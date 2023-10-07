新竹關西住宿》小山坡屋仔包棟民宿│豪華房幾乎是一整層樓的寬敞舒適！包棟共有五間房，鄰近六福村與小人國

三五好友一同出門遊玩，找住宿包棟絕對是最佳選擇！居住於北部的我們，這次來到新竹來個不累之旅最輕鬆自在！這次來住的包棟民宿 小山坡屋仔位置在新竹關西，鄰近小人國與六福村，如果在新竹一帶遊玩，算是很適合的住宿點。

我有看網路上的價格，與直接打給老闆訂房的價格不太一樣！建議大家打給老闆的價格會優惠一些。(房價依平假日略有不同，以店家提供價格為主)

提供此次包棟五房平日價格：

1.電話訂約$14400元

2.網路預訂的價格大約在$17000元-18000元左右，我覺得差蠻多的阿！

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小山坡屋仔 位置資訊

小山坡屋仔 環境介紹

│戶外烤肉區│

可代訂烤肉或自備，亦或可自行開伙煮食！有屋簷的戶外烤肉區，超讚的！

│滑步車│

烤肉區旁有個小空地，有兩台滑步車可以玩唷！

│廚房設備│

晚餐我們懶得出門，就附近全聯採購回來煮食。

民宿備有咖啡包與瓶裝豆漿*2，早餐可以搭配的飲品。冰箱內其他飲品是我們自備的喔！

│早餐菜單│

早餐選項好多唷！一人一份大人小孩都有！吃超飽的！還可以選擇早餐送達時間。一入住我們就先預訂好隔天的早餐，回報給民宿主人。

隔天一早孩子們就吃著熱騰騰早點。

│一樓大廳│

一樓客廳說真的不大，人多是有點擁擠！但等等三樓還有個客廳就超大的！不嫌麻煩是可以移駕到三樓啦！

│一樓共用廁所│

一樓與二樓各兩間房，每層樓皆只有一間廁所。三樓是大客房所以是獨立使用一間廁所。

這點對我來說算是缺點之一，我還是習慣每間房都有獨立沐浴空間。

│洗衣機、烘衣機│

後院有洗衣設備與烘衣設備，有需要也都能使用。

小山坡屋仔 一樓房間介紹

│雙人房1│

很有年輕感的房間，簡約大方。還有個小沙發。

年輕人會喜歡的風格！

│雙人房2│

這間可能是色系的不同，感覺房間比較大。

很明亮溫暖的感覺，木質系很溫馨。

小山坡屋仔 二樓房間介紹

│四人房1│

這間設計為親子房風格，有童書、玩具、小桌椅，小孩很喜歡。幾乎當遊戲室在玩了。

上下舖很有童趣感！孩子一進來就選好要睡上鋪了。

童書與廚房遊戲組

│四人房2│

這房間也太大了吧！兩張雙人床還結合小客廳，空間真的好大。

│二樓衛浴共用│



二樓也是一間衛浴共用。

早上時段會比較不方便，排隊等上廁所。

小山坡屋仔 三樓豪華客房介紹

一上來三樓眼睛立刻為之一亮，這也太讚了吧！這空間根本是一整層啊！

挑高的設計讓空間更寬敞，採光好又有戶外小陽台，視野看出去真棒！

這間也算是四人房，但人多時可以再多增加兩位，增加到六人房。

感覺可以在這開趴了！Music~

晚上大家就能聚在這一起聊天打屁，空間實在是太大了！超喜歡三樓房間。

另一張雙人床就在這，同樣也是寬敞無比。

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房間裡的撞球檯，大人小孩都輪流來玩，正好小章魚有接觸撞球，所以一來就馬上露兩手給樓下的小妹妹看。

架式100分就夠了！帥度要出來才行。

│三樓浴室│

只又三樓是獨立浴室，看來我今晚只能睡這間了，呵呵。

以多人出遊來說，包棟是真的適合不過了！可以盡情歡樂不怕打擾別人！另外像是烤肉、開伙、娛樂這些也都是找包棟時，會希望有的項目。小山坡屋仔正好也都有具備，以上內容提供給大家參考囉！

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