為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > (北捷大橋頭站附近美食)「車站前大腸蚵仔麵線彰化肉圓」--- 招牌蚵仔麵線與彰化肉圓，平價超值美味清晨5:30 就吃得到!

(北捷大橋頭站附近美食)「車站前大腸蚵仔麵線彰化肉圓」--- 招牌蚵仔麵線與彰化肉圓，平價超值美味清晨5:30 就吃得到!

2023-12-17 22:17:41 SJKen 人氣：111
share
窩客好文

SJKen

發表篇數：963篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大同區

造訪商家：車站前大腸蚵仔麵線彰化肉圓
phone09-3836-7838
place台北市大同區民權西路254號
作者本次評價：
4.60
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

01-409963638_7220402614684148_7775697993255373401_n「車站前大腸蚵仔麵線彰化肉圓」(Oyster Vermicelli and Taiwanese Meatballs, Taiwanese light dishes, by SJKen , Dec 16, 2023)03-409980445_7220405338017209_4737519519623646887_n04-410014141_7220404551350621_8336246388033925810_n

(本文同步發表於「SJKen 的浮光掠影」與「SJKen的美食與旅行手扎FB粉絲專頁」，美食體驗是版主體驗後個人主觀感受，感受因人而異，不具任何商業促銷意圖。)



這家位於台北市民權西路254號，捷運中和新蘆線「大橋頭」站2號出口附近的小吃店，有個很奇特，讓人一眼看過就難忘的店名 ---「車站前大腸蚵仔麵線彰化肉圓」，車站指的既不是「捷運大橋頭站」，也不是「台北車站」，而是指「樹林火車站」，因為這家擁有20年歷史的老字號，最早的創始店，就開在樹林火車站前，所以才有這樣的名稱。

 

又因為店內只賣兩種招牌美食「大腸蚵仔麵線」與「彰化肉圓」，所以將「創始店址」與「招牌美食名稱」合起來，就成了饕客熟悉的店名「車站前大腸蚵仔麵線彰化肉圓」，其中「大腸蚵仔麵線」，又分成了「清麵線」、「大腸麵線」、「蚵仔麵線」與「綜合麵線」，通通都分成大小碗，除了「清麵線」(小碗NT$30大碗NT$40)外，其他全都是均一價，小碗NT$55，大碗NT$75。

 

店面不大，方形白底紅字的店家招牌，與印著餐點名稱紅底黑字的中式燈籠，散發出濃濃的古早味，從騎樓外懸掛到騎樓內，整個騎樓除了留一條給行人經過的通道，擺上了兩張桌椅，這樣的街景在台北其實已經很少見，因為騎樓依規定，是禁止擺設餐桌。店家的門口右邊就是攤車，門面上印著大大的餐點名稱與價格，因為項目不多，簡單明瞭讓人一目了然，店家週二到週日每天從清晨5:30又開始營業，下午2點就收攤關門，作息跟北投早期的店家很相像，估計都跟早年當地人的生活作息有關。

「車站前大腸蚵仔麵線彰化肉圓」店家內用外帶的客人不少，當天我點了一碗小碗的「蚵仔麵線」(NT$55/碗)與一碗「彰化肉圓」(NT$45/碗)，合計NT$100，端上來真材實料好吃又大碗，只要兩個銅板價，第一次造訪，就讓我吃得心滿意足，一整個印象深刻。

06-409965176_7220399954684414_674418496788448914_n07-409937222_7220400358017707_2189101076090291283_n08-409922969_7220400531351023_9034288714881508081_n09-409980336_7220401378017605_1775124026861924136_n10-409960218_7220400834684326_9019525773542858137_n11-409929785_7220400664684343_3466813039692805666_n12-409932336_7220401214684288_7472194822104230890_n05-409933351_7220401738017569_8974244947628120853_n

首先品嚐的是這碗小碗的「蚵仔麵線」(NT$55/碗)，大小合宜的碗內盛滿了入口清爽不黏牙的麵線，上面正中央一大把新鮮的蚵仔，粒粒肥美鮮嫩入口很滋潤，撒上了香菜調味，小碗的份量剛剛好，吃起來讓人回味無窮。 

13-409964724_7220402301350846_3533626772036074493_n14-409976325_7220403151350761_8654096850139384347_n15-409988748_7220403594684050_3834256288828988519_n16-409925334_7220403994684010_3327014121919650392_n17-409936670_7220402804684129_7403869585263375713_n18-409970553_7220402984684111_1847821478207303734_n

接著享用的是這碗一碗「彰化肉圓」(NT$45/碗)，鮮Q有咬勁帶點透明感的肉圓皮，內餡是碩大飽滿的豬肉塊，淋上了店家獨門的白色調醬，吃起來很有飽足感，在台北大都是紅色的淋醬居多，難得一見的白醬，讓人吃得津津有味。肉圓與蚵仔麵線真是絕配，吃完一整個很有飽足感。

19-410012899_7220404274683982_845712002117558148_n20-410052921_7220404738017269_3606817624588652064_n21-409985795_7220405164683893_2778232637015865611_n22-409920562_7220405644683845_6627846061594465099_n23-409928536_7220405788017164_1120051081822145477_n24-410032751_7220406028017140_3473039440156915609_n 

下回如果有機會搭乘台北捷運中和新蘆線「大橋頭」站，記得從2號出口出站後順著民權西路直走，不到一分鐘的腳程，就抵達這家位於台北市民權西路254號的「車站前大腸蚵仔麵線彰化肉圓」，喜歡吃古早味台灣小吃的朋友，一定要來嚐嚐鮮!

25-2023.1226-2023.12127-2023.122 

 

車站前大腸蚵仔麵線彰化肉圓
營業地址 : 103台北市大同區民權西路254號
營業電話 : 0938 -367 -838
營業時間 : 週二到週日 05:30 ~ 14:00(週一休息)
FB粉絲頁 : 車站前大腸蚵仔麵線


(註)本篇圖文皆由本人親自拍攝撰寫，版權歸屬SJKen個人所有，非商業使用歡迎載明出處後轉載分享本文，如需移作商業使用，請與本人連繫合作細節，未經本人書面同意，不得任意下載、轉載、分享、塗改，盜用必究，謝謝。

 
 
創作者介紹
創作者 SJKen的浮光掠影 的頭像
SJKen的浮光掠影

SJKen 的浮光掠影(影評‧美食‧旅行與創作生活手記)

#蚵仔麵線
morechevron_right
文章關鍵字
車站前大腸蚵仔麵線彰化肉圓 北捷中孝新蘆線大橋頭站2號出口附近 蚵仔麵線 彰化肉圓
檢舉
share
chevron_left

(台北建成圓環附近美食)「三元號魯肉飯」---細
延伸閱讀
(華陰街周邊美食)「福珍排骨酥麵」--- 平價老店好滋味!
 SJKen
仁愛路銅板價美味小吃-嘉義味鮮美食屋
 肥波吃不停
[食記] 台北市 - 阿川蚵仔麵線．滿滿的大腸與蚵仔
 Lil Mike
台北市-大橋頭站-珠記大橋頭油飯
 海爸
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up