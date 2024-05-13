[置頂]南投美食｜嫁婆咖啡 最神秘的網美咖啡館
埔里熱門打卡景點,埔里最神秘的森林美食餐廳『嫁婆jà po』藏匿在田野小徑中的樹屋，彷彿走進宮崎駿筆下的霍爾移動城堡，
埔里1日遊這樣玩：
惠蓀咖啡品牌館►敲敲木工房►有水居創意餐坊►嫁婆jà po庭園咖啡►葉子秘境森林villa
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南投咖啡廳推薦：嫁婆jà po咖啡
「嫁婆 jà po」隱藏在極其隱密的田野巷道旁，真神秘啊！讓人更想要走進一窺究竟啊啊啊！！！
很不顯眼的招牌又被大樹遮蔽，讓許多人總是與它擦肩而過，
庭院的綠意氛圍維護的很乾淨，值得令人稱讚，處處充滿盎然氣息，
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嫁婆jà po 交通&停車訊息
嫁婆jà po 位於埔里鎮永豐路66-1號，這裡大眾運輸不易直接抵達，
開車可以直接導航「嫁婆咖啡」或輸入地址即可抵達，咖啡廳內無附停車場，開車來的朋友路邊
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進入入口處會先看到用餐注意相關資訊，
無法電話預約，只能現場候位，用餐座位會由店家安排，如果有喜歡的座位建議早一點到。
目前店家無接待1～12歲孩童
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嫁婆jà po 菜單Menu
嫁婆咖啡的初心，希望用有機的方式永續這個世界，皆是採用當地有機蔬食製作。
沒有固定菜單，除了固定的咖啡品項外，其他飲品與鹹甜食不定期更換依當日供寫在吧台的黑板上，
主要有手工披薩、有機飲品、虹吸式咖啡、肉桂卷、純素無麩質點心．．．
每人低消為一杯飲品或一份點心，價格落在$110~$180之間，現金付款，
這裡沒有賣餐點，就是喝咖啡聊是非的地方嘿！
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「嫁婆」藏身在非常隱密的土角厝房舍內，
屬於半露天的方式，沒有冷氣只有栩栩自然風吹著，也沒有華麗的裝潢，
這裡有令人最舒適的怡人景色，還有一大片的被滿滿的綠樹包圍的森林庭園，這裡是一處值得停下腳步的私房景點。
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我們可以看到從紅磚、庭院、森林氛圍到童話風格的樹屋，一點都不突兀，完美營造出與世隔絕的獨特風格。
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走進庭園裡範圍沒有很大，卻可以觀賞到不少多肉植物與植栽，到處可看見主人用心照顧的成果，滿令人賞心悅目呀～
不知名的花香撲鼻而來，隨處可見小小的花朵翩翩飛舞，真迷人啊！
嘿嘿嘿！！！
小潔會建議大家可以事先做好防蚊措施，店家在
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餐點都是現點現做，都要等一下下，趁著空檔我們也拍了不少令人開心的照片，
唯美浪漫的樹屋造景，再點上一杯手沖有機咖啡或是冰涼的水果酵素飲，配上無麥麩手做甜點，超級愜意啦！！！
這裡是一處安靜喝咖啡的地方，好喜歡這樣短暫遠離塵囂的寧靜．．．
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「嫁婆 jà po」其實是客家話外婆的意思，這是一間充滿溫度的咖啡館，
我翻翻閱讀著店家訴說著樹屋介紹，原來這座樹屋是阿嫁公與阿嫁婆幫孫子實現夢想中的樹屋，
阿孫跟阿公說：「阿公！
另外也幫阿嫁婆圓了事業夢，她當初也只是想單純的自家種咖啡豆，再拿來賣售，一家人的夢想終於成真。
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攀著蜿蜒的木製階梯拾級而上，純手工打造三層樓樹屋咖啡用餐區，
！！！哇！！！我們都驚呆了，彷彿真實走進宮崎駿卡通世界裡的霍爾移動城堡。
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陽光從樹隙間灑落而下，我們就像是置身森林般的綠意環境讓人很舒服，
咖啡館外圍被一大片茭白筍田圍繞著，完美營造出與世隔絕的自在感，讓環境充滿寧靜的氛圍，
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想入坐超人氣樹屋座位區的話，因送餐不易，每人須多酌收服務費90元/人，用餐時間限制1.5小時，
我們小心翼翼的依循階梯往上走，有二樓瞰台座位區與三樓和室包廂座位區，空間無人打擾且挺舒適，
樹屋被大量的高大樹木四周包圍，只要坐著就俯瞰整個園區的景色相當夢幻，
難怪這二樓這一區是最受網美歡迎，尤其是兩人約會情人雅座首選；
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樹屋因為是手工蓋造的樓梯與樓梯間距比較大，階梯稍微有點搖晃，
帶小小孩來的真的超不推薦坐樹屋上方，真的挺危險的喔！
我會推薦有帶小孩子來的可以坐一樓專屬小包廂空間，而且不用爬上爬下，一樓的樹屋也不用另外加價。
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從一樓往上看也很美啊！小饅頭一直說這棵樹好高、好高，好美、好美！((哈哈哈哈．．．))
阿嫁公用那巧奪天工的雙手，竟然能蓋出那麼精緻的三層樓樹屋，真的讓人不得不舉起大拇哥，比愛心＋按讚啦！！！
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南投埔里三層樹屋『嫁婆jà po』，被綠意包圍的靜謐空間，宛若走進宮崎駿筆下的天空之城，實在好不真實啊！
就讓時間慢慢走、超療癒的環境卻讓我們好捨不得離開呢！我私心真的很喜歡這裡，這樣美的地方，還不立刻收藏在口袋名單嗎！((哈))
* 所有價格及優惠內容以店家公告為主 *
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┃南投戶外庭園咖啡資訊┃ 嫁婆jà po / FB粉絲團、IG ■ 地址：南投縣埔里鎮永豐路66-1號 ■ 營業時間：週五-週日13:00~18:00(只有營業三天) ■ 門票資訊：免門票，低消一杯飲料，樹屋閣樓需要先預約。
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