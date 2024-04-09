樹林美食新開幕！超愛吃鐵板燒的我們怎麼能錯過炎弟的試營運？剛好有辦活動打卡送荷包蛋喔！點一份主餐都有附基本的季節時蔬、豆芽菜。除此之外熱湯、白飯飲料吃到飽喔！吃飽後還可以來一隻霜淇淋，個人覺得CP值還蠻高。
炎弟炒飯鐵板燒
地址｜新北市樹林區中山路一段244號
營業時間｜週日～週四 11:30-14:30/17:00-21:30
週五～週六 11:30-00:00
主餐｜沙朗牛排 炎燒
沙朗牛排我們這次點的是炎燒口味，他還有醬炒跟青椒，第一次來吃，我們就先吃基本本的炎燒。我們點了小辣，他的辣椒是另外加，還要再付一些蒜片。搭配起來還蠻好吃的！個人覺得口味剛好不會太鹹，充滿了鐵板燒該有的香氣。￼￼￼
主餐｜去骨雞腿 炎燒
去骨雞腿，我非常推薦！份量還算可以還會幫你切成小塊，雞皮煎的酥酥脆脆，鮮美的肌肉汁都所在裡面一咬下去就爆開！￼這個我也是點小辣，辣椒是另外加的沒有炒在一起￼。
他的高麗菜跟豆芽菜有加入奶油一起炒超級香！而且份量還蠻多的，因為我不喜歡吃豆芽菜，老闆還特地幫我換成兩份高麗菜，我吃的好滿足￼￼！
主餐｜蒜爆豬里肌
除了牛排跟雞肉，我們這次也點了豬肉來吃吃看，它有加入一些洋蔥跟蒜頭翻炒。里肌豬肉咬起來還蠻脆略帶有彈牙的口感。不過我個人還是偏愛去骨雞腿排，提供給大家參考￼！
配餐｜金沙豆乾絲
只要是有金沙我都愛！所謂的金莎就是裹了鹹鴨蛋的烹飪方式。之前我特愛吃金沙豆腐，第一次在這裡看見金沙豆乾絲，就點來吃吃看。
吃起來口味還不錯，金莎的香味沒有讓我失望。有別於金沙豆腐金沙豆乾絲的口感更嫩。￼
配餐｜剝皮辣椒烘蛋
只要是烘蛋我都愛。第一次看到剝皮辣椒版本的烘蛋，也很期待他會是什麼味道。一開始有點怕他會太辣，從中間一波開來剝皮辣椒呈現絲狀，吃起來還有點回甘，根本就不會太辣￼。
飲料白飯熱湯可以一直續
有很多鐵板燒他們的白飯熱湯，這些副餐都是固定的不能續，在這個裡可以一直拿，讓我覺得可以吃的很飽，尤其鐵板燒味道偏重，所以特別下飯！
而且他的飲料Z提供超多種！有超多種汽水，還有檸檬水，都是非常清涼解渴的飲料￼。
炎弟炒飯鐵板燒店家內用環境
特別喜歡這間店的裝潢，整體上乾淨明亮！鐵板燒師傅都穿制服，還戴廚師的高帽子看起來就很專業￼。才剛試營運就超多人，除了內用以外，還有很多人在外面等外帶￼。
炎弟炒飯鐵板燒菜單
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