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這家位於台北市民權西路254號，捷運中和新蘆線「大橋頭」站2號出口附近的小吃店，有個很奇特，讓人一眼看過就難忘的店名 ---「車站前大腸蚵仔麵線彰化肉圓」，車站指的既不是「捷運大橋頭站」，也不是「台北車站」，而是指「樹林火車站」，因為這家擁有20年歷史的老字號，最早的創始店，就開在樹林火車站前，所以才有這樣的名稱。

又因為店內只賣兩種招牌美食「大腸蚵仔麵線」與「彰化肉圓」，所以將「創始店址」與「招牌美食名稱」合起來，就成了饕客熟悉的店名「車站前大腸蚵仔麵線彰化肉圓」，其中「大腸蚵仔麵線」，又分成了「清麵線」、「大腸麵線」、「蚵仔麵線」與「綜合麵線」，通通都分成大小碗，除了「清麵線」(小碗NT$30大碗NT$40)外，其他全都是均一價，小碗NT$55，大碗NT$75。

店面不大，方形白底紅字的店家招牌，與印著餐點名稱紅底黑字的中式燈籠，散發出濃濃的古早味，從騎樓外懸掛到騎樓內，整個騎樓除了留一條給行人經過的通道，擺上了兩張桌椅，這樣的街景在台北其實已經很少見，因為騎樓依規定，是禁止擺設餐桌。店家的門口右邊就是攤車，門面上印著大大的餐點名稱與價格，因為項目不多，簡單明瞭讓人一目了然，店家週二到週日每天從清晨5:30又開始營業，下午2點就收攤關門，作息跟北投早期的店家很相像，估計都跟早年當地人的生活作息有關。



「車站前大腸蚵仔麵線彰化肉圓」店家內用外帶的客人不少，當天我點了一碗小碗的「蚵仔麵線」(NT$55/碗)與一碗「彰化肉圓」(NT$45/碗)，合計NT$100，端上來真材實料好吃又大碗，只要兩個銅板價，第一次造訪，就讓我吃得心滿意足，一整個印象深刻。

首先品嚐的是這碗小碗的「蚵仔麵線」(NT$55/碗)，大小合宜的碗內盛滿了入口清爽不黏牙的麵線，上面正中央一大把新鮮的蚵仔，粒粒肥美鮮嫩入口很滋潤，撒上了香菜調味，小碗的份量剛剛好，吃起來讓人回味無窮。

接著享用的是這碗一碗「彰化肉圓」(NT$45/碗)，鮮Q有咬勁帶點透明感的肉圓皮，內餡是碩大飽滿的豬肉塊，淋上了店家獨門的白色調醬，吃起來很有飽足感，在台北大都是紅色的淋醬居多，難得一見的白醬，讓人吃得津津有味。肉圓與蚵仔麵線真是絕配，吃完一整個很有飽足感。

下回如果有機會搭乘台北捷運中和新蘆線「大橋頭」站，記得從2號出口出站後順著民權西路直走，不到一分鐘的腳程，就抵達這家位於台北市民權西路254號的「車站前大腸蚵仔麵線彰化肉圓」，喜歡吃古早味台灣小吃的朋友，一定要來嚐嚐鮮!

車站前大腸蚵仔麵線彰化肉圓

營業地址 : 103台北市大同區民權西路254號

營業電話 : 0938 -367 -838

營業時間 : 週二到週日 05:30 ~ 14:00(週一休息)

FB粉絲頁 : 車站前大腸蚵仔麵線





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