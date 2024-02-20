文章目錄
樂蝦拉麵 環境介紹▼樂蝦拉麵的台灣首店位在信義區微風南山百貨的B2，獨特的招牌跟半開放式的用餐環境，讓人一眼就覺得很醒目。 ▼門口還設置了排隊動線十分貼心，雖然位在美食街但整間店的裝潢和設計都非常有質感。 ▼我自己是非常喜歡吃拉麵的人，但要走進一間店之前，一定會先看這家店有什麼吸引人的地方吧。樂蝦拉麵的店內環境充分運用了拉麵與海鮮，從招牌就知道這是一間具有蝦湯特色的拉麵店，桌椅和裝潢都是暖色系的木質色調。 ▼最特別的就屬吧檯區，半透明玻璃加上牆壁上的海洋圖案，感覺自己置身於大海中吃著一碗有著濃郁海鮮味的蝦湯拉麵。 ▼客人坐在吧檯區可以欣賞到師傅正在廚房裡專心製作拉麵的整個過程，彷彿讓人置身於一間充滿日式風格的居酒屋。除了提供美味的拉麵外，更營造出一種身臨其境的感覺，增添了整體用餐體驗的樂趣。
樂蝦拉麵 菜單▼樂蝦拉麵使用的是QR code點餐，介面乾淨又直覺，點餐方式不會太複雜，麵條還有粗細可以選擇。 ▼樂蝦拉麵的餐點主要分為：蝦湯、雞白湯、乾拌麵三個系列共15款麵，另外還有像是開胃涼菜、人氣單品、飲品等選擇。(完整菜單請點我) ▼我自己覺得加價升級成套餐會比較划算，然後還可以加入line好友，新加入就先送蒜香雞絲香米飯，之後集10點就送任一品項拉麵滿讚的。
樂蝦拉麵 餐點內容
招牌三寶蝦湯拉麵▼既然是以蝦湯為特色的拉麵店，首選就是招牌三寶蝦湯拉麵了，我自己就是蝦湯系的，超愛帶有濃厚鮮味的蝦湯拉麵。光是一端上桌的視覺感就讓你超有食慾，重點是份量多又真材實料，吃過保證會再回訪。 ▼招牌三寶蝦湯拉麵是店裡的人氣首選，湯底當然就是蝦皇湯了，重點是蝦皇湯的熬煮過程極其費時又費工。蝦皇湯選用的是頂級新鮮老虎蝦，在180度的高溫烘烤後攪碎，然後和精選老母雞、雞腳等優質食材以慢火熬超過八小時，再添加八角、茴香、肉桂、丁香和白胡椒等香料增添味道。為什麼會特別強調這是一碗有鑊氣的蝦湯拉麵，是因為高麗菜會先炒香後再加入蝦皇湯，讓鑊氣跟蝦湯做結合，一端上桌馬上就可以聞到蝦湯的香氣。 ▼配料的部份當然也都跟蝦有關，超大隻的白蝦以白灼的方式讓你吃到紮實的肉質，鮮甜有彈性。 ▼另外還有鮮蝦雲吞和魚子蝦滑，組合成了招牌三寶，其中蝦滑的蝦肉用量就高達9成，裹上飛魚卵後讓口感更有層次。 ▼蝦肉雲吞本身就是集團裡的招牌小點，整碗給你滿滿蝦料理，愛吃蝦的人肯定瘋掉。 ▼既然說是拉麵，那麵條本身也是影響這碗拉麵好不好吃的關鍵因素之一。其實粗麵跟細麵都各有人喜歡，樂蝦拉麵對於麵條的選擇也經過嚴格挑選，像有些人會擔心細麵容易軟爛，但只要確實理解麵條的本性，加上燙煮時間的控制，細麵吃起來是軟中帶Q，完全可以沾附蝦湯的好選擇。
酸菜金黃魚片雞白湯拉麵▼如果你本身是雞白湯底控的話，那樂蝦拉麵的雞白湯系列絕對會成為你的最愛。而要喝到有別於一般的雞白湯底的話，建議點這碗全球首度開賣的「酸菜金黃魚片雞白湯拉麵」，保證跟你以往喝過的雞白湯系列完全不一樣。 ▼湯頭的部份是用老母雞、肉桂、丁香、白胡椒等香料去熬製的，再加入客家風味酸菜，讓湯頭喝起來帶有鮮酸感，最後再用香辣油和花椒做提味，所以喝起來的味道是酸中帶微辣，醇厚又不油膩，口感層層堆疊又互不搶味，這絕對是你沒喝過的雞白湯。 ▼麵條也是選擇細麵，雖然湯頭帶點微辣微酸，卻有一種讓你想一直喝欲罷不能感覺，搭配細麵沾附湯汁一起入口，味道絕佳。 ▼一般像是湯麵的魚片大多都是直接放進湯麵裡搭配著吃，但台灣首家樂蝦拉麵是直接把多利魚片裹上麵衣後去酥炸，上桌時魚片跟拉麵是分開的，這吃法有夠貼心也很有想法。 ▼你可以單吃酥炸後的魚片，外酥內嫩的魚肉細緻感，麵衣也不會裹得太多，魚片單吃就很好吃。又或者你想要加進拉麵裡沾附著湯汁一起吃，那也是一種吃法，而這樣的做法更是台灣首創，全球其他店家都沒有這樣賣過。
香辣蝦滑炙燒舒肥雞拌麵▼如果不吃湯麵的人，樂蝦拉麵也有好幾款乾拌麵可以選擇，像是台灣首店搶先開賣的松露乾拌麵就是人氣首選，但如果不愛松露的人也有其他的選擇，就像這碗「香辣蝦滑炙燒舒肥雞拌麵」。 ▼是說連一碗乾拌麵都擺盤的這麼用心，光視覺上就加分許多，還直接給你三大片炙燒舒肥雞、溏心蛋、蝦滑、小黃瓜絲、蔥花等配料。我覺得最貼心的是把蔥花另外放，讓客人可以自己選擇要不要加，這小小的舉動實屬細心。 ▼既然是乾拌麵，要吃之前就把所有的配料、麵體和底層的醬汁拌在一起，拌麵的過程是一種樂趣，當你看到麵體完全沾附上醬汁後的那種成就感，忍不住就想大口吃麵。 ▼麵體吃起來是硬中帶彈，舒肥雞有先調味過再炙燒，搭配小黃瓜絲特別解膩爽口，吃完不會覺得有負擔。
柚香蘿蔔▼除了拉麵外，小菜也是很多人會點來當配菜的。柚香蘿蔔聽說是店裡人氣很高的小菜，添加日本香柚皮醃漬出來的口感是爽脆酸甜，很開胃也很解膩，大推一定要點來配拉麵吃。
季節時蔬▼時蔬的部份我們當天吃到的是龍鬚菜，超嫩完全不刮口，簡單的調味就很好吃。
里肌酥肉▼這道也是很多人推薦必點的小菜之一，把肥少瘦多的豬大里肌切成條狀，先醃漬後再裹粉酥炸，熱騰騰端上桌香氣十足。可以選擇單吃或加進拉麵裡一起吃，我是覺得單吃比較能感受到外酥內多汁的純粹口感，那就是看個人喜好了。
樂蝦拉麵 好不好吃▼大家都知道其實台灣的麵食店競爭很激烈，尤其是拉麵有各種不同流派跟湯底，每個人喜歡都不同，但想要生存下去絕對要做到有自己的獨特口味，才能讓客人一直回訪並吸引更多新客人。樂蝦拉麵對於我這種喜歡海鮮跟蝦湯的人來說，絕對是命中我的喜好的，加上份量多口味也獨特，餐點內容選擇也滿豐富的，適合一個人來用餐，也可以結伴來共食分享。在拉麵圈中，我相信樂蝦拉麵能夠憑藉自己的特色站穩腳步，光是全球獨賣的酸菜金黃魚片雞白湯拉麵還有松露乾拌麵，就足夠吸引人想要去嚐鮮一番，絕對是我會再回訪的台北拉麵推薦。
樂蝦拉麵 營業資訊
營業時間：週日至週三11:00~21:30、週四至週六11:00~22:00 電話：(02)2722-7988 地址：台北市信義區松智路17號 號B2（微風南山） ➡ 樂蝦拉麵粉絲團
台北美食
加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf