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宜蘭燒烤餐廳推薦》「宜蘭燒肉餐廳、居酒屋串燒店」一向非常受國人的歡迎，不論是聚餐或消夜場，跟朋友聚餐就選擇來這裡!我們整理一些有宜蘭代表性的燒烤餐廳，有自助吧、生蠔牡犡吃到飽、火烤兩吃通通有，大家可以參考一下喔！



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宜蘭市燒烤餐廳

原燒宜蘭新月店｜雙人三人四人套餐

宜蘭燒烤餐廳宜蘭市美食推薦》王品旗下有原燒這個以燒肉為主題的餐廳，內部裝潢城市露營風更加年輕化，提供套餐方式供客人用餐，主廚特製燒肉漬物六小福，搭配燒肉吃出不同的感受，吃完燒肉再到另一空間享用甜點～超讚

Oh my!原燒宜蘭新月店 詳細圖文介紹

地址：宜蘭市民權路二段38巷6號4樓(新月廣場四樓)

電話： 03 932 9258

營業時間：11:00–21:30

酒豚串燒酒場｜日式串燒丼飯火鍋生蠔

宜蘭燒烤餐廳宜蘭市美食推薦》這家超適合揪三五好友來聚餐小酌，吃吃喝喝聊聊天聚會的好場所!! 這裏的價位經濟實惠，幾十元一串就可以享受美味的炭火日式串燒， 特別是店家提供的辣醬，可是讓串燒美味更升級的秘方哦!午餐時段有丼飯，冬天有隱藏版的美味火鍋，一定要來試試!

酒豚串燒酒場 詳細圖文介紹

地址：宜蘭市崇聖街23號

電話：03 935 5696

營業時間：17:00-23:00 週四公休

愛烤愛對囉｜燒烤吃到飽餐廳平日午餐499元

宜蘭燒烤餐廳、宜蘭市美食推薦》這間燒烤吃到飽餐廳不只有單純的燒肉，還提供韓式燒烤、燒肉串燒，創意燒烤，多元化的組合，如日本串燒的女兒紅骰子牛、三杯雞串燒~~真的好驚喜，更別說高檔和牛、肋眼牛排、伊比利豬之類的高級肉品了。平日午餐限定的499元，喜歡大口吃肉、愛吃烤肉、無肉不歡、肉肉控的朋友人，來這裡就對囉！

愛烤愛對囉 詳細圖文介紹

地址：260宜蘭縣宜蘭市宜興路一段271號（東門夜市、喜互惠旁）

營業時間：12:00~24:00

電話： 03 936 5050

愛知味自助式吃到飽燒烤店｜生蠔(牡犡)熟食火烤兩吃

宜蘭燒烤餐廳宜蘭市美食推薦》宜蘭吃貨們一定吃過這家。用餐的空間寬敞、附停車場，尤其是生蠔(牡犡) 吃到飽的品項非常受歡迎，加上可以同時享受火鍋，火烤兩吃、新鮮海產熟食自助吧，生啤喝到飽＄150元，用餐時間2小時，小孩90公分以下免費招待，也受到很多外縣市朋友的喜愛!

愛知味自助式吃到飽燒烤店 詳細圖文介紹

地址：宜蘭市環市東路二段708號

電話：03 937 4551

營業時間：

週一～週五▸12:00~15:00／17:00~00:00

週六～週日▸12:00~00:00

羅東鎮燒烤餐廳

焰炭火燒肉｜燒烤火鍋吃到飽餐廳

宜蘭燒烤餐廳、羅東美食推薦》羅東運動公園旁的宜蘭燒肉吃到飽餐廳!!這家的質感不錯，用餐空間寬敞舒適，除了燒肉、海鮮吃到飽外，三種不同價位699元、899元、1099元提供饕客不同的選擇，當天我們選擇了1099的方案，和牛、冰淇淋好澎拜、吃的好過癮，除了燒肉海鮮吃到飽，也有鍋物料理，還有配合活動送龍蝦！

焰 炭火燒肉 詳細圖文介紹

宜蘭縣羅東鎮公正路537號(羅東運動公園旁)

電話： 03 961 4567

營業時間：18:00–22:00 週二三公休

碳休今呷居酒屋｜CP值高日式串燒炸物

宜蘭燒烤餐廳、羅東美食推薦，位於羅東後火車站居酒屋，舒適挑高空間、價位平實。飲通海的啤酒柱，喝生啤酒好過癮只要699元!下了班想放鬆一下，可說是多了間好選擇，這一帶很多民宿，遠到而來的旅客也很適合來這裏吃吃喝喝、聊聊天放鬆心情哦。

碳休今呷居酒屋 詳細圖文介紹

地址：268宜蘭縣五結鄉五結路三段667號

營業時間：17:30–00:30

電話： 0900 522 153

礁溪鄉燒烤餐廳

林北烤好串燒居酒屋｜日式燒烤櫻花蝦炒飯

宜蘭燒烤餐廳、礁溪美食推薦，礁溪泡完湯後的必吃的礁溪餐廳。必點明太子雞肉串、起司雞腿肉、酒蒸蛤蠣、日式炒烏龍、曾經獲得「臺灣炒飯王 第二屆 經典美味組季軍」櫻花蝦炒飯！

林北烤好串燒居酒屋 詳細圖文介紹

地址 : 宜蘭縣礁溪鄉溫泉路48號 (靠近礁溪火車站)

電話： 03 988 6511



營業時間 : 17:30–00:00

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