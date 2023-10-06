【自費去吃非業配/淡水美食/淡水最好吃的居酒屋/鳩澤郎/居酒屋/日式串燒】by厭世網紅淡水美魔女 #食記 #淡水 #輕軌 #淡海輕軌 #新市一路站

因為住淡水，所以想要尋找美食，這樣才方便自己吃或招待朋友~

為了確認網路上的美食是不是真的究極好吃，看到評價超高的就會想要吃吃看~

所以淡水美魔女親自跑去吃吃看(其實是愛吃還敢說!)

其實是自己去吃的不是業配所以我就沒有把店面照片拍出來喔!

(請勿酒駕、未滿18歲請勿飲酒!!!)

在小犬颱風前夕因為下雨打亂了原本的行程，

輕軌出現系統異常所以我請腦公到紅樹林站接我~

然後一路抵達新市一路附近，此時還不知道要吃什麼，

腦公突然說要不要吃這間新開的居酒屋，我當然說好嘍!

打開GOOGLE MAP評價還不錯，所以就進去坐好~

看到有4-5桌都有人預約了，但仍有位子，心想我來的正是時候，免預約免排隊XD

菜單真的讓我目不暇給，菜色真的很多樣~

熱情的老闆娘和店員來介紹他們基本菜色和黑板上的特別菜色~

我點的是黑板上的鮭魚味噌湯還有菜單上的炒飯、香菇串燒、松阪豬肉串、蔬果串燒(忘了拍菜單)

哇!串燒真的非常入味、爆汁很JUICY~本店招牌必點啊~



2個人吃大概花費14XX

價格高貴不貴、品質很不錯，很合我的口味~

但就是每道菜費時需要耐心等候~ 過於飢腸轆轆的朋友請先考慮一下要不要等待 不然就是點炒飯、味噌湯比較快上菜!



(炒飯真的非常新鮮美味喔~ ) 希望繼續保持好味道~ 自己花錢來吃的非業配~ 下次來淡水玩，除了搭輕軌享受淡水河、漁人碼頭風光外，

也可以來「新市一路站」嚐嚐這間超好吃的「鳩澤郎」!!!(先預約比較安心) 希望大家喜歡淡水美魔女的分享喔~



營業時間：

週一至週日：17:00-00:00



地址： 新北市淡水區新市一路三段147號之1 訂位電話： (02)2626-3999



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