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新北市樹林區樹林美食～新店報！正義魔人義式餐坊，讓我欲罷不能的松露燉飯。

2024-02-01 16:35:03 胖貓咪的奇幻旅程 人氣：108
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窩客好文

胖貓咪的奇幻旅程

發表篇數：164篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 樹林區

造訪商家：正義魔人義式餐坊
place新北市樹林區育英街135巷32號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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在樹林這個小地方，好吃的義大利麵店真的很多間！最近又發現一間正義魔人，起初我是在家裡看Uber Eats的時候發現的，吃過他們的松露燉飯後為之瘋狂！後來想想，樹林什麼時候有這間這麼好吃的松露燉飯，我怎麼會不知道？一查之下才發現原來是之前的巷弄廚房換成了正義魔人。特地安排了一天，到這間店來內用。

內容目錄

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正義魔人義式餐坊

  • 正義魔人義式餐坊
  • 評分： / 5
  • 地址：238台灣新北市樹林區育英街135巷32號1樓( 地圖 )
  • 電話：0930 926 039
  • 營業時間 
    星期一: 11:00 – 15:00, 17:00 – 21:30,
    星期二: 11:00 – 15:00, 17:00 – 21:30,
    星期三: 11:00 – 15:00, 17:00 – 21:30,
    星期四: 休息,
    星期五: 11:00 – 15:00, 17:00 – 21:30,
    星期六: 11:00 – 15:00, 17:00 – 21:30,
    星期日: 11:00 – 15:00, 17:00 – 21:30
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

正義魔人義式餐坊菜單

正義魔人義式餐坊｜奶油松露嫩雞腿

第一次吃的時候是在家裡叫UberEars外送，當時特別想吃松露燉飯，就直接在UberEasts 的APP裡面搜尋看看樹林有沒有好吃的松露燉飯，可以立即滿足我需求的那種。

因為還沒吃過這家，就想說叫來吃吃看。那天我在家裡很忙，還不小心放太久涼掉，吃的時候還是覺得好好吃！松露的味道好香，燉飯美味的好均勻。於是我特地約男友找時間到這間店，想要內用吃最熱騰騰的。

他的松露燉飯不僅好吃，嫩煎雞腿也好大一塊，切成三等份，中間沒有骨頭。個人覺得水準非常高！店員態度很好，很熱情的招呼我們，同時也會關心我們餐點口味怎麼樣。總之，如果你跟我一樣超愛吃松露燉飯，很推薦正義魔人！他們的松露燉飯真的很好吃。

正義魔人義式餐坊｜青醬蛤蜊筆管麵

正義魔人義式餐坊｜香烤牛肉披薩

正義魔人義式餐坊｜酥皮濃湯、薯條

這次我們有選擇個人升級套餐$119。同時湯品升級酥皮濃湯，酥皮又厚又大片，搭配濃湯真的超級好吃又好喝。可以在樹林品嘗到這樣美味的料理，我覺得幸福來得太快～～

正義魔人義式餐坊｜店家環境

現場還有飲料跟冰淇淋可以吃吃喝喝，整體上覺得CP值蠻高的！推薦大家來用餐看看喔～

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