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柑橘Shinn-魚水

繼柑橘Shinn－SOBA、柑橘Shinn－鴨蔥之後，柑橘Shinn魚水也在台北101附近美味登場！而且他們超會搞聯名，每週更換新聯名，不但可以吃到美味拉麵，同時還有不定時甜點。最喜歡這種週週新亮點！剛好這週吃到的是司康甜點，特地來跟大家分享囉！

柑橘Shinn - 魚水

評分： / 4.2

/ 4.2 地址：110台灣台北市信義區基隆路一段428號( 地圖 )

電話：02 8786 0535

營業時間

星期一: 11:30 – 14:00, 17:00 – 20:30,

星期二: 11:30 – 14:00, 17:00 – 20:30,

星期三: 11:30 – 14:00, 17:00 – 20:30,

星期四: 11:30 – 14:00, 17:00 – 20:30,

星期五: 11:30 – 14:00, 17:00 – 20:30,

星期六: 11:30 – 14:00, 17:00 – 20:30,

星期日: 11:30 – 14:00, 17:00 – 20:30

星期一: 11:30 – 14:00, 17:00 – 20:30, 星期二: 11:30 – 14:00, 17:00 – 20:30, 星期三: 11:30 – 14:00, 17:00 – 20:30, 星期四: 11:30 – 14:00, 17:00 – 20:30, 星期五: 11:30 – 14:00, 17:00 – 20:30, 星期六: 11:30 – 14:00, 17:00 – 20:30, 星期日: 11:30 – 14:00, 17:00 – 20:30 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

柑橘Shinn魚水鮭魚熬製的魚湯：柑橘鮭白湯拉麵

這次我點的是湯頭比較偏濃郁的柑橘鮭白湯拉麵，裡面的海鮮配料超豐富。有炙燒干貝、炙燒緣側、花枝溫泉蛋，除了海鮮以外還有豬雞叉燒。

另外，檸檬片與柑橘片如果怕苦的話，三分鐘可以先取出。

拉麵口感Q彈有嚼勁！鮮美的魚湯中帶有一點海鮮的甜味與日式拉麵交織中，譜出最完美的樂章。柑橘魚水在臉書上有分享到，從開幕至今在材料上做過許多嘗試。

以海鮮為主題的拉麵確實是一個非常大的挑戰，一般來說喜歡吃拉麵的人普遍接受的是豚骨或味噌口味，搭配的肉品為叉燒，家溫泉蛋跟海苔成為經典。在品嚐柑橘魚水拉麵的過程中，湯頭帶有魚湯的鮮甜，海鮮腥味被檸香所覆蓋，在黃金三分鐘內將檸檬與柑橘取出，避免苦澀，成為一副完美的美食作品。

柑橘就是愛聯名！這次跟司康聯名，完美餐後甜點～

柑橘Shinn魚水店家環境與用餐規則

一到現場先在門口填寫候位單，等待叫好就可以入座點餐。使用點餐機，將點餐單交給店員，就能夠安排入座。入座後不能更換座位唷！如果過好的話，要等三組才能輪到你。

還有需要注意的是，只接受現金付款、不提供打包、不提供加湯、不提供免費加麵。

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