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【信義區美食｜Pizza3次方“披薩3次方”】全臺唯一首家 雙窯爐 披薩專賣店 還有超划算的臺虎精釀生啤｜菜單

2023-11-05 23:23:46 ShaNice 人氣：94
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窩客好文

ShaNice

發表篇數：153篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Pizza3次方“披薩3次方”
place台北市信義區林口街16號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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大家喜歡披薩嗎？對於披薩的第一直覺是什麼呢？我想大多數人可能會停留在連鎖店的刻板印象裡，外型上圓圓的一大片，口感上覺得香卻油且口味重、餅皮厚吃多還有點膩，似乎整體評估起來不太健康也不宜太常食用，如果是這樣，那大家一定要認識這一家老闆敢說是全台灣最專業的義大利披薩店-Pizza3次方“披薩3次方”（以下簡稱Pizza3次方）。

Pizza3次方“披薩3次方”48.JPG

Pizza3次方店家資訊】

【信義區美食｜Pizza3次方“披薩3次方”】全臺唯一首家 地址：台北市信義區林口街16號（近捷運永春站4號出口，出站步行約莫9分鐘）

【信義區美食｜Pizza3次方“披薩3次方”】全臺唯一首家 LINE預約：@202mpbgi（店家沒有電話，一律透過LINE預約，且只接17:00的位置）

【信義區美食｜Pizza3次方“披薩3次方”】全臺唯一首家 營業時間：

週一至週四 17:00~22:00

週五至週日 17:00~23:00（若客滿，用餐時間60分鐘）

聽到這樣的介紹時，相信大家可能會有以下態度，覺得真的假的啦！真有那麼厲害？或是立馬拿起手機找Google大神求解，而以我個人來說，敢說自己是真的的不一定是真的，但連承認都不敢的肯定是假的！尤其是餐飲業，如果大廚對自己料理的基本自信都沒有，新客要怎麼走進店嘗鮮呢~

Pizza3次方“披薩3次方”46.JPG

因此，雖然位於巷道裡，不是百貨餐廳林立的鬧區，店面外觀看起來也挺簡單沒有華麗的裝潢，還是覺得可以給個機會吃吃看，也沒想到就這樣一試成主顧，整理以下幾個大家一定要來試試的特點！

Pizza3次方“披薩3次方”2.jpg

Pizza3次方“披薩3次方”4.jpg

Pizza3次方特色一：全臺唯一首家 雙窯爐披薩專賣店

大家如果想要有一秒到義大利的感受，除了吃到超專業的披薩，肯定就是要拍拍這雙窯爐了，以往都是在廚房裡或是只可遠觀的距離，在Pizza3次方，雙窯爐可就是在大家伸手可處的範圍裡，

Pizza3次方“披薩3次方”3.jpg

另外更推薦大家的，如果吧檯搖滾區沒滿座，大家可至少要有一次點完餐後，坐在這欣賞pizza製作的過程；

Pizza3次方“披薩3次方”17.jpg

麵團據店家說明可都是歷經72小時發酵而成的，本身只有麵粉無添加油脂更健康，還有著滿滿的益菌種，一邊觀賞自己的pizza料理的過程，還能聞到相當濃郁的天然麥香味喔~【信義區美食｜Pizza3次方“披薩3次方”】全臺唯一首家

Pizza3次方“披薩3次方”1.jpg

Pizza3次方特色二：室內戶外座位都舒適 三五好友相聚好去處

除了上述可看pizza製作的吧檯搖滾區，想有點歐美戶外用餐區的感受，可選戶外的位置，

Pizza3次方“披薩3次方”11.jpg

若是三五好友想坐在室內，也可選擇我們今天入座的小木桌，背景有著超符合店家意象的大披薩，當拍照背景牆超合適~【信義區美食｜Pizza3次方“披薩3次方”】全臺唯一首家

Pizza3次方“披薩3次方”10.jpg

如果人數再更多，也可入座相當舒適的沙發區，

Pizza3次方“披薩3次方”14.jpg

Pizza3次方“披薩3次方”13.jpg

視野上因這區域的座位有墊高，也有著不同角度看雙窯爐的視角~

Pizza3次方“披薩3次方”20.jpg

Pizza3次方特色三：週邊小物超可愛 享用美食同時擁有好心情

個人覺得色香味俱全，可不僅是指食物，同時店內視線所及的一切也應該被納入，而Pizza3次方在這一點可一點都不會令人失望，不但披薩美觀好吃，也有挺多可愛物件，一般小小的一張名片，大家可能看看就亂丟亂放，但這樣披薩盒造型的名片是不是讓人更加印象深刻呢~【信義區美食｜Pizza3次方“披薩3次方”】全臺唯一首家

Pizza3次方“披薩3次方”16.jpg

另外還有許多周邊小物，個人覺得挺適合帶去露營的~

Pizza3次方“披薩3次方”7.jpg

也有部分達到再生利用，且意義充滿等小巧思，

Pizza3次方“披薩3次方”6.jpg

再來當然是這輛覺得有小朋友來會很愛的偉士牌兒童座駕，是不是超好拍~【信義區美食｜Pizza3次方“披薩3次方”】全臺唯一首家

Pizza3次方“披薩3次方”19.jpg

另外另外，用餐前來洗個手，也是有充滿驚喜的啤酒桶洗手台喔！

Pizza3次方“披薩3次方”44.JPG

Pizza3次方特色四：正港義大利食材所製 健身者也安心享用

講了老半天，終於來到了大家最關心的吃起來口味怎樣，這也是讓大家有點耐心，現場所有的披薩都是現點現做現烤，而之所以清爽不同美式披薩的口味，正是因為義大利披薩所使用的食材都是絕對的天然無添加，有著純粹的橄欖油和牛奶起司，在熱量上也十分友善的只有美式披薩的1/3，因此，即便是有在飲食控制或是健身者也都可以安心吃~【信義區美食｜Pizza3次方“披薩3次方”】全臺唯一首家

接著來介紹一下我們今天吃了些什麼，

Pizza3次方“披薩3次方”27.jpg

首先是布拉塔乳酪番茄

Pizza3次方“披薩3次方”40.JPG

這款老闆也特別提醒就是要趁完整時來相機先食，等等切開中間的起司，雖然美味但就沒那麼好看了！

Pizza3次方“披薩3次方”29.jpg

另一款也是一刀下口感立馬大升級的便是松露熟火腿菌菇，看看這份量和我臉的比例，今天兩人一同前來的我們，太貪心了什麼都想吃，也根本吃不完，離去時一人打包了一盒走~【信義區美食｜Pizza3次方“披薩3次方”】全臺唯一首家

Pizza3次方“披薩3次方”50.JPG

這款則是點餐時可額外於加料區加點土雞溫泉蛋，

Pizza3次方“披薩3次方”41.JPG

相信應該不少人吃過pasta加顆蛋，攪散拌麵一起吃，但大家有試過披薩加顆溫泉蛋嗎~

Pizza3次方“披薩3次方”32.jpg

個人覺得相當美味，垂涎欲滴的蛋液搭上皮薄餡多的披薩，更增添了整體的口感層次，

Pizza3次方“披薩3次方”49.JPG

我覺得在Pizza3次方很棒的一件事，就是絕大多數的披薩都可以依照喜愛的口感來自選餅皮，若想要特別點的樣式也可以挑選星星披薩！

Pizza3次方“披薩3次方”26.jpg

我們就讓風乾夏威夷披薩做成了星星形狀，

Pizza3次方“披薩3次方”38.JPG

是不是超可愛的，不僅邊角捏起的別出心裁，彷彿給了披薩不一樣的生命力，

Pizza3次方“披薩3次方”33.jpg

還放上了個人很愛酸甜口感的鳳梨片，

Pizza3次方“披薩3次方”34.jpg

若以為邊角只是邊角那就太小看Pizza3次方了，裡頭也是包有餡料的喔！

Pizza3次方“披薩3次方”28.jpg

不僅鹹口披薩，在Pizza3次方也可點到甜口的披薩，當天我們選了巧克力甜披薩

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原本在看製作過程時有點擔心裡頭有著巧克力醬，外皮還灑了糖粉和巧克力餅乾碎片，會不會甜又膩口，沒想到還真不會~【信義區美食｜Pizza3次方“披薩3次方”】全臺唯一首家

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甜而不膩的完美組合，可可香醇的濃郁口感，每一口都十分好吃，若是跟我一樣吃完鹹的就想來些甜味的大家，不妨試試這一道！

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而除了披薩，小點的表現也是可圈可點，

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烤馬鈴薯塊無論是吃原味還是沾著一旁的海鹽一起吃都美味~【信義區美食｜Pizza3次方“披薩3次方”】全臺唯一首家

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Pizza3次方特色五：不僅披薩美味 暢飲臺虎精釀生啤也超划算

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Pizza3次方不便飲酒可選擇冰箱裡的碳酸飲料或果汁，

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若是可喝的大家可一定要試試臺虎精釀生啤，聽說可比其他地方喝划算許多，歡迎來比價！也會發現原來披薩和生啤那麼搭~【信義區美食｜Pizza3次方“披薩3次方”】全臺唯一首家

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還在尋尋覓覓好吃的披薩，或是總誤會披薩只有高熱量不宜當主食嗎，歡迎大家來一趟Pizza3次方，相信這裡的披薩一定可以滿足大家挑剔的味蕾！

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外帶盒也十分可愛，回家後用烤箱或是氣炸鍋加熱一下，美味依舊~【信義區美食｜Pizza3次方“披薩3次方”】全臺唯一首家

【信義區美食｜Pizza3次方“披薩3次方”】全臺唯一首家

且聽說Pizza3次方還有做專為寵物打造的隱藏式菜單，可以偷偷私下詢問會親自出餐的老闆，

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結帳方式也相當多元便捷喔！

 

【信義區美食｜Pizza3次方“披薩3次方”】全臺唯一首家 最後也以一支影片來和大家分享：https://youtu.be/wQOLrmkFuLI

【信義區美食｜Pizza3次方“披薩3次方”】全臺唯一首家 另外另外，超大方的老闆還想招待大家超美味的披薩，

將於11/6我的IG舉行抽獎活動！連結在這裡：https://www.instagram.com/shanice_yuan/

 

Pizza3次方店家資訊】

【信義區美食｜Pizza3次方“披薩3次方”】全臺唯一首家 地址：台北市信義區林口街16號（近捷運永春站4號出口，出站步行約莫9分鐘）

【信義區美食｜Pizza3次方“披薩3次方”】全臺唯一首家 LINE預約：@202mpbgi（店家沒有電話，一律透過LINE預約，且只接17:00的位置）

【信義區美食｜Pizza3次方“披薩3次方”】全臺唯一首家 營業時間：

週一至週四 17:00~22:00

週五至週日 17:00~23:00（若客滿，用餐時間60分鐘）


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