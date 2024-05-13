埔里熱門打卡景點,埔里最神秘的森林美食餐廳『嫁婆jà po』藏匿在田野小徑中的樹屋，彷彿走進宮崎駿筆下的霍爾移動城堡， 樹屋好美好有生命感， 一週只營業三天，星期五、六、日，無法電話預約，只能現場候位，這裡最適合下午茶時光，沒有販售正餐，只有賣咖啡與手作小甜點，帶毛小孩也ok！p.s. 露天咖啡廳，蚊蟲很多噴好噴滿再來喔！

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「嫁婆 jà po」隱藏在極其隱密的田野巷道旁，真神秘啊！讓人更想要走進一窺究竟啊啊啊！！！

很不顯眼的招牌又被大樹遮蔽，讓許多人總是與它擦肩而過，

沒有太多人知道，觀光客極少，環境也顯得令人愜意許多，這一天一開始先短暫被我們三個人開心包場了！真讓人興奮不已！！！

庭院的綠意氛圍維護的很乾淨，值得令人稱讚，處處充滿盎然氣息， 畢竟這裡的視野真的很好啊！

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嫁婆jà po 位於埔里鎮永豐路66-1號，這裡大眾運輸不易直接抵達，

開車可以直接導航「嫁婆咖啡」或輸入地址即可抵達，咖啡廳內無附停車場，開車來的朋友路邊 都很好找車位。

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進入入口處會先看到用餐注意相關資訊，

無法電話預約，只能現場候位，用餐座位會由店家安排，如果有喜歡的座位建議早一點到。

目前店家無接待1～12歲孩童 及10人以上團體，帶毛小孩也ok喔！

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這裡沒有賣餐點，就是喝咖啡聊是非的地方嘿！

每人低消為一杯飲品或一份點心，價格落在$110~$180之間，現金付款， 用餐時間為90分鐘，

主要有 手工披薩、有機飲品、虹吸式咖啡、肉桂卷、純素無麩質點心．．．

沒有固定菜單，除了固定的咖啡品項外，其他飲品與鹹甜食不定期更換依當日供寫在吧台的黑板上，

嫁婆咖啡 的初心，希望用有機的方式永續這個世界，皆是採用當地有機蔬食製作 。

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「嫁婆」藏身在非常隱密的土角厝房舍內， 屬於半露天的方式，沒有冷氣只有栩栩自然風吹著，也沒有華麗的裝潢， 這裡有令人最舒適的怡人景色，還有一大片的被滿滿的綠樹包圍的森林庭園，這裡是一處值得停下腳步的私房景點。 .

園區內有部分可以看到許多復古與客家結合的元素， 碎花布、 紅土磚、竹編、茶壺、器皿．．． 等等，

我們可以看到從紅磚、庭院、森林氛圍到童話風格的樹屋，一點都不突兀，完美營造出與世隔絕的獨特風格。

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走進庭園裡範圍沒有很大，卻可以觀賞到不少多肉植物與植栽，到處可看見主人用心照顧的成果，滿令人賞心悅目呀～

不知名的花香撲鼻而來，隨處可見小小的花朵翩翩飛舞，真迷人啊！

嘿嘿嘿！！！ 這裡擾人的小蚊子真的挺多，有帶小孩來跑跑跑的家長們，

小潔會建議大家可以事先做好防蚊措施，店家在 櫃檯上也有貼心擺上幾瓶防蚊噴霧提供大家使用。

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餐點都是現點現做，都要等一下下，趁著空檔我們也拍了不少令人開心的照片，

唯美浪漫的樹屋造景，再點上一杯手沖有機咖啡或是冰涼的水果酵素飲，配上無麥麩手做甜點，超級愜意啦！！！

這裡是一處安靜喝咖啡的地方，好喜歡這樣短暫遠離塵囂的寧靜．．．

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「嫁婆 jà po」其實是客家話外婆的意思，這是一間充滿溫度的咖啡館，

我翻翻閱讀著店家訴說著樹屋介紹，原來這座樹屋是阿嫁公與阿嫁婆幫孫子實現夢想中的樹屋，

阿孫跟阿公說：「阿公！ 你幫我們蓋樹屋，我想要每天在樹屋上面玩….」，

另外也幫阿嫁婆圓了事業夢，她當初也只是想單純的自家種咖啡豆，再拿來賣售，一家人的夢想終於成真。

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攀著蜿蜒的木製階梯拾級而上，純手工打造三層樓樹屋咖啡用餐區，

！！！哇！！！我們都驚呆了，彷彿真實走進宮崎駿卡通世界裡的霍爾移動城堡。

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樹屋好美啊， 每一層都有不同的視角，現場看真的還蠻震撼的，好有強烈的生命感，

陽光從樹隙間灑落而下，我們就像是置身森林般的綠意環境讓人很舒服，

咖啡館外圍被一大片茭白筍田圍繞著，完美營造出與世隔絕的自在感，讓環境充滿寧靜的氛圍， 我們都非常喜歡啊！

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想入坐超人氣樹屋座位區的話，因送餐不易，每人須多酌收服務費90元/人，用餐時間限制1.5小時，

我們小心翼翼的依循階梯往上走，有二樓瞰台座位區與三樓和室包廂座位區，空間無人打擾且挺舒適，

樹屋被大量的高大樹木四周包圍，只要坐著就俯瞰整個園區的景色相當夢幻，

難怪這二樓這一區是最受網美歡迎，尤其是兩人約會情人雅座首選；

當然如果到場剛好喜歡的位子被預訂了也別太失望， 另外 還有阿婆復古味道的半露天用餐區，或是樹屋周邊的座位區也不錯，