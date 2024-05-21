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宜蘭縣宜蘭市【宜蘭燒烤餐廳】6家推薦，自助吧、生蠔(牡犡)吃到飽、火烤兩吃通通有

2024-05-21 14:50:04 紫色微笑 人氣：115
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紫色微笑

發表篇數：1437篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 宜蘭市

造訪商家：愛烤愛對囉（宜蘭店）
phone03-9365050
place宜蘭縣宜蘭市宜興路一段271號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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宜蘭燒烤餐廳推薦宜蘭燒肉餐廳、居酒屋串燒店一向非常受國人的歡迎，不論是聚餐或消夜場，跟朋友聚餐就選擇來這裡!我們整理一些有宜蘭代表性的燒烤餐廳，有自助吧、生蠔牡犡吃到飽、火烤兩吃通通有，大家可以參考一下喔！

宜蘭市燒烤餐廳

原燒宜蘭新月店｜雙人三人四人套餐

宜蘭燒烤餐廳宜蘭市美食推薦王品旗下有原燒這個以燒肉為主題的餐廳，內部裝潢城市露營風更加年輕化，提供套餐方式供客人用餐，主廚特製燒肉漬物六小福，搭配燒肉吃出不同的感受，吃完燒肉再到另一空間享用甜點～超讚

酒豚串燒酒場｜日式串燒丼飯火鍋生蠔

宜蘭燒烤餐廳宜蘭市美食推薦》這家超適合揪三五好友來聚餐小酌，吃吃喝喝聊聊天聚會的好場所!! 這裏的價位經濟實惠，幾十元一串就可以享受美味的炭火日式串燒， 特別是店家提供的辣醬，可是讓串燒美味更升級的秘方哦!午餐時段有丼飯，冬天有隱藏版的美味火鍋，一定要來試試!

愛烤愛對囉｜燒烤吃到飽餐廳平日午餐499元

宜蘭燒烤餐廳宜蘭市美食推薦》這間燒烤吃到飽餐廳不只有單純的燒肉，還提供韓式燒烤、燒肉串燒，創意燒烤，多元化的組合，如日本串燒的女兒紅骰子牛三杯雞串燒~~真的好驚喜，更別說高檔和牛肋眼牛排伊比利豬之類的高級肉品了。平日午餐限定的499元，喜歡大口吃肉、愛吃烤肉、無肉不歡、肉肉控的朋友人，來這裡就對囉！

愛知味自助式吃到飽燒烤店｜生蠔(牡犡)熟食火烤兩吃

宜蘭燒烤餐廳宜蘭市美食推薦宜蘭吃貨們一定吃過這家。用餐的空間寬敞、附停車場，尤其是生蠔(牡犡) 吃到飽的品項非常受歡迎，加上可以同時享受火鍋，火烤兩吃、新鮮海產熟食自助吧，生啤喝到飽＄150元，用餐時間2小時，小孩90公分以下免費招待，也受到很多外縣市朋友的喜愛!

羅東鎮燒烤餐廳

焰炭火燒肉｜燒烤火鍋吃到飽餐廳

宜蘭燒烤餐廳羅東美食推薦羅東運動公園旁的宜蘭燒肉吃到飽餐廳!!這家的質感不錯，用餐空間寬敞舒適，除了燒肉、海鮮吃到飽外，三種不同價位699元、899元、1099元提供饕客不同的選擇，當天我們選擇了1099的方案，和牛、冰淇淋好澎拜、吃的好過癮，除了燒肉海鮮吃到飽，也有鍋物料理，還有配合活動送龍蝦！

碳休今呷居酒屋｜CP值高日式串燒炸物

宜蘭燒烤餐廳羅東美食推薦，位於羅東後火車站居酒屋，舒適挑高空間、價位平實。飲通海的啤酒柱，喝生啤酒好過癮只要699元!下了班想放鬆一下，可說是多了間好選擇，這一帶很多民宿，遠到而來的旅客也很適合來這裏吃吃喝喝、聊聊天放鬆心情哦。

礁溪鄉燒烤餐廳

林北烤好串燒居酒屋｜日式燒烤櫻花蝦炒飯

宜蘭燒烤餐廳礁溪美食推薦，礁溪泡完湯後的必吃的礁溪餐廳。必點明太子雞肉串、起司雞腿肉、酒蒸蛤蠣、日式炒烏龍、曾經獲得「臺灣炒飯王 第二屆 經典美味組季軍」櫻花蝦炒飯

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