相信愛馬仕包包人人都想要來一顆,但是可遇總是不可求!

每每到專櫃去看包(有買手環、有買皮帶)但總是以沒有包、缺貨來搪塞我們!

還被不專業、不認真的服務給對待

甚至買了連水都沒有送一瓶

連小贈品都沒有

真的是氣死人吼!!!

沒關係現在淡水美魔女就手把手教你如何零配貨官網刷包!!!

不用再看櫃哥、櫃姐的臉色也能買到心儀的包

不過沒有BKC(柏金、凱莉、康康)就是了~

但也是可以享受一下零配貨買包樂趣!

首先他們會在有節慶之前的一週開始上新~

最近我發現「颱風假」前後幾天也會有上新~

1121004更新:下午6:30有出現PICOTIN18、PICOTIN22、EVELYNE16、JYPSIERE吉普賽、HERBAG ZIP31手提包

1121005更新:早上11:00有出現RODEO PM MM小馬、MINI POP H項鍊、MIMI POP H耳環、2個PICOTIN LOCK 22、2個GARDEN PARTY 30花園包

也有人會到蝦皮或淘寶購買「上新通知」

但是要花錢!!!

我今天就是要教你們不用多花錢就能刷到包的方法~

在有節慶前,像是母親節、父親節、情人節、中秋節等

我都會提前一週天天在官網刷包!

刷過很多次總是有看到買不到~手腳太慢了!

如果有空也可以天天刷包XD

想必很多人也是這樣買到包只是他們不會說……

先把會員登錄好,大概在早上10:30-12:00、下午18:00-19:30會出現~

(平日假日都有遇過,中秋節當天的中午也釋出了很多包喔!)

就瘋狂按下「重新整理」(但如果每秒都狂按也有可能會被鎖ip要有心理準備)

可以一下點個「小皮件」、一下點個「包款及手拿包」選項,比較不會被鎖ip

手機、電腦可以一起刷包!!!

(因為是「不能分期」的刷卡,所以帳戶請先存夠錢、提高信用額度再買喔~)

以下是女生的包包~

其實包包真的很難搶因為通常都秒殺~

然後我什麼也沒有買到就通通顯示商品缺貨中…

一賣完就很快下架,所以包包會一下變少…

此時男生的包包也有放了幾個出來~

我覺得這個滿好看然後問了一下老公結果他說不喜歡…

然後我又回到女包頁面

竟然看到這個HERBAG MESSENGER39出現了!

而且可以成功放進購物車中~

然後我竟然順利把這個PICOTIN LOCK 18口袋手提包也放進購物車了!

在兩難的抉擇之下,我還是選擇了PICOTIN LOCK 18口袋手提包~

我是在20230908早上11點47分買到零配貨的PICOTIN LOCK 18口袋手提包的~

真的不敢相信自己的眼睛!!!



上網爬文有人分享說有可能會被砍單~

不過還好我很幸運沒有被砍單,可能是之前我在官網上就有數筆消費紀錄(之前有買過圍巾和絲巾)吧!

刷卡後過3天會收到電子發票~也就確定會出貨!

還可以選擇禮物選項,對!我就是要來送我自己的!

就會得到一張空白卡片~

快遞送貨前會先以電話通知~

收到的時候真的很樸實無華用一個白色袋子裝著然後是白色紙盒,

紙盒打開之後就是橘盒了~

不過不用太開心的是,竟然沒送贈品(通常會是小口紅試用卡或是小香水2ml試用瓶),

有去留言給客服,客服回覆說「贈品是隨機贈送」…

所以我只得到了一張噴過最新款香水的香水紙…

算了!反正是零配貨也就這樣吧~

這款是新款的海軍藍拼黑色的菜籃子~

雖然很多人不喜歡帆布款的,但我覺得它真的很特別!

很挺又耐髒,超適合我的~

一般的菜籃子都感覺軟軟塌塌的要買包枕或內膽包來撐,但這款完全不用撐就很硬挺~

對了祝福大家都跟我一起刷到愛馬仕美包喔!

包包都是自己買的不是老公送的,全靠工作打拼20年存錢+理財有道,自己犒賞自己ok的啦!

這是淡水美魔女的刷包攻略,敬請期待下一集~

See you next time~

文章標籤