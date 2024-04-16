桃園桐花祭內容 ❀九處賞桐秘徑全收錄❀ 桃園四月雪多點盛開，桃園彙整了九條賞桐秘境，遍布大溪、楊梅、蘆竹、龍潭等，要讓大家收穫滿滿桐林美景！ ❀賞桐五條示範線❀ 桐遊小旅行五條示範線有蘆竹、大溪、龍潭、楊梅、龜山五處，在地團體今年規劃了遊程，示範線小旅行4/8起開放報名，4/27、4/28限額出遊。 ❀賞桐踩點三重禮遇❀ 4/10-5/20桐遊五大示範路線沒搶到名額也可以自己去賞桐，參照五條路線衝一波，可享三重禮遇 第一重：走訪伯公賞桐拍照打卡獲祈福絭 第二重：曬濾鏡美拍抽Air Pods 第三重：收齊五大路線專屬祈福絭，加碼送桐花牛軋糖 #所有禮品數量有限 送完為止這次從九處秘境中挑選兩處來跟大家介紹，因為目前都還在花苞階段，所以照片沒有太多，等你們造訪時應該就是桐花盛開的時候了，期待你們能夠拍到更多美照。而且這兩個地方我覺得都很適合親子一同出遊，可以安排半日遊來個賞桐之旅，接下來的半日遊接著吃桃園美食玩遍桃園，增進親子間的感情。 十一指古道 先前造訪時沒有特別留意另一向的交通，以下參考網友的路線建議，提供給大家前往十一指古道的方式： 十一指古道屬於單一路線折返的賞桐步道，雙向皆可做為起點
- 由上往下走： 自慈湖路直行→左轉復興路（臺7線）→中油加油站前右轉→沿著竹篙厝產業道路至頭寮城→「依托邦」社區對面的鄉間小路進入→可看見「十一指古道」解說牌
- 由下往上走： 由慈湖路直行→康莊路→左轉康莊路三段671巷→可看見「十一指古道」解說牌。