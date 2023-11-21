牛奶最迷人的地方，不只是為一天的日常拉開序幕，更是一份品味生活的實踐。相信多數人在每天行程展開之初，一杯鮮奶，溫柔地喚醒味蕾，身心靈慢慢地感受到注滿活力，蓄勢待發地迎接每一天的挑戰。



這充滿儀式感的幸福時刻，就必須用最好的鮮乳充實自己，而第一名的鮮奶茶也該如此，配合鮮乳帶來的極致品味，讓茶香在感官中洋溢，讓思緒出走沉浸在幸福的交響。就如Dr. Milker極鮮乳與MATEAS的紅茶結合，完美而和諧地展現鮮乳與好茶的迷人風味，可以說是鮮奶茶界的「夢幻逸品」；現在更聯手推出期間限定的新品「蘿莎鮮奶茶」，茶中散發淡雅的玫瑰花香，獻給最懂品味的你。現在就帶大家感受一下Dr. Milker極鮮乳與MATEAS聯手展現鮮奶茶的美好滋味。







寵出來的最高品質牛乳 才能寵愛最值得的你

Dr. Milker極鮮乳是亞洲第一瓶獲得iTi鑽石獎的鮮乳，連續7年獲得國際最高榮譽的「風味絕佳三星獎」，關鍵在於珍稀乳源與職人日復一日的堅持。為維持精品般的高品質，Dr. Milker乳源汲取自單一乳區的職人牧場，每日限量供應，因為限量所以珍貴，因為稀有所以值得用來寵愛自己，讓喝鮮乳有著與眾不同的幸福感，每一口都值得細細品味。







與嚴選世界級茶葉聯手 征服每一個講究品味的行家

除了選擇最好的鮮乳能滿足舌尖的渴望，如果搭配優質好茶，那麼味覺的享受更加多姿多彩！過去背景是調茶師的MATEAS創辦人，憑藉著在茶飲界累積的多年經驗，不斷追求味蕾上的極致享受，走訪斯里蘭卡與日本等地，匠心嚴選世界三大茶葉產地、具有官方持劍獅王認證標章的斯里蘭卡茶葉精品，這杯孕育於熱帶氣候與富饒土壤、細心栽種出的茶葉清新芳香，茶湯清澈透亮，無論嗅覺、味覺或視覺，更能與亞洲第一瓶iTi鑽石獎的Dr. Milker極鮮乳完美融合，催生出最頂級的鮮奶茶滋味！





MATEAS細細琢磨每一杯鮮奶茶的黃金比例，將斯里蘭卡產地茶葉濃郁宜人的芬芳，融入Dr. Milker極鮮乳蘊藏的醇厚口感中，讓味蕾沉浸在茶香與奶香的交響、喉韻同時享受牛奶的滑順與茶湯的輕柔，用職人堅持，詮釋最純淨天然、開朗奔放的舌尖享受；尤其MATEAS推出的季節限定「蘿莎鮮奶茶」，還加入馥郁的玫瑰花香，魅惑的豔紅在雪白的牛乳中熱情舒展，讓品飲的豐富感受再提升一個檔次，好還要更好的職人精神展露無遺。所以想要喝到這杯「蘿莎鮮奶茶」，手腳要快！





第一名的鮮奶茶結合了牛乳職人和茶職人對完美的堅持，精彩展演一杯鮮奶茶最極致的模樣，沒喝過這一杯別說自己是鮮奶茶控！迫不及待想品味鮮奶茶界「夢幻逸品」的迷人風味嗎？MATEAS即將於2023年底在北部拓展新分店，必須筆記預備第一時間踩點，感受與Dr. Milker完美融合的第一名鮮奶茶！

※ MATEAS全台門市：https://mateas.com.tw/store/

