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檀島香港茶餐廳 環境介紹▼檀島香港茶餐廳的裝潢風格很時尚明亮，當天造訪的是大江國際購物中心分店，整間店打造成一艘檀島號，門口是剪票口，裡面的座位就是車廂座位，設計風格我滿喜歡的。 ▼店內使用了不同材質的建材，營造出不同風格的特色，結合新潮跟復古元素，真的有讓妳置身在香港茶餐廳的感覺。
檀島香港茶餐廳 菜單
檀島香港茶餐廳 餐點內容介紹
檀島愛餡油條▼這道是在網路上看別人推薦一定要點的，主要是腸粉皮+油條+蝦仁，建議一定要趁熱吃。 ▼口感上滿豐富的，先是油條的脆口，裡面包著蝦仁的Q彈，沾附醬汁後更加分。
脆皮鮮蝦腐皮捲▼每次到港式茶餐廳都會點的鮮蝦腐皮捲，好吃的秘訣是腐皮要酥脆且不油，內餡豐富有口感；檀島香港茶餐廳的鮮蝦腐皮捲是100%手工製作，在外層的腐皮上的確是非常酥脆，不過對我來說稍鹹油了一點，不能放太久，也不能一下子吃太多。 ▼因為腐皮很薄所以咬下去幾乎都是內餡，使用了沙丁魚漿和鮮蝦，更添加了韭黃及荸薺提升口感層次，沾上甜辣醬非常適合，外酥內Q整體來說是滿好吃的。
鼓汁鳳爪▼鳳爪吃起來很Q彈，骨頭幾乎都要化掉了，滿滿的膠原蛋白，味道上也不錯。
原只鮮蝦餃皇▼不知道是不是因為放置時間有點久的關係，當天吃到的鮮蝦餃皇外皮有點糊糊的感覺，內餡蝦仁很大一隻，但整體口感上就比較普通了一點。
鹹水角▼鹹水角也是建議一定要趁熱吃的品項，外層咬下去是薄薄一層酥脆的麵皮加上麻糬口感的感覺，稍微有點黏牙的軟糯感我很喜歡。內餡是鹹度是中的肉餡和著胡椒香氣，外甜內鹹的口味我推推。
秘製叉燒包▼這1.2年開始瘋狂愛上叉燒包，尤其喜歡全家的叉燒包，每次去都很容易撲空，所以只要一看到我就會買。我自己喜歡的叉燒包是外皮鬆軟Q彈，帶一點軟糯的感覺，內餡的話不要太多肥肉，鹹甜度剛好的那種。檀島香港茶餐廳的叉燒包對我來說就是一般般，外皮是鬆軟的但沒有Q彈感，內餡的話吃起來肥肉比例高，鹹甜味也不是太明顯。
鮑魚鹿茸菇燉雞湯▼湯品是小孩要喝的，自從喝過鼎泰豐的雞湯後，這小子到哪裡都會說要喝雞湯。檀島的雞湯滿有水準的，感覺就像香港的煲湯，所有的精華都在這一碗精湯裡。 ▼雞湯裡有鮑魚跟雞肉，肉質軟嫩完全不柴，雞湯喝起來也很醇厚，喜歡喝湯的人滿推薦可以點的。
至尊干炒牛河▼干炒牛河一定是到茶餐廳必點的品項，檀島的乾炒牛河很夠味，吃起來是有鑊氣的，味道非常夠，牛肉很大片給的份量也多，河粉吃起來帶Q感不軟爛，豆芽菜爽脆，整體搭配很剛好。
經典冰火菠蘿▼檀島的冰火菠蘿比想像中小顆，菠蘿本身吃起來麵皮跟麵包有點像分開兩種味道，中間夾了一塊冰牛油。可能是因為菠蘿跟牛油之間的溫度差沒有太多，所以牛油並沒有融化感，咬下去就是菠蘿跟一整塊牛油的感覺，小小的可惜一點。
極品蛋塔▼大家都知道檀島香港茶餐廳最有名的就是他們家的蛋塔，標榜每顆蛋塔都有192層酥皮，吃起來酥而不油。 ▼蛋塔內餡是使用雞蛋、牛奶、奶油特調而成的，咬下去非常滑嫩，奶香味十足。來到檀島茶餐廳什麼都可以不點，只有蛋塔不能錯過。
絲襪奶茶▼如果想跟蛋塔搭配的話，可以點絲襪奶茶或鴛鴦，冷熱都可以。絲襪奶茶的話的茶味比較重但不澀，甜味沒那麼重，我自己滿喜歡的。
鴛鴦▼鴛鴦的話主要在於咖啡和奶茶的比例，像我不愛喝咖啡的人也不會覺得咖啡味太重，但比起絲襪奶茶來說鴛鴦更不甜，更有港式飲茶的感覺。
檀島香港茶餐廳 好不好吃▼整體來說我覺得檀島香港茶餐廳是滿有特色的港式茶餐廳推薦，品項多價位偏中上，可以當正餐也可以當作餐後甜點，不管是跟朋友還是家人來都很適合。環境乾淨明亮有特色，餐點選擇多，我自己推檀島愛餡油條、鹹水角、干乾炒牛河、絲襪奶茶，對蛋塔有興趣的人也可以來試試看他們家主推的極品蛋塔，嚐嚐看192層酥皮加上內餡奶香味十足的招牌甜點。
檀島港式茶餐廳 營業資訊
【新光三越-信義店】 地址：新光三越信義新天地A11 B1 電話：(02)66131013 營業時間： 午餐：11:00~15:00 下午茶：14:00~17:00 晚餐：週日~四17:00~21:30,週五六/國定假日17:00~22:00 【新光三越-南西店】 地址：新光三越台北南西一館B1 電話：(02)66171758 營業時間： 午餐：11:00~15:00 下午茶：14:00~17:00 晚餐：週日~四17:00~21:30,週五六/國定假日17:00~22:00 【劍南店】 地址：台北中山區敬業三路11號1樓 電話：(02)66177661 營業時間： 午餐：11:00~15:00 下午茶：14:00~17:00 晚餐：週日~四17:00~21:30,週五六/國定假日17:00~22:00 【大江購物中心-大江店】 地址：桃園市中壢區中園路二段501號GBF 電話：(03)2631861 營業時間： 午餐：11:00~14:00 下午茶：14:00~17:00 晚餐：週日~四17:00~22:00,週五六/國定假日17:00~22:30 【遠東百貨-竹北店】 地址：新竹縣竹北市莊敬北路18號B2 電話：(03)610-6659 營業時間： 午餐：11:00~14:00 下午茶：14:00~17:00 晚餐：17:00~22:00 【新光三越-中港店】 地址：新光三越台中中港店B1 電話：(04)36099033 營業時間： 午餐：11:00~15:00,週六日/國定假日10:30~15:00 下午茶：14:00~17:00 晚餐： 17:00~22:00 【南紡購物中心-南紡店】 地址：台南市東區中華東路一段366號A1館B1 電話：(06)6027188 營業時間： 午餐：11:00~14:00 下午茶：14:00~17:00 晚餐：17:00~22:00 【基隆港好食城-基隆店】 地址：基隆市中正區中正路3號2樓 電話：(02)24277602 營業時間：11:00~14:00 下午茶：14:00~16:00 晚餐：17:00~22:00 【新光三越-左營店】 地址：高雄市左營區高鐵路115號3樓(彩虹市集) 電話：(07)3454054 營業時間：11:00~22:00