大家喜歡吃到飽、喜歡搜集CP值爆表的餐廳店家、喜歡在冷冷的天相揪吃鍋嗎~如果以上答案都是肯定的，那一定要來試試這一間新開不久，卻已經人氣扶搖直上的何家香香麻辣鴛鴦鍋吃到飽（以下簡稱何家香香）~若你跟我一樣不吃辣，也別急著滑走，超貼心的何家香香，也能選擇一整鍋都是清甜口感湯頭的甘蔗湯底~

2024農曆春節期間，一樣有開店為大家服務喔！

【店家資訊】

地址：新北市中和區員山路311號

電話：0973-015-653

粉專：https://www.facebook.com/hochia2022

IG：https://www.instagram.com/hochiaxaing/

​​​​​​​營業時間：週一至週日 11:30~22:30（最後入座21:00）

位於中和圓通路的何家香香，若是搭乘大眾交通前往，可選擇57或307於積穗國中站下車即抵達，

如果不太會搭公車選擇捷運，也可於環狀線中原站下車，步行約莫十多分鐘，雖對一些人來說有些小久，但吃完吃到飽的飯後散散步可是挺不錯的~

步入店內，會立馬被80 90年代懷舊風格給滿滿的包圍，不僅佈置的氛圍有著隨處可見的元素，

所播放的音樂、影片也都是充滿童年的回憶，當天和我一同前往的友人才二十多歲，也幾乎是每首都朗朗上口，還能說出哪首是媽媽最喜歡的歌~

在何家香香用餐，就是如此的輕鬆自在~

個人其實打從養成了健身習慣，就不太吃吃到飽的餐廳，總覺得很容易陷入一個迷思，那就是花了錢和時間，就是要吃夠本，因此會對身體相當不友善，也不論食材好壞，一股腦兒的往肚子里塞，那為什麼這次會選擇何家香香呢~

首先，是何家香香的價位，不分平假日，一律超佛系價的NT499+10%​​​​​​​，相當許多咖啡店一份輕食、一個小甜點、一杯飲料可能還超過的價錢，因此，也不會有所謂報復性飲食的暴飲暴食~

再來，是何家香香的食材，老闆是我十多年的好友，本身不僅有著多年餐飲相關經歷，同時還是一位有氧老師，都有在健身的我們，在日常飲食可是更加注意的，同時老闆也秉持著，若是自己覺得不OK的東西，也絕不會上架讓客人取用；

同步帶大家來看看食材，有超豐富種類的蔬菜，如：水蓮、萵苣、大陸妹，還有個人每天都會吃的花椰菜等。

多元的肉品，像是：美國牛五花、伊比利豬、紐西蘭小羔羊、台灣雞腿丁等~​​​​​​​

個人除了肉片，也好喜歡他們的排骨酥~

還有個人超愛、滿滿滿的船凍海鮮，有白蝦、刻花魷魚、大花枝圈等，

超推大扇貝和螃蟹，鮮甜又可口，大家一定要來試試！

而且補餐速度超實在，看到少於一個量，服務人員就會立馬補菜或切肉片，不擔心想吃的吃不到~

湯底呢，如同一開始我說的，因平時不大敢吃辣，告吃店家後，讓我兩邊都放了不辣的甘蔗湯，後來喝了些同行友人的麻辣湯，覺得其實是挺香又不膩口的口感，沒有到極度怕辣的朋友們可以安心品嘗~

食材新鮮，得以再畫龍點睛，讓整體口感提升再上一層樓的肯定就是醬料啦！平時因擔心負擔不大吃沙茶的我，推薦大家一定要試試何家香香所挑選的沙茶，可說是跟所有鹹口的食材都超搭，是一秒就入味的好滋味~

再來如果有吃主食，除了王子麵，推薦一定要品嘗店家自製、南部口味的肉燥飯，

看看這肥滋滋，光看就垂涎欲滴的肉燥瀑布，超開胃的好滋味，一餐飯下來吃個幾碗都不是問題~

飲品提供碳酸飲料，

若需要烏梅汁或是茶、酒類飲品等，也可另加價購買。

吃飽飽當然也要開啟甜點胃，提供多款冰棒，若是酷愛泰奶或榴槤冰的朋友們一定會很喜歡他們家，

當天除了冰棒還有吃到甜筒，為超滿足的一餐畫上完美的句點~

個人覺得，吃得飽可不等於暴飲暴食求個划算，可以趁此機會，把平時比較少機會吃到的營養成分好好的吃上一輪，比如你是小資族或是一人兩人同住，開伙煮飯也不容易一次享有太多選擇，就來這把想吃的一次吃好吃足吧，我心目中最推薦的火鍋吃到飽口袋名單，分享給大家~

想看影片在這裡：https://youtube.com/shorts/ELLIA0jl7vM

【店家資訊】

地址：新北市中和區員山路311號

​​​​​​​電話：0973-015-653

​​​​​​​粉專：https://www.facebook.com/hochia2022

​​​​​​​IG：https://www.instagram.com/hochiaxaing/

​​​​​​​營業時間：週一至週日 11:30~22:30（最後入座21:00）



檢視較大的地圖

文章標籤