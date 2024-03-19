彰化鹿港一日遊怎麼玩？鹿港景點、鹿港美食有什麼？彰化縣鹿港鎮向來是喜歡古厝、廟宇文化旅客們的摯愛，到鹿港除了必逛一級古蹟龍山寺、 天后宮、老街、摸乳巷，擁有全台唯一一座玻璃馬祖廟的台灣玻璃館，以及散發濃郁日式老舍術氣息的桂花藝術村都是非常熱門的鹿港旅遊景點。

鹿港景點：

1. 臺灣玻璃館、玻璃媽祖廟-台灣護聖宮

此鹿港景點位於彰濱工業區，是一間以玻璃為主題的觀光工廠。館內有各式各樣玻璃藝術展示，包含玻璃神轎、縮小版的台灣玻璃廟等；另外也有哈哈鏡、萬花筒、黃金隧道等設施，可利用玻璃反射等原理拍出許多不可思議的照片。走到戶外更不能錯過與台灣唯一一座玻璃媽祖廟來張合照，夜晚點燈後的光影景色美不勝收，值得從下午一路待到夜晚。

📍 Google 地圖：臺灣玻璃館 | 玻璃媽祖廟-台灣護聖宮

⏰ 開放時間：8:00am–6:00pm | 8:00am–8:00pm

2. 緞帶王觀光工廠

這間亞洲首座緞帶主題觀光工廠，是一個讓遊客可以深入了解緞帶製造工藝的彰化景點，可以讓遊客能夠全方位了解緞帶製造的過程與發展歷史。超棒的是免門票入園、免費導覽解說、多項免費體驗活動，守衛室旁還提供免費的腳踏車出借，可以騎著腳踏車到鹿港逛老街吃美食～

觀光工廠內分為一樓與二樓兩個區域。一樓是生產線的展示區，透過玻璃牆可以清楚看到整個織帶的製作過程，從捻繩、整經、織造、印刷、加工等一目瞭然，讓人對緞帶製作的複雜過程有了更深刻的認識。對於團體參觀的旅客，工廠內還提供預約專業版解說導覽。

而二樓則是珍藏室，展示著緞帶王生產設計的各式織帶樣品。在這裡，遊客可以跟著導覽員深入了解織帶的材質、設計方法和背後的故事。此外，工廠內還設置了棕絲牆穿紗體驗區、緞帶拼圖體驗區、染色體驗區、織造體驗區…等多項免費操作遊戲，讓遊客可以親自製作織帶，是大人小孩都適合DIY體驗的彰化景點！

📍 Google 地圖：緞帶王觀光工廠

⏰ 開放時間：9:30am – 6pm

3. 卷木森活館

卷木森活館位於彰化縣鹿港鎮彰濱工業區內，是台灣唯一的木皮板觀光工廠，也是一個兼具教育與娛樂的親子互動樂園。這個彰化景點最特別的亮點是將木頭與創意結合，讓遊客在這裡認識木頭的魅力，並進行有趣的DIY手作體驗。

進入工廠內，你將會被帶入原木的神奇世界，觀看木皮板的製作過程，了解木頭的來源和加工方法。在木創學堂裡，每個人都有機會親手創作，製作出屬於自己的作品，變成小小木工師～可以用木皮版製成各種可愛的動物、木馬筆架、暴龍咬陀螺…等DIY作品。

此外，工廠內還設有卷木咖啡廳，供遊客輕鬆享用飲品和小吃，享受美好的午後時光。館內還設有幼兒友善的室內遊戲區，可以讓小朋友盡情玩樂，並設有大型免費停車場，方便自駕旅客停車。推薦大家在Klook提前購票，不僅比現場購票還要便宜，還可以折抵手作消費喔！

📍 Google 地圖：卷木森活館 I 全台首家木皮板觀光工廠 手作體驗 DIY

⏰ 開放時間：9am – 5pm

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