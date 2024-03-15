從店面旁邊巷子走入去就是知名的蝸牛巷。

就在中正路上大大白色文青式扛棒很顯眼。

在古都台南碗粿是頗具代表傳統小吃美食之一，每次經過中正路總被這文青式的扛棒給吸引，因此去年就把「三女碗粿」列入口袋名單，今天利用午餐時間前來外帶回家享用，可能非假日裡面沒有客人用餐中，當小高看到潔白的碗粿心中難免失望，與台南傳統碗粿褐色糕體截然不同，原來三女的碗粿就依靠餡料跟醬汁來提味，這樣這碗粿的糕體就會比較Q彈好吃，品嚐完覺得美味定價合理範圍內，值得樂天小高推薦給您品嚐。

小小的店面佔據人行道當作用餐空間，人行道上掛滿滿滿綠色植很文青舒服。

沿著牆面就設置料理台與服務櫃檯，小小木製櫃檯有寫用餐須知供依據。

圍牆另外一邊就放置木製料理台。

牆面有掛黑色的黑板有寫菜單供客人參考，菜單很簡單就碗粿跟熱湯為主，稍微觀看覺得整體餐點定價稍微偏高。

裡面環境整潔掌廚是位年輕男生。

小高就外帶碗粿90元（2粒）與綜合湯30元。

店家還有附上辣椒醬供添加享用（很辣喔！）。

這碗粿偏扁平比較小粒定價45元是有點貴。

這碗粿有淋上醬汁跟蒜泥來提味。

這碗粿糕體比台南傳統碗粿還要Q彈，裡面包覆著豬肉塊餡料很足夠，直接吃在醬料提味下鹹香碗粿彈牙真好吃 。

再仔細看裡面約有半顆鹹蛋黃更加分好吃 。

綜合湯30元。

這綜合湯有貢丸跟油豆腐定價偏貴，整體喝起來比較偏清爽型不錯喝。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「三女碗粿」用餐空間很文青舒服，服務親切，整體口感有水準定價稍微偏貴，值得樂天小高推薦給您品嚐。



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店家資訊：三女碗粿

地址：700台南市中西區中正路8號

營業時間：08:00–16:00（週二公休）

電話：0906-560-268

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com