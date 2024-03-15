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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台南市中西區吃。台南市｜中西區。「三女碗粿」罕見文青風古早味碗粿店，外觀潔白碗粿糕體竟然這麼好吃「三女碗粿」。

台南市中西區吃。台南市｜中西區。「三女碗粿」罕見文青風古早味碗粿店，外觀潔白碗粿糕體竟然這麼好吃「三女碗粿」。

2024-03-15 13:35:07 樂天小高&樂天人生 人氣：102
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2380篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 中西區

造訪商家：三女碗粿
place台南市中西區中正路8號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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從店面旁邊巷子走入去就是知名的蝸牛巷。 

就在中正路上大大白色文青式扛棒很顯眼。

在古都台南碗粿是頗具代表傳統小吃美食之一，每次經過中正路總被這文青式的扛棒給吸引，因此去年就把「三女碗粿」列入口袋名單，今天利用午餐時間前來外帶回家享用，可能非假日裡面沒有客人用餐中，當小高看到潔白的碗粿心中難免失望，與台南傳統碗粿褐色糕體截然不同，原來三女的碗粿就依靠餡料跟醬汁來提味，這樣這碗粿的糕體就會比較Q彈好吃，品嚐完覺得美味定價合理範圍內，值得樂天小高推薦給您品嚐。

 小小的店面佔據人行道當作用餐空間，人行道上掛滿滿滿綠色植很文青舒服。

沿著牆面就設置料理台與服務櫃檯，小小木製櫃檯有寫用餐須知供依據。

圍牆另外一邊就放置木製料理台。 

牆面有掛黑色的黑板有寫菜單供客人參考，菜單很簡單就碗粿跟熱湯為主，稍微觀看覺得整體餐點定價稍微偏高。

 

裡面環境整潔掌廚是位年輕男生。 

小高就外帶碗粿90元（2粒）與綜合湯30元。

店家還有附上辣椒醬供添加享用（很辣喔！）。 

這碗粿偏扁平比較小粒定價45元是有點貴。 

這碗粿有淋上醬汁跟蒜泥來提味。

這碗粿糕體比台南傳統碗粿還要Q彈，裡面包覆著豬肉塊餡料很足夠，直接吃在醬料提味下鹹香碗粿彈牙真好吃。 

再仔細看裡面約有半顆鹹蛋黃更加分好吃

綜合湯30元。 

這綜合湯有貢丸跟油豆腐定價偏貴，整體喝起來比較偏清爽型不錯喝。 

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：「三女碗粿」用餐空間很文青舒服，服務親切，整體口感有水準定價稍微偏貴，值得樂天小高推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

店家資訊：三女碗粿

地址：700台南市中西區中正路8號

營業時間：08:00–16:00（週二公休）

電話：0906-560-268

   樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

部落格圖文皆為原作，切勿私自取用

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