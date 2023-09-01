新北無菜單料理推薦【鳶山紅樓】知名飯店行政主廚執掌極品美味！三峽景觀餐廳賞花看夕陽、遠眺大漢溪

新北三峽無菜單料理超推薦這間「鳶山紅樓」，主廚有超過40年烹飪經驗、20年以上五星飯店行政主廚資歷，還有加拿大回國冷盤師傅，鳶山紅樓每樣餐點都是當日特選食材新鮮現做，中日式料理品味、美味兼具，上週去吃每道菜都讓人好驚艷啊！

鳶山紅樓除了餐點好吃，店內外連同後面整片山，共有多達六千坪的花花世界，最美的落羽松步道、九重葛步道～處處佈滿各種特殊植物與花朵，還可以遠眺大漢溪！餐點好吃、服務親切，用餐氣氛好還可拍網美照！難怪去年九月開幕至今，Google評價直逼五星滿分。跟大家分享我們當天的菜色與食記！(原文連結)

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新北無菜單料理景觀餐廳-鳶山紅樓｜交通、訂位、停車資訊

鳶山紅樓地址、交通、停車位

地址：新北市三峽區中山路825號(Google Map導航)

電話：02-2671-5159(預約專線)

網路訂位：官方Line

停車場：店內附免費大型停車場

營業時間：11:30 – 14:00，17:30 – 20:30 (每週一公休）

▼鳶山紅樓地點位於三峽區中山路上，直接以Google導航位置最準確！距離交流道只要8~10分鐘，交通方便沿途景色也很宜人，看到鳶山紅樓的招牌轉進去，往上開再左轉就到了！

▼鳶山紅樓附設多格汽車停車位，各種聚餐、宴會人多開車來停車很方便！

▼鳶山紅樓景觀餐廳佔地6000多坪，餐廳後方有超美的落羽松大道、九重葛步道、棋盤腳樹，還有長得很美的鳳凰木與各種花花草草，名符其實的絕美後花園，用餐前後都可來這走走！

▼鳶山紅樓餐廳正門與店名一樣氣派，一樓有個可容納多達90人的紅樓廳，想要舉辦謝師宴、公司尾牙春酒、部門交流會議、私人聚會晚宴，或是溫馨精品婚宴都好適合！

▼店內用餐的位置寬敞舒服，也有許多以花朵命名的小包廂，大家可以在訂位時提出個人需求討論，像我們當天訂位狀況ＯＫ兩個人剛好坐在小包廂，用餐很有品質！在下面這廳用餐則可以眺望大漢溪，邊吃飯邊看美景讓人心曠神怡，吃完飯還可以到陽台去拍拍網美照或是看夕陽！

▼最讓我大開眼界的是鳶山紅樓超貼心的「VIP包廂」，包廂最多可容納16人，有專屬兒童餐椅、舒適沙發區，最棒的是VIP包廂內有自己的廁所，帶長輩或是小孩外出用餐，有這樣的VIP包廂真的很讚耶！VIP包廂數量有限，假日常常被預訂完記得提早預約！

新北無菜單料理景觀餐廳｜鳶山紅樓菜色

無菜單創意料理、創意桌菜價位

鳶山紅樓目前主要提供無菜單創意料理與桌菜，若有特殊需求可以客人飲食習慣與預算調整，像是不吃魚、不吃紅肉、不吃海鮮，都可以在預約時提前告知，客製化的服務很貼心，提供特製現做最新鮮的當季料理，因此每季、甚至是每次去，可能會有不一樣的隱藏版驚喜。假日常常客滿，建議至少一周前預訂！

無菜單料理價格如下：

兒童套餐480｜精品套餐1200｜素食套餐1200｜珍品套餐1800｜極品套餐2800｜皇品套餐3600

桌菜價格如下：

8800｜13800｜18800｜23800｜28800

另有精緻素食合菜：

8800｜13800

▼這次我們重點放在1800珍品套餐，首先上無咖啡因熱麥茶，這麥茶滋味喝起來有種獨特清香，感覺像融合古早麵茶香與大麥的味道，喝起來濃淡適宜順口好喝，餐前跟餐間喝都很清爽解膩！

▼餐桌墊是鳶山紅樓建築物漂亮的水彩畫，右下角還有wifi密碼可連網路

桂花醋

餐前來杯桂花醋，帶有淡雅桂花香氣，喝起來酸甜順口好開胃！

明太子養生時蔬沙拉

接著上沙拉冷盤，來自三峽小農的石蓮花、蘆筍、玉筍，還有廚師親自去漁港選購的海鮮，第一次吃到這麼清甜的蟹肉棒與鮮蝦，新鮮脆口的時蔬加上帶點微酸的和風醬，吃起來清爽開胃。搭配新鮮山藥明太子，第一道就超好吃的～直接開啟我們老饕味蕾！

冷盤盛合

緊接而來的冷盤盛合是提早給 Tai 的驚喜，今年父親節我們預計人在國外，父親節前要先幫我爸慶祝。今天就先幫他提早悄悄慶祝一下～哈！來鳶山紅樓用餐想慶祝生日、秘密求婚、週年紀念日、任何慶祝節日計畫，都可以提早討論客製化文字喔❤️

上菜之後迫不及待享用美味，重點是每道海鮮都超級新鮮的啦！首先是生食級超大干貝，新鮮干貝搭配上頭的烏魚子醬吃起來軟嫩鮮甜，還多了分天然海味！

鮪魚握壽司也超厲害的，因為食材夠新鮮，微微炙燒就有入口即化的口感，裡面帶有淡淡的哇沙米，搭配鮭魚卵以及上頭少許蔥花，入口鮮味＋自然調味的層次更加分明！

另一邊的牡蠣外觀飽滿圓潤，加上少許五味醬與下方的新鮮小黃瓜絲，吃起來飽滿鮮甜，簡單卻很有滋味！

下圖右邊黃色的則是台農57號地瓜，大家都知道台農57號地瓜肉色金黃、吃起來特別甜，我們家之前也常買。但鳶山紅樓特別浸泡梅子調味，吃起來有點點蜜地瓜的口感，地瓜肉香甜外、尾韻還帶著梅子香氣，這冷盤盛合料理看似簡單，但每道菜後頭可是下了很多功夫！

瑤柱魚翅盅

鳶山紅樓的瑤柱魚翅湯頭是使用老母雞與金華火腿等食材，費時超過24小時熬製而成，湯頭香氣濃厚滑而不膩，各種食材燉煮後味道層次豐富、精華口感合而為一！

題外話，那白菜燉得透徹，吃下去幾乎沒有菜葉的纖維感，而是蔬食加美味湯頭豐富香氣！右上方則是紅醋，建議先喝原味，再加醋喝湯頭有不同的滋味。

魚翅帶點爽滑彈牙的口感，吃起來滿滿奢華美味。除了魚翅與干貝外，特別喜歡其中的曼波魚，特選曼波魚肚子部位滿滿的膠原蛋白，呼嚕一下就入口非常滑嫩，好久沒吃到這麼奢華又極致美味的湯品！

蒜蓉海大蝦

蒜蓉海大蝦以清蒸的料理方式呈現食材原本的鮮甜味，加上特製香蒜醬汁，蝦肉的鮮甜彈牙與醬汁的香味一起入口超級美味！

好吃到各個角度都想來個特寫，看那蝦頭超新鮮～再看照片又在心裡回放了一次蝦肉的Q彈美味！

石狗公

新鮮的石狗公魚肉清甜味美，鳶山紅樓的食材夠新鮮可以直接原味清蒸，附上蜜汁醬與檸檬。原味的魚肉吃起來新鮮有彈性，加蜜汁醬後味道脫穎而出，再搭配檸檬魚肉口感層次更豐富。對了，服務人員有特別提醒石狗公本身有魚刺，食用時記得要小心喔。

鰻魚米糕

最後幾道來了鰻魚米糕，經理開玩笑打趣說糯米其實是米糕主角，前置作業超搞剛，浸泡超過24小時後，搭配獨特調料製作，米糕入口有彈性，越吃越香，入喉還能感覺到糯米浸泡調味的細膩口感，真的大推薦耶！！雖然開玩笑說鰻魚是配角，但其實也超好吃的！日式蒲燒鰻魚入口即化，搭配紮實的鹹蛋黃簡直絕配！

杏仁片炸蝦

這道杏仁片炸蝦其實源自傳統辦桌手路菜，外頭的杏仁片超脆口又有香氣，蝦肉內餡吃起來有鹹酥胡椒香，雖然是酥炸但現吃完全不油膩，好吃到我覺得我一個人應該可以吃3~5塊！

水果盤

餐後水果盤營養滿滿，有屏東黑珍珠蓮霧、櫻桃、香瓜、鳳梨，蘋果、蓮霧、櫻桃都甜！鳳梨咬下一口香氣四溢又多汁，飯後吃特別助消化！

芒果奶酪

餐後甜點是師傅自製芒果奶酪，甜而不膩綿密又有奶香！芒果醬使用新鮮芒果製作，吃下去就像吃當季盛產愛文芒果一樣香甜，這季節限定甜點非常好吃！好吃到私心覺得再加量3倍，這麼多道菜之後我一樣吃得完XD

我們大概傍晚到，從天亮吃到天黑，吃到一半還可以看大漢溪與旁邊的夕陽，好愜意的一頓晚餐～

▼去的時候棋盤腳樹還沒開花，離開時天黑已完全盛開，特別拍了對比照給大家欣賞，這是有「夏夜煙花」之稱的台灣國寶級原生種「穗花棋盤腳」，白天看就像下圖左，到了晚上花才會全開喔！鳶山紅樓食物精美，佔地寬廣又有美美的花草樹木可以欣賞，當天我們用餐與欣賞花草樹木就悠閒了半天時間，非常推薦大家找時間去體驗享受！

鳶山紅樓限定｜超好吃鰻魚臘腸米糕！

鰻魚臘腸米糕外帶盒

鳶山紅樓的鰻魚臘腸米糕是他們的熱門預定外帶餐點，會有外帶包裝出現，是因為太多老顧客指定每次來都要吃，也常常被問可不可以外帶，因此因應而生。價格一份$500，帶回家給我爸吃，老人家吃完讚譽有加！

鳶山紅樓鰻魚臘腸米糕保存方式：冷藏7天、冷凍30天 (冷凍為佳)

加熱方式：水滾後蒸10分鐘即可享用

鰻魚臘腸米糕實在太好吃，把外帶盒成份貼給大家參考：

糯米、鰻魚、臘腸、鹹蛋黃、蛋絲、金鉤蝦、紅蔥頭、肝腸、香菇、麻油、醬油、薑、糖、麩氨酸鈉、米酒、胡椒粉

外帶盒的米糕、鰻魚、臘腸、肝腸份量加倍，帶回家蒸過之後一樣好吃！我爸以前從南到北加上在國外時吃過不少美食，平常買東西回家他的評價都是可以or普通，鳶山紅樓的鰻魚米糕他難得說出『非常好吃』的評價！看到長輩吃得開心我也開心！

好幸運當天剛好有外帶盒，如果沒預定的話要碰碰運氣問看店家有沒有剛好製作才有，超級推薦去鳶山紅樓用餐提前預訂，順便買一份回家！

鳶山紅樓用餐評價

這次在鳶山紅樓用餐的整體體驗非常好，創意無菜單料理有特色又好吃！服務親切、環境優美，非常適合帶長輩或是全家人聚餐、情侶朋友用餐，想吃與平常不同的無菜單料理，或是特別喜歡新鮮季節菜(如紅蟳、龍蝦...等)、擺盤大氣的桌菜料理，推薦訂鳶山紅樓一定會讓人滿意！

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