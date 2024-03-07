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檀島香港茶餐廳 環境介紹

檀島香港茶餐廳 菜單

檀島香港茶餐廳 餐點內容介紹

檀島愛餡油條

脆皮鮮蝦腐皮捲

沙丁魚漿和鮮蝦，更添加了韭黃及荸薺提升口感層次，沾上甜辣醬非常適合，外酥內Q整體來說是滿好吃的。

鼓汁鳳爪

原只鮮蝦餃皇

鹹水角

秘製叉燒包

鮑魚鹿茸菇燉雞湯

至尊干炒牛河

經典冰火菠蘿

極品蛋塔

絲襪奶茶

鴛鴦

檀島香港茶餐廳 好不好吃

檀島港式茶餐廳 營業資訊

【新光三越-信義店】 地址：新光三越信義新天地A11 B1 電話：(02)66131013 營業時間： 午餐：11:00~15:00 下午茶：14:00~17:00 晚餐：週日~四17:00~21:30,週五六/國定假日17:00~22:00 【新光三越-南西店】 地址：新光三越台北南西一館B1 電話：(02)66171758 營業時間： 午餐：11:00~15:00 下午茶：14:00~17:00 晚餐：週日~四17:00~21:30,週五六/國定假日17:00~22:00 【劍南店】 地址：台北中山區敬業三路11號1樓 電話：(02)66177661 營業時間： 午餐：11:00~15:00 下午茶：14:00~17:00 晚餐：週日~四17:00~21:30,週五六/國定假日17:00~22:00 【大江購物中心-大江店】 地址：桃園市中壢區中園路二段501號GBF 電話：(03)2631861 營業時間： 午餐：11:00~14:00 下午茶：14:00~17:00 晚餐：週日~四17:00~22:00,週五六/國定假日17:00~22:30 【遠東百貨-竹北店】 地址：新竹縣竹北市莊敬北路18號B2 電話：(03)610-6659 營業時間： 午餐：11:00~14:00 下午茶：14:00~17:00 晚餐：17:00~22:00 【新光三越-中港店】 地址：新光三越台中中港店B1 電話：(04)36099033 營業時間： 午餐：11:00~15:00,週六日/國定假日10:30~15:00 下午茶：14:00~17:00 晚餐： 17:00~22:00 【南紡購物中心-南紡店】 地址：台南市東區中華東路一段366號A1館B1 電話：(06)6027188 營業時間： 午餐：11:00~14:00 下午茶：14:00~17:00 晚餐：17:00~22:00 【基隆港好食城-基隆店】 地址：基隆市中正區中正路3號2樓 電話：(02)24277602 營業時間：11:00~14:00 下午茶：14:00~16:00 晚餐：17:00~22:00 【新光三越-左營店】 地址：高雄市左營區高鐵路115號3樓(彩虹市集) 電話：(07)3454054 營業時間：11:00~22:00

桃園美食