▲這間無菜單料理真的太優秀，加一成後NT. 3900的價格可以吃到鮪魚大腹、超鮮甜海膽以及五杯清酒Pairing，回來之後當真是念念不忘，期許下一次有需要慶祝的重要場合再訪。

店名：寿司伝sushiden

地址：105台北市松山區富錦街448號1樓

▲在海產老饕帶領下來到這間民生社區安靜巷弄內的無菜單日料店。

▲低調簡約，可以近距離看到師傅巧手處理新鮮的漁貨。

▲坐好先吃點醃白蘿蔔開胃。

▲舒服精緻的用餐環境。

九繪魚清湯

▲熱騰騰的龍膽石斑魚湯，喝了整個胃都暖和起來。

▲套餐裡面包含五杯，不喝酒也可以換成茶的Pairing。

很輕盈，完美的第一杯。

▲茶pairing。

▲第二杯，不愧是雪女神，有水果的香甜。

▲北海道蝶魚，上頭酸甜果醋很提味。

沙丁魚磯邊捲

▲沙丁魚手卷，搭配蔥跟薑片。

咀嚼的每一口都有不同變化的滋味。

鹿兒島白魽握壽司

▲沾上一點現磨山葵，在嘴中是很溫柔細緻的風味。

磯煮鮑魚柚子胡椒

▲肥嫩的鮑魚浸泡在清酒、昆布、醬油以及味醂熬煮出的醬汁中。

入味鹹香。

▲第三杯。

▲再來就是鮪魚三重奏的饗宴。

黑鮪魚赤身握壽司

黑鮪魚中腹握壽司

黑鮪魚大腹握壽司

▲不用去東港就可以享受到最美味的大腹，老闆處理得很好，也沒有筋多咬不爛的問題。

▲美味的日料配上順口的清酒，真是夫復何求。

▲這個晚上我心目中前三名，超好吃的鮪魚泥～

裹上海苔加上一點點山葵，超好吃的，記憶深刻。

▲不知不覺就到第五杯了。

這個套餐的五杯清酒各有千秋，我真的必須給他十分滿意。

松葉蟹蒸蛋

▲滿溢海味的高湯，非常的奢華。

炸胡麻豆腐

▲剛炸好熱騰騰的，入口香氣暴衝美味炸裂．就是好吃！

▲有著美麗雕花的干貝。

軟絲握壽司

▲鹹香昆布鹽點綴得恰到好處。

炙燒土魠魚 燈籠果

▲七分熟的口感剛好的嫩，配上炙燒過後的香氣。

燈籠果非常多汁，柑橘以及百香果感。

烤喜之次

▲師傅烤工一流，光重溫照片，記憶就帶回咬下後那魚皮的脆度。

▲收尾前，用奶香濃郁的湯品再次暖胃。

▲當你以為要結束卻發現高潮正要起來。

赤海膽

▲積雪昆布取代海苔，包覆米飯以及飽滿到要爆炸出來的超鮮甜海膽。

這一吃下去，會覺得活著真是太美好的一件事情了。

布丁

▲有水準的布丁，焦糖醬甜的剛好，是完美的句點。

▲像是欣賞了一場完美的劇，高潮迭起，處處驚喜。

連醋飯都讓我印象深刻，很讚的饗宴。

套餐裡有五杯清酒，只能讓我說老闆太佛了。

好店大推一個！

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