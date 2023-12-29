超隱藏版落羽松咖啡廳【悠然秘境小屋】，隱身桃園復興山林裡，地點隱密、環境清幽美麗，宛如世外桃源，讓人有與世隔絕的美好

悠然秘境小屋除了可以享受大自然美景、用餐、喝咖啡外，還可以賞櫻、賞螢火蟲及賞落羽松，可以說一年四季都精彩！

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悠然秘境小屋 ❙ 山林裡小秘境，超隱藏版落羽松咖啡廳，桃園復興景觀餐廳!

悠然秘境小屋地點真的很隱密，若不是出發前一天在網路上搜尋到，造訪桃園復興區多次的我還真的不知道這個絕美秘境，當時是在IG搜尋桃園落羽松找到的，讓我相當驚艷

導航直接設定＂悠然秘境小屋＂，抵達前沿途有指示牌，停車場跟咖啡廳有段小距離，邊走邊欣賞大自然美景也是不錯！

ADD:桃園市復興區三民路19鄰

TEL:0930 812 375

營業時間:平日10:00-17:30;假日:10:00-18:00 (週二公休)

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很棒的咖啡廳秘境，可以賞櫻花、賞螢火蟲也可以賞落羽松，每個季節來都有不同美景可以欣賞

很大自然的美景，山林裡的空氣也特別清新，而且也沒有什麼遊客，悠然放鬆

大自然的美景是不等人的，尤其像是櫻花、落羽松這類很容易受天候影響，可能一夕之間就掉光也都是有可能的

我們來前一天風特別大，所以落羽松大都落葉了，跟網路上別人前幾天拍的相片已有相當大的落差，還好還有幾顆拍起來效果還不錯

所以無論是賞櫻花或是賞落羽松都是要把握時間的，錯過就要再等一年

真的是悠然、秘境、小屋，我覺得店名取得相當好

十二月中造訪，很應景的還有耶誕布置

咖啡廳桌位數不多，還有散落園區四周的露天桌位，可以隨意挑選喜歡的空間入座

悠然秘境小屋菜單及價格

提供簡餐、炸物、鬆餅、咖啡及飲品，以景觀餐廳而言價格不算貴，飲品只要70元起

炸物拼盤 $200

有薯條、洋蔥圈、乳酪條及雞塊，這盤可是小孩的最愛，一上桌沒多久時間就見盤底了

馬鈴薯燉梅花豬肉餐 $250

簡餐有主菜、附菜三樣及湯，份量不多但風味不錯

麻辣水煮牛肉餐 $280

配菜跟馬鈴薯燉梅花豬肉餐一樣，就是更換了主菜，麻辣水煮牛很好吃，湯汁相當下飯，但就是辣了點，要敢吃辣才能點喔

原味鬆餅 $150

可選擇楓糖、巧克力、蜂蜜或煉乳，我們選擇煉乳，加煉乳的鬆餅我好像第一次見到，簡簡單單的鬆餅我也特別喜歡，其實鬆餅我只要有鮮奶油就好了

飲料部分點了拿鐵及兩杯巧克力鮮奶，都是用外帶杯裝

園區內有水池，池內有魚兒游來游去，看著也挺療癒

落羽松下也有安排桌椅，坐這裡也挺浪漫

雖然來的時候落羽松已所剩無幾，但畫面還是相當唯美浪漫，很喜歡這樣蕭條的美感

老闆說目前也有在規劃露營區了，這讓人更加期待了，明天櫻花季有時間的話也想來趟賞櫻之旅！

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