為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 新竹關西住宿》小山坡屋仔包棟民宿│豪華房幾乎是一整層樓的寬敞舒適！包棟共有五間房，鄰近六福村與小人國

新竹關西住宿》小山坡屋仔包棟民宿│豪華房幾乎是一整層樓的寬敞舒適！包棟共有五間房，鄰近六福村與小人國

2023-10-07 02:02:08 章魚娜娜 人氣：105
share
窩客好文

章魚娜娜

發表篇數：345篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：新竹縣 > 關西鎮

造訪商家：小山坡屋仔
place新竹縣關西鎮高橋坑13-6號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

三五好友一同出門遊玩，找住宿包棟絕對是最佳選擇！居住於北部的我們，這次來到新竹來個不累之旅最輕鬆自在！這次來住的包棟民宿 小山坡屋仔位置在新竹關西，鄰近小人國與六福村，如果在新竹一帶遊玩，算是很適合的住宿點。

我有看網路上的價格，與直接打給老闆訂房的價格不太一樣！建議大家打給老闆的價格會優惠一些。(房價依平假日略有不同，以店家提供價格為主)

提供此次包棟五房平日價格：

1.電話訂約$14400元

2.網路預訂的價格大約在$17000元-18000元左右，我覺得差蠻多的阿！

★全文分享★  竹北親子景點》Go Bear 溝貝親子休閒農莊│自己釣魚蝦自己吃、撿雞蛋來煮蔥花蛋、拔蘿蔔回家加菜，超過10項以上玩樂體驗。戲水池、撈金魚、餵兔子、釣小魚、釣螫蝦、迷你滑草、餵青蛙、鴨鴨互動等等，還有烤肉區喔！
我們又來Go Bear 溝貝親子休閒農莊玩了！來到新竹溜小孩這裡真的蠻適合的，這次是平日來，人潮跟假日差蠻多的！玩起來比較有質感，但熱鬧度就低很多！還好我們有自備小夥伴來玩，還是玩得很
★全文分享★  新竹戶外景點》17公里海岸線自行車道│五座特色橋梁，將所有景點串聯起來！幸福沙灘、海天一線、香山濕地、南港賞鳥區。
17公里海岸線最棒的地方是全程沒有上下坡，可以輕鬆享受沿途風景，為了串聯各景點，新竹市政府興建了五座特色橋梁，起點從南寮漁港開始；終點名稱就是17公里自行車道終點，最後一處景點應
★全文分享★  新竹親子景點》小叮噹科學主題樂園│門票329元暢玩水陸樂園！750坪室內滑雪場玩雪圈，溫度只有零下3-7度，遊園+住宿也只要2180元。
出發前往小叮噹科學主題樂園，充滿小時候回憶的樂園，也是校外教學的熱門景點唷！小時候大家應該都有來過吧！很適合帶小孩來這玩，小章魚就很喜歡玩雪圈與水樂園的部分，傾斜屋也覺得超

內容目錄

小山坡屋仔  位置資訊

  • 地址：新竹縣關西鎮高橋坑13-6號
  • 電話：0933-220-811
  • Google map

小山坡屋仔 環境介紹

│戶外烤肉區│

可代訂烤肉或自備，亦或可自行開伙煮食！有屋簷的戶外烤肉區，超讚的！

│滑步車│

烤肉區旁有個小空地，有兩台滑步車可以玩唷！

│廚房設備│

晚餐我們懶得出門，就附近全聯採購回來煮食。

民宿備有咖啡包與瓶裝豆漿*2，早餐可以搭配的飲品。冰箱內其他飲品是我們自備的喔！

★全文分享★  新竹美食》ㄤ咕麵｜傳承一甲子的好味道，油蔥香就是不敗的古早好滋味！
新竹真是個好地方，要好玩當然也要好吃呀！聞名不如一吃，早就列入口袋名單的阿伯ㄤ咕麵，今天來到新竹我當然不放過啦！小章魚身體裡住了個老靈魂，因為他超愛吃古早味美食，我想他一定
★全文分享★  新竹銅板美食》北門炸粿│ 四代傳承百年老店，傳統下午茶點心！每樣價位$12元至17元，吃再多都不用在意價格，放心點就對了！
新竹美食真的很多！搜尋Google打開來第一個就看到北門炸粿，評價有4.2星星！這應該算是新竹人的下午茶點心，內用位置不多，外帶居多！時間再晚一點，可能就要開始排隊了！想說買了帶回車上
★全文分享★  新竹美食》老皮牛肉麵 旗艦店│新豐火車站美食，吃牛肉麵配豆漿！豆花、豆漿免費無限量供應！另類搭配組合，讓牛肉麵再一次無極限！
這次來到新竹，就是為了帶孩子們去回味小時候記憶小叮噹科學主題樂園，印象中最後一次去，應該就是國小三年級的校外教學！那可是當時認為超好玩的地方！慢慢來補上這篇！來到新竹當然要

│早餐菜單│

早餐選項好多唷！一人一份大人小孩都有！吃超飽的！還可以選擇早餐送達時間。一入住我們就先預訂好隔天的早餐，回報給民宿主人。

隔天一早孩子們就吃著熱騰騰早點。

│一樓大廳│

一樓客廳說真的不大，人多是有點擁擠！但等等三樓還有個客廳就超大的！不嫌麻煩是可以移駕到三樓啦！

│一樓共用廁所│

一樓與二樓各兩間房，每層樓皆只有一間廁所。三樓是大客房所以是獨立使用一間廁所。

這點對我來說算是缺點之一，我還是習慣每間房都有獨立沐浴空間。

│洗衣機、烘衣機│

後院有洗衣設備與烘衣設備，有需要也都能使用。

★全文分享★  【新竹煙波飯店-香榭館】親子飯店好吃又好玩，大人小孩都說讚!!好多遊戲區等你來喔！夏日避暑就選這。
實在是好久沒出去玩，決定排了假帶平常辛苦照顧小章魚的外公外婆一起出去放鬆一下，避免人擠人塞車，我們選了平日出遊，決定入住新竹煙波香榭館，下午3點開始可以入住，天氣實在是有夠好
★全文分享★  新竹住宿》來去新竹【馬武督】純度假、純放鬆，手機可以收起來了！連上網吃到飽也吃鱉
是滴！沒錯！我又去新竹玩了，感覺都快變成新竹代言人了，好山好水好風光，重點是離台北近！大家假日都往宜蘭跑，快把宜蘭塞爆了！我們來逆向操作往新竹跑。今天來去【統一馬武督飯店】
★全文分享★  新竹露營/親子住宿【威尼斯溫泉露營地】可選擇棧板、營地或免裝備的露營車，超大草皮與兒童遊戲區，讓孩子們不受拘束、自由奔跑！營地鄰近內灣老街！
新竹住宿│新竹露營車│威尼斯溫泉露營地│戶外烤肉│大自然│內灣老街人生當中第一次的露營就獻給”威尼斯”了！近幾年流行起露營，我倒是很堅定，這輩子大概不會參加露營！有了孩子後加上

小山坡屋仔 一樓房間介紹

│雙人房1│

很有年輕感的房間，簡約大方。還有個小沙發。

年輕人會喜歡的風格！

│雙人房2│

這間可能是色系的不同，感覺房間比較大。

很明亮溫暖的感覺，木質系很溫馨。

小山坡屋仔 二樓房間介紹

│四人房1│

這間設計為親子房風格，有童書、玩具、小桌椅，小孩很喜歡。幾乎當遊戲室在玩了。

上下舖很有童趣感！孩子一進來就選好要睡上鋪了。

童書與廚房遊戲組

│四人房2│

這房間也太大了吧！兩張雙人床還結合小客廳，空間真的好大。

│二樓衛浴共用│

二樓也是一間衛浴共用。

早上時段會比較不方便，排隊等上廁所。

小山坡屋仔 三樓豪華客房介紹

一上來三樓眼睛立刻為之一亮，這也太讚了吧！這空間根本是一整層啊！

挑高的設計讓空間更寬敞，採光好又有戶外小陽台，視野看出去真棒！

這間也算是四人房，但人多時可以再多增加兩位，增加到六人房。

感覺可以在這開趴了！Music~

晚上大家就能聚在這一起聊天打屁，空間實在是太大了！超喜歡三樓房間。

 

另一張雙人床就在這，同樣也是寬敞無比。

 ㄌ

 

房間裡的撞球檯，大人小孩都輪流來玩，正好小章魚有接觸撞球，所以一來就馬上露兩手給樓下的小妹妹看。

架式100分就夠了！帥度要出來才行。

│三樓浴室│

只又三樓是獨立浴室，看來我今晚只能睡這間了，呵呵。

以多人出遊來說，包棟是真的適合不過了！可以盡情歡樂不怕打擾別人！另外像是烤肉、開伙、娛樂這些也都是找包棟時，會希望有的項目。小山坡屋仔正好也都有具備，以上內容提供給大家參考囉！


延伸閱讀

檢舉
share
chevron_left

宜蘭礁溪玉田美食》漁田村│寧靜鄉村裡的魚料理
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

章魚娜娜

發表篇數：345篇

和章魚娜娜一起吃透透~ 歡迎大家到痞克邦找我玩http://mia081937.pixnet.net/blog FB：https://www.facebook.com/teconana 信箱：keico1373@gmail.com

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
拾月山房 照片

拾月山房

4.15 (3人評鑑)

區域：新竹縣峨眉鄉
蟬說：霧繞WooRao 照片

蟬說：霧繞WooRao

4.90 (1人評鑑)

區域：新竹縣五峰鄉
遷徙咖啡民宿 照片

遷徙咖啡民宿

4.65 (1人評鑑)

區域：新竹縣橫山鄉
鎮西堡充電屋阿道的家 照片

鎮西堡充電屋阿道的家

3.65 (1人評鑑)

區域：新竹縣尖石鄉
希莉克民宿 照片

希莉克民宿

4.90 (1人評鑑)

區域：新竹縣尖石鄉

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up