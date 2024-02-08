大家吃拉麵時會選擇先吃麵、吃肉還是跟我一樣先喝湯呢~無論大家平時習慣的順序如何，今天要帶大家來到的一心拉麵，請務必試試先喝湯，再吃其他，肯定讓大家驚豔不已~

【店家資訊】

地址：宜蘭縣羅東鎮光榮路413號

電話：03-957-1587

粉專：https://www.facebook.com/oneheart265/

IG：https://www.instagram.com/chan.g56789/

營業時間：

週一至週五11:30~14:00 17:30~21:00

週六週日11:30~21:00（週三店休）

是否有和外送平台合作：否，僅提供內用

位於宜蘭羅東的一心拉麵，和其他拉麵店最大的不同，就是每日僅限量200碗，且不接受外送外帶只能店內享用，這樣的不同經老闆詳盡的說明，正是因為基底的豚骨高湯都是歷經十多個鐘頭熬製而成，搭上不同的風味，呈現出菜單上的品項；

至於為何不能外帶外送，並不是對想在家吃麵的朋友們不友善，

單純是想把最好最熱騰騰上桌的舌尖饗宴帶給大家，

且一心拉麵不僅餐點美味，環境更是十分好拍，

日系風充滿，讓人猶如一秒到日本的佈置，

不僅有櫻花樹造景，

去日本旅遊必拍的鳥居也讓一心拉麵給搬進店裡，

打造為拖鞋入內半開放式的和室用餐空間，

如果拍美照想讓自己更融入這樣環境，一心拉麵也貼心的為大家準備了浴衣免費租借~

因此，愛吃拉麵的各位就安排個時間，來到現場品嘗吧~

琳瑯滿目的菜單，看到標示著主廚推薦，讓不大敢吃辣的我，也決定嘗試可調整為微辣的地獄拉麵，經個人實測，是即便不敢吃辣也能輕鬆駕馭的口味，

餐點上桌，請記得喝一口湯，再將一切配料攪散來，一心拉麵的辣不是麻的那一種，大家可以依著自己的可接受程度來選擇辣度，

相當吸引人的叉燒，不同大大圓圓一片呈現的口感，一整塊咬下，更能感受叉燒的鮮甜多汁~

麵條軟硬和湯頭的鹹度，都可在點餐時告知服務人員，若跟我一樣曾在日本工作時吃到挺鹹的拉麵而想調整，在一心拉麵可以完全不用擔心，都已依著國人的偏好調配為最符合的口味，因此除非是吃得特別清淡，都可放心試試他們的原貌~

若是對於地獄拉麵真的還有點怕辣又想體驗，可以加點這份季節品的胡麻菠菜，

認真覺得這醬汁調得真是好吃，搭上完全零苦澀口感的菠菜，清甜又入味~

另一道拉麵既然來到宜蘭，當然要試試運用在地食材的三星玉蔥拉麵，一樣請先喝湯，

接著試試上頭的一心蒜醬，拌勻後的湯頭有著不同層次的獨特風味，這款拉麵的叉燒是以肉塊的方式呈現，舀起的每一口湯都有肉汁香氣蘊含其中，兩碗麵同時能吃到兩種叉燒的表現~

上頭的配料也是相當可圈可點，個人很喜歡軟嫩程度恰到好處的溫泉蛋~

除了拉麵，也推薦大家試試新品的小蔥餅，

像蝸牛般可愛的外型，可以先品嘗原味，

接著也可以加入一心拉麵的特製醬料，若跟我一樣總覺得少了醋少一味的朋友們，也可以試試白醋+醬料，淋上或倒入小蔥餅的吃法，原本就酥脆美味的蔥餅餅皮，配上層層疊加的口味，是我們當天最快掃盤的一道！

再來肯定又是一道必點的國宴糕渣，說起糕渣大家的印象是什麼呢~是宜蘭特產之一、是夜市小吃還是其他，無論你有沒有吃過，或者印象好壞，來一心拉麵吃過一次國宴糕渣，肯定令你大大顛覆對糕渣的印象；

熱騰騰的外衣，軟嫩會爆漿的內餡，一口咬下可千萬要當心~原味吃過，也可以沾著一旁的胡椒一塊享用，令人吮指回味的好味道，是我們今天心目當中的第一名！

下次來到宜蘭，或是偏愛拉麵這道料理的朋友們，推薦大家一定要來一心拉麵吃上一桌，肯定會讓大家一試成主顧！

【店家資訊】

地址：宜蘭縣羅東鎮光榮路413號

​​​​​​​電話：03-957-1587

​​​​​​​粉專：https://www.facebook.com/oneheart265/

​​​​​​​IG：https://www.instagram.com/chan.g56789/

​​​​​​​營業時間：

週一至週五11:30~14:00 17:30~21:00

週六週日11:30~21:00（週三店休）

​​​​​​​是否有和外送平台合作：否，僅提供內用



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