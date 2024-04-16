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桃園市大溪區2024桃園桐花祭/九條賞桐秘境+五條示範線+三重禮遇通通告訴你

2024-04-16 16:25:06 小佳 人氣：105
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窩客好文

小佳

發表篇數：103篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 大溪區

一年一度的桃園桐花祭又到來了！今年特別推出953賞桐攻略，有九處賞桐秘境 X 嚴選五處示範線遊程X三重禮遇，希望大家在4/20-5/10安排行程來桃園賞桐。
桃園桐花祭內容 ❀九處賞桐秘徑全收錄❀ 桃園四月雪多點盛開，桃園彙整了九條賞桐秘境，遍布大溪、楊梅、蘆竹、龍潭等，要讓大家收穫滿滿桐林美景！ ❀賞桐五條示範線❀ 桐遊小旅行五條示範線有蘆竹、大溪、龍潭、楊梅、龜山五處，在地團體今年規劃了遊程，示範線小旅行4/8起開放報名，4/27、4/28限額出遊。 ❀賞桐踩點三重禮遇❀ 4/10-5/20桐遊五大示範路線沒搶到名額也可以自己去賞桐，參照五條路線衝一波，可享三重禮遇 第一重：走訪伯公賞桐拍照打卡獲祈福絭 第二重：曬濾鏡美拍抽Air Pods 第三重：收齊五大路線專屬祈福絭，加碼送桐花牛軋糖 #所有禮品數量有限 送完為止
這次從九處秘境中挑選兩處來跟大家介紹，因為目前都還在花苞階段，所以照片沒有太多，等你們造訪時應該就是桐花盛開的時候了，期待你們能夠拍到更多美照。而且這兩個地方我覺得都很適合親子一同出遊，可以安排半日遊來個賞桐之旅，接下來的半日遊接著吃桃園美食玩遍桃園，增進親子間的感情。 十一指古道 先前造訪時沒有特別留意另一向的交通，以下參考網友的路線建議，提供給大家前往十一指古道的方式： 十一指古道屬於單一路線折返的賞桐步道，雙向皆可做為起點
  • 由上往下走： 自慈湖路直行→左轉復興路（臺7線）→中油加油站前右轉→沿著竹篙厝產業道路至頭寮城→「依托邦」社區對面的鄉間小路進入→可看見「十一指古道」解說牌
  • 由下往上走： 由慈湖路直行→康莊路→左轉康莊路三段671巷→可看見「十一指古道」解說牌。
十一指古道算是一條迷你步道，約莫10幾分鐘即可走完全程，不過麻雀雖小五臟俱全，路程雖短但有著密集的桐花樹，滿地的春雪飄落，景緻美不勝收！十一指古道最大的特色，就是步道旁有一條小溪，落下的油桐花在潺潺溪水中飄逸，可說是紀錄絕美桐花景致的最佳攝影點。   小粗坑古道 古道解說 : 「古道沿著小粗坑溪的溪谷而行，所以稱為小粗坑古道。小粗坑古道是日據時代闢建的一條牛車道，粗坑、關西十寮、竹坊、茅武督等地居民依賴這條道路運送物資出入。後來因興建石門水庫，山區居民他遷，加上公路的闢建，古道於是沒落。古道前段寬闊平緩，中段較陡，林蔭泥土路上，佈灑著落葉，隱約可見溪石間點點油桐落花。」 小粗坑古道會比較推薦給喜歡健行、親近山林的朋友，古道有較多分支，是可以走兩小時以上的山林步道，而主幹道全程約一公里，基本上也還算輕鬆好走，是適合各年齡層的賞桐路線，步道入口處可以看到百年茄苳樹頂天矗立。也可以遠望群山中朵朵的白色桐花群樹，十分美麗。步道沿途自然生態豐富，也有水池落花的美景，非常推薦給喜歡健行的家庭、樂齡族群來這裡賞桐旅遊！ 想要更有挑戰性的路線，也可以試試在離出口不遠出有一條通往小粗坑山的道路，經過一段拉繩爬坡可以看到別有洞天的桐花美景，下山後可以走台三乙往關西方向，沿路也有桐花可以欣賞。但這段路的路程較嚴峻，想要挑戰的朋友請務必評估自身體力與路況狀態，安全才是快樂出遊的第一要素。  

2024桃園桐花祭 資訊

✅日期：4/20-5/10 ✅「桃園桐花祭」官網彙整完整攻略 https://hakkadata.tycg.gov.tw/15649/ 來桃園賞桐不必燒腦，放鬆Chill遊客庄！ ✅花況資訊 粉絲專頁查閱 https://www.facebook.com/ty.hakka.tung


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