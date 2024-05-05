最近剛從澎湖回來的我，一直心心念念著澎湖鮮甜的海鮮和種種好滋味，但去一趟可不是一趟火車或高鐵的距離和時間，好在，經友人推薦，遇見了不必乘船搭飛機，就能吃到道地澎湖海味的海神熱炒。

海神熱炒

店址：新北市汐止區大同路一段343號

電話：02-26488180

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61557472102162

IG：https://www.instagram.com/poseidon_bbq

營業時間：

平日-10:30~13:30 17:00~02:00

假日-10:30~02:00

店休日：週日店休

若是和我一樣搭乘大眾交通，也一點都不困難，

火車直接搭到汐科站，出站後對面轉乘公車605、629、919、藍22，經過五站（約莫五分鐘），於樟樹灣（大同中興路口）站下車即抵達，若是步行，也約莫11分鐘左右，吃飽回程可以散散步正好消化一下。

抵達啦！招牌相當顯明，若是自行開車騎車的朋友們，附近還挺好停車，當然若是想小酌兩杯就沒這困擾~

海神熱炒店內寬敞舒適，座位間不會太擠，最怕那種鄰近坐很近，轉個身包包會打到、或是一直聽到隔壁桌聊天內容的~

當天前往是平日的晚餐時間，有刻意早一些些到拍拍空景和大家分享。

冰箱飲品類型挺豐富，無論是想喝有酒精還是無酒精，都可找到適合自己的那一瓶~

同步附上店內菜單，除了上述的飲品，餐點類型也是應有盡有，實在是不知道哪些是招牌，也可請服務人員協助推薦。

上菜囉！首先來了串烤，

分別是可以清楚看見海菜在其中的澎湖海菜花枝丸，個人一直都喜歡各種丸子，特別鍾愛花枝丸，也是到夜市的必點之一，

這次吃到有海菜加入的口味，鮮甜指數更提升~

接著也是首次見到的澎湖墨魚花枝丸，除了外觀獨特，

來個咬開後的內部特寫，就可以知道店家的真材實料~厚實的口感相當紮實，喜歡丸類的大家一定要試試！

接著是滿足喜歡泡菜的朋友們，個人因泡菜有酵素，若是一桌菜中有這一道肯定會先吃，兩種肉品一次享有的起司泡菜牛肉，以及起司泡菜豬肉，咬下泡菜時的啪滋聲會在口中響起，搭上平衡口味的起司和捲起的肉片一起吃，每一口都滿足！

接著要來和大家分享看似簡單，卻十分入味的滷肉飯（大），其中瘦肥的肉皆有，無論是喜歡哪一種口感都能體會，除了本身好吃外，

推薦一定要搭配相當下飯、份量也誠意十足的麻辣水煮豬肉，

這道若平時沒在吃辣的大家，應該會覺得有點挑戰，我個人平時也很少吃辣，但這道實在太下飯，既麻也辣的口味，相當過癮~

想平衡一下味覺，可以來幾口蝦醬空心菜，這道是個人每次吃泰料的必點，清脆感十足，不會太生或過爛，最快被我們掃盤的就是這一道~

最後，來到海神熱炒不試試他們的海鮮怎麼可以~

首先來試了午仔魚一夜干，相當喜歡海鮮的我，只要菜單上有魚肯定會點，

特別喜歡這種烤得酥酥脆脆，擠上檸檬汁或沾些胡椒鹽更添風味的吃法，刺也很好挑去，方便入口的一道，值得一試~

另外如果敢吃一定要品嘗鮮味十足且不腥的生蠔（4顆），

一樣擠些檸檬一口吞下，個人從開始健身，就特別注意一些脂肪含量低卻有高蛋白質的食物，其中一項就是生蠔啦！這樣一盤平均約莫快40g的蛋白質，攝取足夠的蛋白質有許多好處，這裡就不多做贅述，重點是能攝取足夠還能美味的方式千萬要筆記~

下次來到汐止，想和三五好友聚聚，小酌兩杯或是吃吃道地的海味，都歡迎大家來到海神熱炒~

海神熱炒

店址：新北市汐止區大同路一段343號

電話：02-26488180

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IG：https://www.instagram.com/poseidon_bbq

營業時間：

平日-10:30~13:30 17:00~02:00

假日-10:30~02:00

店休日：週日店休

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