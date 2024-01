<一分鐘短評>

「如果妳不想讓我再一次離開你,就趕快吻我!」--- 夫對妻說。 「如果真的真的你還會再一次出走大逃亡,我將會跟你一起離開。」--- 妻對夫説。 全片從一對住在安養中心的年邁夫妻之間所發生的日常點滴故事,與老 先生在事隔七十年後的一趟遠行, 引爆 衍生而出的 人心輾轉,也見證了永恆綿長療癒身心靈的愛,依然存在這世上 。 引領觀眾跟著主角的回憶,走進了時光甬道,回到了20世紀第二次世界大戰期間,從1944年6月6日展開的 諾曼第登陸 一役,因戰亂衍生而出的 故事的兩條主線,一條是隨著老先生遠行前往法國,參加「諾曼第登陸70週年」紀念活動,沿途所遇見多年後再相見敵我陣營的人們,所衍生的緬懷與感傷, 在 時空交錯中, 細細描摩了 戰爭無情,造成了兄弟親人與袍澤生離死別天人永隔,即使是活下來的倖存者,終其一生都心懷著沉重的愧咎感,成了即便是枕邊人都不見得知道的心理負擔,另一條則回到了安養中心,由老太太與老先生日常生活看似微不足道的瑣事與對話中,感受到走過戰爭與歲月長河下,亂世兒女,從年輕盟約的相愛,到從此攜手相伴,一生同行的相知扶持情深意摯,以及安養中心看護與住民之間的細膩溫婉的情誼,感受了人與人之間的善意相待, 旁及了大眾對於媒體塑造下的老派英雄的追捧喧鬧 。 在特有的英式幽默的對白劇本中, 兩位主角資深影帝后看透人生的洗鍊演出, 深刻而雋永,相較於這個戀愛速食化的時代,彷彿如一泓清泉洗滌人心,讓人看得 感觸與獲益良多 。

將於本週五2024年1月19日在台上映的英國電影《一個人的逃亡》(The Great Escaper) ,電影改編自國際媒體爭相報導的感人真實事件,2014年,一名89歲,曾在二次大戰期間,於英國皇家海軍服役,並參與過 1994 年6月6日發起的「諾曼第登陸」行動的老兵伯尼 ‧ 喬登(Bernie Jordan),。年事已高的他,和妻子芮妮‧ 喬登(Irene Jordan)同住在位於英國東索塞克斯郡(East Sussex)霍夫(Hove)濱海大道的養老院(The Pines Care Home),2014年,他瞞著所有人從養老院落跑,獨自前往法國,只為了參與「諾曼第登陸70週年」紀念活動,向昔日戰友們致敬,他在2014年6月參加紀念活動後,於隔年2015年2月以90高齡辭世,而他的愛妻芮妮也在他過世一星期後離世,在天堂開啟永恒幸褔的相守。





英國電影《一個人的逃亡》(The Great Escaper) 由《凸搥特派員:二度出包》導演奧立佛 ‧ 派克(Oliver Parker)執導,邀來兩屆「奧斯卡最佳男配角獎得主」米高 ‧ 肯恩(Michael Caine)與兩屆「奧斯卡影后」葛蘭黛 ‧ 傑克森(Glenda Jackson)領銜主演,本片是兩人繼1975年的電影《綠頭巾》(The Romantic Englishwoman)後,睽違47年再度合作,是一部向經歷過戰亂世代的老兵致敬,以及細細描摩夫妻從年少相愛相守,扶持一生白頭偕老,感人肺腑的高齡世代愛情電影。

奧立佛 ‧ 派克(Oliver Parker)本來就很欣賞兩屆奧斯卡最佳男配角影帝米高 ‧ 肯恩(Michael Caine)的演技,在得知他跟故事主人翁伯尼 ‧ 喬登(Bernie Jordan)有著相近的出身與年少從軍的經歷,更是不惜三顧茅廬,才說服了近年因年事已高,健康不佳,造成行動不便,三次婉拒接演的影帝,他在片中拿著助行器的模樣,多多少少有著其真實世界的影子與生活體驗。

生於 1933 年 3 月 14 日,去年就已屆九旬高齡的男主角奧斯卡男星米高 ‧ 肯恩(Michael Caine),從影超過了70年,一生拍過160部電影,代表作無數,近年來因年邁健康因素屢有息影之意,去年(2023年)則正式向媒體宣告,將以本片《一個人的逃亡》(The Great Escaper),作為其演藝生涯的謝幕之作。

更讓人特別感傷的是,女主角葛蘭黛 ‧ 傑克森(Glenda Jackson,1936.05.09 ~ 2023.06.19),在去年電影完成後沒多久便因病離世,享壽87歲,同時,高齡90歲的男主角米高 ‧ 肯恩(Michael Caine)也宣布本片為期告別影壇的息影之作,也因此本片成了兩位影帝后在大銀幕傳奇演藝生涯的謝幕之作,彌足珍貴的一部作品,深刻描述一對年少在20世紀二戰年代亂世中認識,結褵多年一生相守白首偕老的年邁夫妻之間的情緣、婚姻與生活。

2024年1月19日在台上映英國電影《一個人的逃亡》(The Great Escaper) 中文預告,影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=kF21dInddP8&t=4s

英國電影《一個人的逃亡》(The Great Escaper) 於2023年10月在英國一上映,便榮獲《衛報》、《泰晤士報》、《帝國雜誌》等國際媒體熱烈好評,被譽為是繼電影《白日夢冒險王 》、《 一路玩到掛 》之後,又一閃耀人生新經典之作,去年在英上映後,更勇奪英國本土新片票房冠軍,總票房熱賣超過2億新台幣。

全片有三大看點,「主配角的對手戲默契十足」、「劇本對白精煉,洋溢英式幽默讓人淚中帶笑」與「穿梭時空古今對比的戰爭名場面,與優美的海岸大道風光與配樂」

第一、全片的主配角的對手戲默契十足,對手戲投放接收之間可說是天衣無縫,共同打造出感人肺腑的氛圍。

不只是男女主角影帝米高 ‧ 肯恩(Michael Caine)與影后葛蘭黛 ‧ 傑克森(Glenda Jackson)兩人在片中爐火純青,平凡中見不平凡的洗鍊演出,還有在片中與米高 ‧ 肯恩(Michael Caine)有多場對手戲,在片中飾演英國皇家空軍退役的老兵 Arthur的英國侯爵男星約翰 ‧ 史但丁(John Standing),生於1934年8月16日的他,小米高 ‧ 肯恩(Michael Caine)一歲,在片中與男主角有著近似不為人知的悲傷,都是因為戰爭造成的生離死別,多年來獨自承受失去親人的傷痛,兩人後來都透過了相互的交流與對話,走出了埋藏在內心深處多年的心理傷痛,主配角之間的演出如入化境,在舉手投足之間,甚至是半夜夢遊醒來後的對手戲,都讓人看得津津有味,感受良多。

第二、「劇本對白精煉,洋溢英式幽默讓人淚中帶笑」

而編劇高明的劇本與對白,起承轉合之間十分流暢,敘述條理分明,即使時空交錯,觀眾都能看得行雲流水,而男女主角,以及主配角的對白,充滿英式幽默,有時讓人莞爾一笑,有時讓人笑中帶淚,有時讓人淚中帶笑,展現了英國民族特有英式幽默。

兩人跟片中另一位年輕的黑人軍官一樣,在某種層面上都罹患了「創傷後壓力症候群」(Post-Traumatic Stress Disorder,簡稱PTSD),多年以來飽受這方面的身心折磨,隨著劇情的推展,特別是從法國回到安養中心後的伯尼 ‧ 喬登(Bernie Jordan)與妻子的對談演出,讓人感受到伯尼積壓多年自我困擾的情緒,終於得到了紓解的出口、同樣的,在片中由《異星大作戰》丹妮爾 ‧ 維塔利斯(Danielle Vitalis)飾演的安養中心的看護Adele,與女主角伯尼的妻子芮妮 ‧ 喬登(Irene Jordan)之間,看似輕描淡寫的對話中,不僅讓觀眾得以從中,感受到照護者與被照顧者之間的真情關照,特別是論及夫妻之間誰先谁後離世,該不該讓另一半事先知道的對談,充滿了年長者對生死看透的智慧,以及對另一半的貼心與相知,讓人看得感動莫名。



第三、「穿梭時空古今對比的戰爭名場面,與優美的海岸大道風光與配樂」

電影配樂部分,找來了《我就要你好好的》《大亨小傳》葛萊美得主克雷格 ‧ 阿姆斯壯(Craig Armstrong)操刀,將上一世紀戰爭年代的緊張、惶恐、凶險的氛圍,以及軍中袍澤在面對戰火無情攻擊下的生離死別情感起伏,表達得淋漓盡致,而與之對照的就是安養中心中夫妻日常生活的鶼鰈情深,到訪英軍墓地的莊嚴寧靜,再到夫妻對海濱大道上那些橫衝直撞不顧老人家行走安危的年輕單車手的反擊,配樂時而抒情中帶著俏皮,時而優雅中閃耀著英式幽默的光采,與風光明媚的海濱風景與諾曼第風光相得益彰,讓人看得莊嚴靜默,也看得賞心悅目,為全片加了不少分。

將於本週五2024年1月19日在台上映的英國電影《一個人的逃亡》(The Great Escaper) ,是一部幕前幕後都讓人感動值得細細品味的電影,特別是有經歷過戰爭無情撕裂家庭袍澤,以及身上有病痛的年長觀眾,或是像片中那對從年輕到年邁,一生幸福相守到老的夫妻,觀看本片時感受一定更加深刻,觸動內心最柔軟的秘密園地,年少的影迷歡迎呼朋引友一起來感受,相愛就是一輩子不離不棄,珍愛一生的老派愛情中的永恆療癒。







全台戲院列表如下圖,ez訂售票網請至 : https://pse.is/5jerlg

<電影本事>

89歲的二戰老兵伯尼 ‧ 喬登(Bernie Jordan,由米高 ‧ 肯恩Michael Caine 飾演),與他行動不便的妻子芮妮‧ 喬登(Irene Jordan,由葛蘭黛 ‧ 傑克森 Glenda Jackson飾演)同住在養老院裡,過著規律又寧靜的晚年生活。



2014年適逢諾曼第登陸70週年,伯尼打算參加紀念活動,卻錯過團體報名的機會。當他準備放棄時,芮妮感受到他的遺憾,便鼓勵他獨自前往。



隔天早晨,伯尼瞞著所有人,溜出養老院前往諾曼第,展開這趟偉大的「逃亡」。



這段旅程中,他開始回想起戰時與戰友們並肩作戰的畫面,這讓伯尼意識到自己對於過去,仍有尚未解開的心結必須去面對…。



一、本文中介紹的電影海報與劇照係引用自采昌國際多媒體FB粉絲專頁相片 ,圖片僅作為推薦好電影之目的,無任何商業利益之考量,版權歸屬采昌國際多媒體所有,請勿任意轉載,或另移作商業使用。



二、本文介紹的電影相關影片,無任何商業利益考量,是引用自采昌國際Youtube影音頻道 ,版權歸屬采昌國際多媒體所有。



三、本文觀影心得文字,版權歸屬SJKen個人所有,未經本人書面同意,請勿任意引用、分享、轉載與下載,盜文必究。

