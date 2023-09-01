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新北無菜單料理推薦【鳶山紅樓】知名飯店行政主廚執掌極品美味！三峽景觀餐廳賞花看夕陽、遠眺大漢溪

2023-09-01 17:26:55 Elsa 人氣：97
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窩客好文

Elsa

發表篇數：36篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：鳶山紅樓
place新北市三峽區中山路825號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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新北三峽無菜單料理超推薦這間鳶山紅樓，主廚有超過40年烹飪經驗、20年以上五星飯店行政主廚資歷，還有加拿大回國冷盤師傅鳶山紅樓每樣餐點都是當日特選食材新鮮現做，中日式料理品味、美味兼具，上週去吃每道菜都讓人好驚艷啊！

鳶山紅樓除了餐點好吃，店內外連同後面整片山，共有多達六千坪的花花世界，最美的落羽松步道、九重葛步道～處處佈滿各種特殊植物與花朵，還可以遠眺大漢溪！餐點好吃、服務親切，用餐氣氛好還可拍網美照！難怪去年九月開幕至今，Google評價直逼五星滿分。跟大家分享我們當天的菜色與食記！(原文連結)

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新北無菜單料理景觀餐廳-鳶山紅樓｜交通、訂位、停車資訊

鳶山紅樓地址、交通、停車位

地址：新北市三峽區中山路825號(Google Map導航)
電話：02-2671-5159(預約專線)
網路訂位：官方Line
停車場：店內附免費大型停車場
營業時間：11:30 – 14:00，17:30 – 20:30 (每週一公休）

 

鳶山紅樓地點位於三峽區中山路上，直接以Google導航位置最準確！距離交流道只要8~10分鐘，交通方便沿途景色也很宜人，看到鳶山紅樓的招牌轉進去，往上開再左轉就到了！

 

鳶山紅樓附設多格汽車停車位，各種聚餐、宴會人多開車來停車很方便！

 

鳶山紅樓景觀餐廳佔地6000多坪，餐廳後方有超美的落羽松大道、九重葛步道、棋盤腳樹，還有長得很美的鳳凰木與各種花花草草，名符其實的絕美後花園，用餐前後都可來這走走！

 

鳶山紅樓餐廳正門與店名一樣氣派，一樓有個可容納多達90人的紅樓廳，想要舉辦謝師宴、公司尾牙春酒、部門交流會議、私人聚會晚宴，或是溫馨精品婚宴都好適合！

 

▼店內用餐的位置寬敞舒服，也有許多以花朵命名的小包廂，大家可以在訂位時提出個人需求討論，像我們當天訂位狀況ＯＫ兩個人剛好坐在小包廂，用餐很有品質！在下面這廳用餐則可以眺望大漢溪，邊吃飯邊看美景讓人心曠神怡，吃完飯還可以到陽台去拍拍網美照或是看夕陽！

 

▼最讓我大開眼界的是鳶山紅樓超貼心的「VIP包廂」，包廂最多可容納16人，有專屬兒童餐椅、舒適沙發區，最棒的是VIP包廂內有自己的廁所，帶長輩或是小孩外出用餐，有這樣的VIP包廂真的很讚耶！VIP包廂數量有限，假日常常被預訂完記得提早預約！

 

新北無菜單料理景觀餐廳｜鳶山紅樓菜色

無菜單創意料理、創意桌菜價位

鳶山紅樓目前主要提供無菜單創意料理桌菜，若有特殊需求可以客人飲食習慣與預算調整，像是不吃魚、不吃紅肉、不吃海鮮，都可以在預約時提前告知，客製化的服務很貼心，提供特製現做最新鮮的當季料理，因此每季、甚至是每次去，可能會有不一樣的隱藏版驚喜。假日常常客滿，建議至少一周前預訂！

無菜單料理價格如下：
兒童套餐480｜精品套餐1200｜素食套餐1200｜珍品套餐1800｜極品套餐2800｜皇品套餐3600

桌菜價格如下：
8800｜13800｜18800｜23800｜28800

另有精緻素食合菜：
8800｜13800

▼這次我們重點放在1800珍品套餐，首先上無咖啡因熱麥茶，這麥茶滋味喝起來有種獨特清香，感覺像融合古早麵茶香與大麥的味道，喝起來濃淡適宜順口好喝，餐前跟餐間喝都很清爽解膩！

 

▼餐桌墊是鳶山紅樓建築物漂亮的水彩畫，右下角還有wifi密碼可連網路

 

桂花醋

餐前來杯桂花醋，帶有淡雅桂花香氣，喝起來酸甜順口好開胃！

 

明太子養生時蔬沙拉

接著上沙拉冷盤，來自三峽小農的石蓮花、蘆筍、玉筍，還有廚師親自去漁港選購的海鮮，第一次吃到這麼清甜的蟹肉棒與鮮蝦，新鮮脆口的時蔬加上帶點微酸的和風醬，吃起來清爽開胃。搭配新鮮山藥明太子，第一道就超好吃的～直接開啟我們老饕味蕾！

 

冷盤盛合

緊接而來的冷盤盛合是提早給 Tai 的驚喜，今年父親節我們預計人在國外，父親節前要先幫我爸慶祝。今天就先幫他提早悄悄慶祝一下～哈！來鳶山紅樓用餐想慶祝生日、秘密求婚、週年紀念日、任何慶祝節日計畫，都可以提早討論客製化文字喔❤️

 

上菜之後迫不及待享用美味，重點是每道海鮮都超級新鮮的啦！首先是生食級超大干貝，新鮮干貝搭配上頭的烏魚子醬吃起來軟嫩鮮甜，還多了分天然海味！

 

鮪魚握壽司也超厲害的，因為食材夠新鮮，微微炙燒就有入口即化的口感，裡面帶有淡淡的哇沙米，搭配鮭魚卵以及上頭少許蔥花，入口鮮味＋自然調味的層次更加分明！

 

另一邊的牡蠣外觀飽滿圓潤，加上少許五味醬與下方的新鮮小黃瓜絲，吃起來飽滿鮮甜，簡單卻很有滋味！

下圖右邊黃色的則是台農57號地瓜，大家都知道台農57號地瓜肉色金黃、吃起來特別甜，我們家之前也常買。但鳶山紅樓特別浸泡梅子調味，吃起來有點點蜜地瓜的口感，地瓜肉香甜外、尾韻還帶著梅子香氣，這冷盤盛合料理看似簡單，但每道菜後頭可是下了很多功夫！

 

瑤柱魚翅盅

鳶山紅樓的瑤柱魚翅湯頭是使用老母雞與金華火腿等食材，費時超過24小時熬製而成，湯頭香氣濃厚滑而不膩，各種食材燉煮後味道層次豐富、精華口感合而為一！

題外話，那白菜燉得透徹，吃下去幾乎沒有菜葉的纖維感，而是蔬食加美味湯頭豐富香氣！右上方則是紅醋，建議先喝原味，再加醋喝湯頭有不同的滋味。

 

魚翅帶點爽滑彈牙的口感，吃起來滿滿奢華美味。除了魚翅與干貝外，特別喜歡其中的曼波魚，特選曼波魚肚子部位滿滿的膠原蛋白，呼嚕一下就入口非常滑嫩，好久沒吃到這麼奢華又極致美味的湯品！

 

蒜蓉海大蝦

蒜蓉海大蝦以清蒸的料理方式呈現食材原本的鮮甜味，加上特製香蒜醬汁，蝦肉的鮮甜彈牙與醬汁的香味一起入口超級美味！

 

好吃到各個角度都想來個特寫，看那蝦頭超新鮮～再看照片又在心裡回放了一次蝦肉的Q彈美味！

 

石狗公

新鮮的石狗公魚肉清甜味美，鳶山紅樓的食材夠新鮮可以直接原味清蒸，附上蜜汁醬與檸檬。原味的魚肉吃起來新鮮有彈性，加蜜汁醬後味道脫穎而出，再搭配檸檬魚肉口感層次更豐富。對了，服務人員有特別提醒石狗公本身有魚刺，食用時記得要小心喔。

 

鰻魚米糕

最後幾道來了鰻魚米糕，經理開玩笑打趣說糯米其實是米糕主角，前置作業超搞剛，浸泡超過24小時後，搭配獨特調料製作，米糕入口有彈性，越吃越香，入喉還能感覺到糯米浸泡調味的細膩口感，真的大推薦耶！！雖然開玩笑說鰻魚是配角，但其實也超好吃的！日式蒲燒鰻魚入口即化，搭配紮實的鹹蛋黃簡直絕配！

 

杏仁片炸蝦

這道杏仁片炸蝦其實源自傳統辦桌手路菜，外頭的杏仁片超脆口又有香氣，蝦肉內餡吃起來有鹹酥胡椒香，雖然是酥炸但現吃完全不油膩，好吃到我覺得我一個人應該可以吃3~5塊！

 

水果盤

餐後水果盤營養滿滿，有屏東黑珍珠蓮霧、櫻桃、香瓜、鳳梨，蘋果、蓮霧、櫻桃都甜！鳳梨咬下一口香氣四溢又多汁，飯後吃特別助消化！

 

芒果奶酪

餐後甜點是師傅自製芒果奶酪，甜而不膩綿密又有奶香！芒果醬使用新鮮芒果製作，吃下去就像吃當季盛產愛文芒果一樣香甜，這季節限定甜點非常好吃！好吃到私心覺得再加量3倍，這麼多道菜之後我一樣吃得完XD

 

我們大概傍晚到，從天亮吃到天黑，吃到一半還可以看大漢溪與旁邊的夕陽，好愜意的一頓晚餐～

 

 

▼去的時候棋盤腳樹還沒開花，離開時天黑已完全盛開，特別拍了對比照給大家欣賞，這是有「夏夜煙花」之稱的台灣國寶級原生種「穗花棋盤腳」，白天看就像下圖左，到了晚上花才會全開喔！鳶山紅樓食物精美，佔地寬廣又有美美的花草樹木可以欣賞，當天我們用餐與欣賞花草樹木就悠閒了半天時間，非常推薦大家找時間去體驗享受！

 

鳶山紅樓限定｜超好吃鰻魚臘腸米糕！

鰻魚臘腸米糕外帶盒

鳶山紅樓的鰻魚臘腸米糕是他們的熱門預定外帶餐點，會有外帶包裝出現，是因為太多老顧客指定每次來都要吃，也常常被問可不可以外帶，因此因應而生。價格一份$500，帶回家給我爸吃，老人家吃完讚譽有加

 

鳶山紅樓鰻魚臘腸米糕保存方式：冷藏7天、冷凍30天 (冷凍為佳)

加熱方式：水滾後蒸10分鐘即可享用

鰻魚臘腸米糕實在太好吃，把外帶盒成份貼給大家參考：

糯米、鰻魚、臘腸、鹹蛋黃、蛋絲、金鉤蝦、紅蔥頭、肝腸、香菇、麻油、醬油、薑、糖、麩氨酸鈉、米酒、胡椒粉

 

外帶盒的米糕、鰻魚、臘腸、肝腸份量加倍，帶回家蒸過之後一樣好吃！我爸以前從南到北加上在國外時吃過不少美食，平常買東西回家他的評價都是可以or普通，鳶山紅樓的鰻魚米糕他難得說出『非常好吃』的評價！看到長輩吃得開心我也開心！

好幸運當天剛好有外帶盒，如果沒預定的話要碰碰運氣問看店家有沒有剛好製作才有，超級推薦去鳶山紅樓用餐提前預訂，順便買一份回家！

 

鳶山紅樓用餐評價

這次在鳶山紅樓用餐的整體體驗非常好，創意無菜單料理有特色又好吃！服務親切、環境優美，非常適合帶長輩或是全家人聚餐、情侶朋友用餐，想吃與平常不同的無菜單料理，或是特別喜歡新鮮季節菜(如紅蟳、龍蝦...等)、擺盤大氣的桌菜料理，推薦訂鳶山紅樓一定會讓人滿意

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