來來來~今天跟你介紹不用帶露營裝備，就可以住得舒服、玩得盡興的苗栗露營選擇－樹語星晴！營區內不僅有寬廣的兒童遊戲區，還很歡迎毛小孩一同入住，晚餐可以享用海陸BBQ，附近還有不少富有教育意義的景點，像是苗栗客家文化園區等。你是不是心動啦~現在就跟著我認識更多樹語星晴吧！

❤️‍🔥30秒了解樹語星晴的亮點❤️‍🔥

📍裝備齊全

不愧是被推爆的懶人露營！帳篷內樣樣都有，炊事用品也準備周到，鍋碗瓢盆、卡式爐、各種餐具都免費提供，真的是很貼心的露營區。

📍加購豪華頂級海陸BBQ

一泊二食的方案中，可用加購的方式品嘗到頂級烤肉，豐富的食材包刮安格斯牛五花、日本北海道干貝等共12種，聞到味道都口水直流了~

📍親子友善設施

營區內有超多讓小朋友活動的設施，像是攀爬設備和溜滑梯，甚至偶爾還會舉辦攀樹活動喔！

樹語星晴介紹

樹語星晴位於苗栗公館，靠近市區所以購買食材、自煮非常方便。仰望星空的同時吃著熱騰騰的美食，絕對是一件愜意又幸福的體驗。以北歐鐘型帳篷著名的樹語星晴，也是親子同遊的絕佳選擇，寬敞的營區內設有各種兒童遊樂區，能讓你與家人共度美好時光，留下難忘的回憶。

樹語星晴方案介紹

營區的方案主要分為兩種，一泊一食或一泊二食，而兩種方案的早餐都沒有固定菜色！

【一泊一食｜北歐鐘型帳】

💡主要特色：✅附早餐✅包含炊事用品✅帳篷&各種住宿設備

一泊一食方案中包含美味的早餐（隔日）、炊煮器具，以及各種你可能需要的設備，像是循環扇、戶外行動照明燈等。

【一泊二食｜北歐鐘型帳】

💡主要特色：✅附早餐✅附豪華海陸頂級烤肉（須加購）✅包含炊事用品✅帳篷&各種住宿設備

一泊二食方案中不僅含有炊煮用品，齊全的帳內設備外，還有豐富的BBQ晚餐、美味的早餐。

樹語星晴評價

喜歡接觸自然和享受懶人露營的朋友看過來👀以下整理了過往旅客的真實評價，總評價更是高達4.6/5.0的好評！

❤️‍🔥整體住宿非常舒適，管家很專業，設備齊全，很享受著一趟旅程，只有隔壁營區晚上會比較吵鬧，其他都很完美。

❤️‍🔥價格稍貴，但是準備的食材已經器具相當完好，且人員對應親切，需求皆能滿足

❤️‍🔥環境很棒，住起來也很舒服！老闆人也非常好，是一個會想要推薦給朋友們的地方！

⭐手刀預訂樹語星晴⭐

📍地址：苗栗縣公館鄉福星村7鄰227之8號

⛺入住/退房時間：15:00/隔日11:00

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看完樹語星晴露營區的介紹，是不是也來一趟苗栗露營啦！快放下手邊的事跟家人或朋友一同來苗栗旅遊，規劃前記得先下載AsiaYo，內有豐富的苗栗住宿選項，不管是親子同遊的苗栗親子友善住宿，還是具有特色的苗栗飯店都任你挑，一定都能讓你在旅行中創造更多珍貴的回憶。

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