愛吃鍋的台灣人們大家也是其中的一員嗎？特別喜愛石頭火鍋的我從過往就一直關注肉多多的每一間分店，而最近因公經常出沒北車一帶的我，聽聞有了肉多多火鍋台北重慶店，自然是超開心的，因此選了個午餐時刻便和同事一起前往用餐，快來看看這間分店如何吧~

【店家資訊】

身為台北人，如果本身或和家人又有進廟參拜的習慣，肯定對武昌街的城隍廟不陌生，

而肉多多火鍋台北重慶店就在城隍廟的隔壁，搭乘電梯至三樓及抵達！

步出電梯，不同以往火鍋店有些嘈雜亂哄哄的印象，肉多多火鍋台北重慶店給我的感覺，是舒服且適合用餐、不用大聲也能好好聊天的地方~

店內座位安排方式也十分多元，有對座的開放式空間、半開放面對街景的位置，

或是和閨蜜、情人一同前往共開一鍋，想有點小小獨立空間的緊鄰座位等都能肉多多火鍋台北重慶店在找到~

當然若是闔家前往，帶了小小朋友一起用餐，也貼心為大家準備了兒童椅，

前往時正好有一對韓國夫妻帶著寶貝來用餐，心想一般觀光客都會去某知名小籠包店或是其他選擇居多，為什麼他們會選擇來吃火鍋呢，一問之下才知道，他們也是為了石頭火鍋慕名而來呢~

參觀了環境，自然也要和大家分享最重視的食材囉！

首先是多達40種的蔬食自助吧，無論是想吃到多種類新鮮蔬菜平時不方便自己準備，還是覺得吃火鍋就是要火鍋料吃好吃滿的饕客們，相信超豐富的選擇一定都可以滿足大家~

另外飲品、冰品、或是飯類的選擇也是十分豐富，想來杯咖啡、冰熱口感的茶、碳酸飲品或是和我習慣倒烏梅汁或楊桃汁都應有盡有的供應。

醬料部分個人較常接近原味為主，若是想嘗鮮的大家，也可以試試鹽麴薑麻雞汁、獨門海皇醬等，有吃素的朋友們也可選擇香辣冬菇醬！

在分享我們當天的鍋物前，有幾項肉多多超讚的服務和優惠可千萬不能錯過，首先是線上菜單，掃描即可看見完整菜單，這下就不用拿著油膩膩的menu翻來翻去了！

且超直覺的點餐引導方式，從湯品的選擇、想吃的肉、其他單點等一路順順點下來就行，選擇障礙一點都不擔心！

接著若是方便，建議一定要加入『樂多多APP的會員』，因為優惠實在太讚，

新加入會員，立馬就有專屬見面禮『肉列歡迎』回饋大家，大家可選擇梅花豬或鮮雞腿一份，當天我們選了鮮雞腿！

消費每NT100即可集一點，每5點就有不定期更換的梅花豬、鮮雞腿、蛤蠣、沙巴魚、麻辣鴨血豆腐、小白蝦六選一可兌換！

擔心點數過期嗎？

只要在60天內於樂多多集團任一門市消費，點數即自動再展延60天，即一年來用餐6次就可享年度會員的優惠~

會員當月生日可一定要記得來用餐，可兌換超美味又好拍的肉蛋糕一份。

爆炒石頭火鍋和店員推薦的私房酸菜湯都好想吃，因此今天點了鴛鴦鍋，首先當然是要來欣賞一下炒鍋的經典畫面！可於文末影片同步觀賞~

完成後的鴛鴦鍋，石頭火鍋的湯頭直接先來半碗暖暖胃個人覺得沒問題，

而私房酸菜湯的湯頭偏重，建議搭配煮好料再一起吃~

滿滿滿的一桌！

肉質依舊如我印象中的鮮嫩且多汁，無論是海陸爆擊套餐中的美國培根牛，還是活力梅花豬都鮮甜可口，且沒有令人討厭害怕的腥味~

對於經常喊著想要吃很多肉肉的各位，肉多多火鍋肯定是大家很好的選擇！

至於牛肉不同的部分也有對應的涮肉方式，即便是火鍋小白也能輕鬆吃到熟度剛好也不怕生的好味道~

另外讓我們很驚喜十足的，肯定就是就是這個超澎湃的海鮮盤啦！

今天的我們到底有多餓，兩人點了三人份較合適的海陸爆擊~

看看這比例，想自拍都擠不進視窗了，同事還跟我說：「它看起來很沈重，妳應該不會想抱起來拍吧~！」

另外一個肉多多火鍋超讚的桌邊服務，那就是點海鮮有蝦的情況下，服務人員便會超大心的協助剝蝦！！！

相信這肯定是很多男友老公們的超級福音，

這下可以不怕白眼，一起開開心心的煮蝦吃蝦囉~

當天的海鮮也是每樣都超新鮮美味，實在吃飽到喉嚨不覺誇張的我們，最後讓部分肉品進行打包，原本以為只是草草塑膠袋包一包沒有任何期待，想不到不僅把每樣肉品分類裝盒（底下還有兩盒），並附上了冰塊保鮮，真是太有心了~~~

而即便已經吃超飽，餐後自然還是要開啟甜點胃，同時也考驗一下大家手穩的程度，一起來捲一支霜淇淋吧！這次的口味是北海道牛奶風味和草莓起司風味，還挺特別不是一般常見的口味，且沒有綜合的選項，因此若兩種都想吃，就來捲上兩支吧~

濃郁且美味的口味還能自行加上捲心酥、棉花糖、雷根糖等周邊配料，打造獨一無二的吃法！而超好吃的霜淇淋，聽說平均每兩個月就會換口味，期待下次來遇見其他的厲害口味~

離場前肉多多火鍋還有超棒配置，那就是於化妝室備有著漱口水、除臭噴霧等，不擔心因下午行程而不敢放心吃火鍋囉！

下次無論是自己一時心血來潮，情人共享、還是三五好友同事聚餐等，無論是用餐環境的交通地點、氣氛還是餐點，相信肉多多火鍋台北重慶店都會是大家很棒的選擇！

最後以一支小影片和大家分享肉多多火鍋台北重慶店：https://youtu.be/lwz_7nYm740

【店家資訊】



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