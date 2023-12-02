函館山的夜景是名列「世界三大夜景」，是來北海道函館不可錯過的景點，從山下搭乘空中纜車到函館山展望台，建議的時間就是傍晚時分上去，可以從白天欣賞夕陽餘暉一直到傍晚城市夜燈開啟的變化，加上函館山是位在函館最南端岬狀位子，往函館市區望回去中間有如腰身的對稱曲線形狀，隨著時間燈一盞一盞亮起非常漂亮，這也讓函館夜景獲選為米其林三星景點，即便觀景台的風大寒意強依然阻擋不了遊客的參觀的熱情。

景點資訊

函館山夜景 名稱 : 函館山展望台&空中纜車

電話 : (+81)138-23-3105

地址 : 北海道函館市函館山 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 10:00-21:00

官方網站 : 函館山纜車

門票(單趟) : 成人1200日元，兒童600日元

門票(來回) : 成人1800日元，兒童900日元

除了自駕外，可以搭乘函館電車到「十字街站」步行大約10分鐘，或是搭乘公車到函館纜車站

函館空中纜車

纜車山下這一站是「山麓站」每5分鐘發車，如果當天風勢過強纜車會暫停營運，建議出發前可以先到官方網站確認一下纜車運行的狀況免得撲空

在下午接近傍晚時是人潮最多的時候，建議時間允許可以提早一點上山卡位

售票的空間滿小的，不過有提供電子售票機減少排隊的時間

買完票就可以沿著樓梯往上走進行驗票

驗完票就是沿著走廊走到底到達纜車的排隊入口

排隊時工作人員請大家五人一排排整齊，避免等一下登上纜車時出現推擠的情況

看到纜車的當下真的非常驚嘆，因為這是我第一次搭乘這麼大台的纜車

每台纜車最多可以乘坐125人左右非常驚人，進來後大家都會先搶四周靠窗的位子

下一站就是「山頂展望台站」，纜車移動的速度還滿快的，剛好搶到前方的位子，從下往上拍已經可以看到日落的餘暉

往後看就是「函館港」，這也是夜景的重點區域之一

看著越來越接近的山頂，心中不免興奮起來，不過搭乘時也理解為何纜車的體積這麼大一次可以乘坐這麼多人，因為在傍晚時即便這麼大台的纜車還是無法消化想要觀景的遊客量

看到前面滿滿的人潮多少覺得已經搶不到夜景的絕佳位子，不過纜車停靠時兩邊會有機器把纜車固定住避免搖晃，這點真的滿不錯的讓乘客可以安穩的下車

函館山展望台

室內也有觀景的區域，不過到晚上反光會很明顯幾乎拍不到整個夜景的樣貌

我們就是直接往樓頂走，想要先拍一下夜晚前的景色

一出來就是「函館山」的招牌，往後拍剛好可以把整個函館港都記錄下來

抬頭拍天空夕陽幾乎被雲層覆蓋住，只能看到橘紅色的餘暉

往後看是外觀景台的區域，已經圍滿一圈的人在等待夜晚到來

不過室外的空間滿寬敞的，大部分的位子拍照都不用擔心會影響到別人

趁夜晚來臨前趕緊多拍幾張白天的照片，然後就要再往上走找夜景的位置

來日本還有一個特色就是烏鴉特別多，展望台上更是隨處可見烏鴉的蹤跡，遊客在拍照牠就在旁邊一直叫，很像是在指揮大家一樣

走上展望台時還沒有到最佳的觀賞位置，要繞道後方才能看到整個函館的市區

從一開始的方位拍下去一望無際的天空真的非常舒服

終於走到夜景觀場的區域，但走道的當下真的也讓我驚訝萬分，因為已經擠滿觀場的人潮，幾乎快沒有位子可以走動，最後是把手伸到最高的位子才勉強拍到函館市區的景色

這時天氣也漸漸暗下來，但風也越來越大上來的時候記得多穿件外套以免著涼

函館百萬夜景

等時間一到市區的燈一盞接著一盞亮起，像是某種點燈的儀式

在函館港有一艘郵輪也會跟著亮燈，如果有機會可以搭乘應該也是很難忘的體驗

越晚燈光的亮度越明顯，現場放眼望去全部都是手機的拍照模式，也要比誰的手可以伸得比較高

如果喜歡攝影的人可以自備相機，但一定要提早來搶位置，因為晚上用相機拍補光效果還是有差，現場看到幾位專業攝影師用大砲拍出來的照片真的非常清晰

這是從室內往外拍的效果，反光的效果非常明顯，還是要到樓上的室外觀景台才能拍到真正的夜景

這張是把鏡頭幾乎要貼在玻璃上拍的效果還是可以看到室內反光的情況，如果室內燈光在暗一點可能就還可以

最後是搭纜車下山後拍的夜景，郵輪依然是眾所矚目的焦點

從停車場拍還是可以看到郵輪的燈光，感覺像是在舉辦派對一樣

回到大廳看到空中纜車的說明，全長836公尺，大約3分鐘就可以到達山頂

現場還有紀念印章可以蓋，當作時來這裡的一個紀念跟回憶

旁邊有提供紙讓大家蓋章用，上面還有圖案非常可愛，很適合給小朋友當紀念

結語

從前一天的「洞爺湖萬世閣酒店」一路衝到函館來，白天先參觀著名的「五稜郭塔」，傍晚再來函館山看夜景，雖然需要一定的搭車時間，但看到這樣的美景真的非常值得，即便函館山上風大氣溫低也檔不住大家的熱情，如果有機會一定要來欣賞米其林三星的世界夜景。另外一拍完夜景一定要馬上離開，因為人潮非常多纜車會塞住，聽別團的導遊說他們下車光排纜車就等了半個多小時以上，差點敢不上晚餐時間。