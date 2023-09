你平常買手搖飲會自備環保杯嗎?有保溫/保冰功能?容量夠裝大杯手搖飲?可以插吸珍珠的粗吸管?今天愛麗森跟你們分享這款MARU丸山製研鈦陶瓷720ml輕量保溫杯/保冰杯,完全解決了手搖飲控的這些問題,而且還是日系文青風格,超高顏值!一起來開箱吧!

外型 | 日系文青質感,超高顏值保溫杯/保冰杯

日系風格品牌MARU丸山製研,以職人精神設計研發受到日系文青族群的喜愛,今天跟你們分享這款鈦陶瓷720ml輕量保溫杯/保冰杯,就十分兼具高顏值外觀與實用機能性!每款都太美,私心分享我個人最喜歡的兩色。

【奶油金】

這款杯子如夢似幻的質感金屬色背後有著日本文化的寓意,日雜上的介紹寫著配色概念重回日本繽紛多彩的江戶時代,庶民文化鼎盛、經濟繁榮時期,像是歌舞伎、賞花、壽司、鰻魚飯等娛樂與傳統美食,到了現代依舊可見。對照杯身上的文字,你會發現很有意思的內涵。

杯身上寫著JOURNEY 旅程

(verb) to leave

(noun) passage or progress from one stage to another

(動詞) 離開

(名詞) 從一個階段到另一個階段的通過或進展

似乎也暗示著旅程與時代進程的關係,我們在一次次的旅途中累積對於文化的認識,每一樣生活小物,都是每個時代的縮影。有趣的是,江戶時代交通發達,旅遊盛行,就像現在的人們到處旅行一樣,不知道那時他們是否也會攜帶環保杯呢?(笑)

這種文青質感的設計很吸引我,覺得喝飲料都變成很時尚的事!最近只要看到這杯子的人都狂問我去哪買?哈哈!

【貓】

另外這款可以說是貓奴必收藏吧!貓一直是日本很喜歡的動物,甚至日本全國有許多貓島的存在,同時貓也是幸運的象徵,像是吉祥物招財貓。看著杯身上伸懶腰的貓咪,搭配傍晚的月色,靜謐的氣氛讓人放鬆了平常緊繃的神經,我都用這款杯子在飯後帶杯咖啡回房間,靜悄悄的寫文,沉澱思緒,特別療癒!

飲用 | 扭蓋就喝、720ML可裝手搖飲、可插珍珠粗吸管

喜歡日系風格品牌的朋友們都知道,日本設計的生活用品不僅高顏值,使用上也是很注重方便性的!這款MARU丸山製研鈦陶瓷720ml輕量保溫杯/保冰杯,杯蓋設計就很貼心!杯蓋做成可旋轉的設計,扭蓋一轉就可以直接喝,杯蓋做了凹槽,不會翹起來壓到鼻子,連這點小細節都考慮到了,真的很用心!

平時放桌上飲用時,不喝的時候就扭蓋蓋上防塵,想喝也只要一扭,不用頻繁的打開蓋回,真的很方便!只要蓋子壓好,放在包包裡也不會側漏,可以安心帶出門!

可以直接就口喝

也可以使用吸管

720ml大容量這點完全擊中我這個手搖飲控的心啊!坊間的保溫杯/保冰杯容量都偏小,買手搖的話就不太方便,一般的環保杯如果沒有保冷保溫功能,回到家很快就不冰,熱飲變常溫,冰飲融化太快味道就變淡。而MARU丸山製研鈦陶瓷輕量保溫杯/保冰杯容量足足有720ml!大杯手搖飲完整裝入!

而且陶瓷上蓋的孔可以插入珍珠的粗吸管!完全就是為手搖控設計的貼心保溫杯/保冰杯阿!

可樂、汽水也可以裝喔!我在家自已做了一款無糖版的西西里咖啡,整天窩在房間還可以隨時喝到冰涼的飲料真的太幸福了!

材質 | 鈦瓷、無塑陶瓷蓋、雙層真空316不鏽鋼、保冰9hrs

MARU丸山製研鈦陶瓷720ml輕量保溫杯/保冰杯,材質使用雙層真空316不鏽鋼,可以保冰長達9小時!悶熱的午後來杯冰拿鐵,享受一下午清涼消暑。同時還有10%鈦瓷含量內膽!飲用更安心!

而且杯蓋採用陶瓷蓋,直接飲用也安心,沒有塑膠異味!

另外底部還有止滑墊設計,連止滑墊都印上質感LOGO,處處精緻的小細節,很有質感!

清洗及攜帶 | 陶瓷易潔層不沾味、不卡垢、輕量化設計

我知道很多懶人一定會問一個問題,好清潔嗎?這款真的超適合懶人!!我也曾經因為清潔麻煩不太喜歡用保溫杯,但是MARU丸山製研鈦陶瓷720ml輕量保溫杯/保冰杯,讓我打破了這個印象,原來好設計也是可以兼具美觀、機能、便利性!這款陶瓷內層使用特殊處理的陶瓷易潔層,不沾味、不卡垢,一般裝水或咖啡的時候我都沖一沖就很乾淨,如果裝手搖飲可以使用杯刷簡單刷一下就乾淨,而且杯蓋設計得很簡潔,沒有複雜的設計就不容易卡垢!

輕量美杯首選! 重量輕,隨身攜帶也很方便喔!

心動了嗎?這系列真的每款都太美啊!連結放底下,選擇障礙發作沒關係,偷偷說有限時的買一送一活動喔!!趕快去搶購吧!

