶瓷易潔層，不沾味、不卡垢，一般裝水或咖啡的時候我都沖一沖就很乾淨，如果裝手搖飲可以使用杯刷簡單刷一下就乾淨，而且杯蓋設計得很簡潔，沒有複雜的設計就不容易卡垢！

輕量美杯首選! 重量輕，隨身攜帶也很方便喔！

心動了嗎？這系列真的每款都太美啊！連結放底下，選擇障礙發作沒關係，偷偷說有限時的買一送一活動喔！！趕快去搶購吧！

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