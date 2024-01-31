小米以前分享過位於鐵道路「蔣好的味道」粥品，造成熱烈迴響

最近發現在民族路上也有一間蔣好的味道，起初小米還以為是搬家了，後來才發現原來民族路這間是分店，販售台越美食。

除了好吃的越南生、熟牛肉河粉以外，小米意外發現滷肉飯和蒸蛋湯也挺好吃的耶

而且店家整天有營業，下午非用餐時間也可以吃到他們的美食~

快跟著小米一起去看看吧。

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👉蔣好的味道台越特色小館位置及停車方式

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蔣好的味道台越特色小館位於民族路上，民族公園旁，附近有停車場或三民路上的停車位。

👉蔣好的味道台越特色小館環境介紹

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門口是外帶點餐區，內用的話可以直接走入店裡。

內用裝潢簡約，有2-4人的位置，用餐環境挺舒適的~

👉蔣好的味道台越特色小館菜單目錄搶先看

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內用掃描QR Code就可以點餐，餐點有台式和越式的麵食

越式的話有生、熟牛肉河粉、生春捲等，台式的話有小米大推的滷肉飯、蔥油蒜香拌麵、椒麻拌麵等。

小米覺得很不錯的地方是套餐包含生春捲等配菜、湯品，兩個人前來各點一份套餐就可以品嚐不同風味的小菜~

餐具和調味料就自行取用啦！

👉蔣好的味道台越特色小館用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小彤來吃台越美食，小彤最愛吃他們的滷肉飯了

首推越式牛肉河粉，有生牛肉河粉和熟牛肉河粉，也可以選擇綜合牛肉河粉，生、熟牛肉一次搞定

越式綜合牛肉河粉套餐含麻辣雙寶(219元)。

河粉湯頭挺甜美的，擠入檸檬汁可以為湯頭增鮮喔

滾燙的高湯將生牛肉川燙，肉質有嫩中帶嚼勁的口感，肉甜味挺不錯的

熟牛肉是滷牛腱，口感挺軟嫩的~

重口味的朋友可以沾上魚露、辣椒醬一起吃

河粉有爽Q的口感，以價格來說並不貴，份量還挺多的喔，喜歡吃越南河粉的朋友小米推薦給大家

麻辣雙寶有滷製入味很下飯喔。

滷肉飯/小(45元)讓我們意外驚喜

半肥瘦的滷肉屬於偏甜的風味，肥肉多多超有膠質的，是小米和小彤最愛的口感 土

滷汁淋在白飯上可以讓人一口接一口吃不停呢。

椒麻拌麵套餐含生春捲(2入)、蒸蛋湯(149元)。

椒麻拌麵看起來不辣，不過辣椒都在底部，食用前記得攪拌均勻

椒麻油挺香的，對愛吃辣的小米來說屬於微辣，對不常吃辣的朋友屬於小辣的辣度~

有嚼勁的麵條帶麵香挺不錯的

套餐的生春捲有2入，兩個人剛好可以一人一顆~

內餡有米線、生菜、蝦子等食材，搭配魚露挺不錯。

蒸蛋湯有整顆的蒸蛋耶，超大顆的，而且裡面來有肉絲，光蒸蛋湯就可以配飯吃了 XD

加上鹹香帶甜的湯頭，是很特別的台式風味

冷泡茶(40元)茶味回甘不苦澀，不妨可以嚐看看喔

以上是我們的心得分享，以前小米就很喜歡他們的粥品了，這次民族路上蔣好的味道有台越風味小吃，不管是越式河粉、滷肉飯還是乾拌麵個人都覺得表現很不錯

喜歡吃美食小吃的朋友，來這邊有不貴又美味的享受喔！

👉蔣好的味道台越特色小館營業時間地址

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🌟店家資訊：蔣好的味道台越特色小館

🏠地址：新竹市東區民族路126號

☎電話：03 535 7733

⏰營業時間：11:30–19:00

粉絲團：蔣好的味道

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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