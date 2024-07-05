韓國是台灣人短途旅行的首選，而在韓國旅遊時，順暢的網路是不可或缺的。隨著科技的進步，韓國上網有了便宜又方便的新選擇——「韓國eSIM」。

你知道eSIM有什麼優缺點嗎？以及該怎麼選擇最適合自己的方案？這篇文章將一一解答，並介紹韓國eSIM的3天、5天、7天的上網方案選擇，小編也會分享使用心得，教你選擇吃到飽還是流量型，並提供使用韓國eSIM的教學步驟與常見問題。

什麼是韓國eSIM？

韓國eSIM是一種虛擬的SIM卡，不同於傳統的實體SIM卡，不僅不用換卡，而且基本是即買即用，非常方便。

以前出國買網路通常有以下幾種選擇：購買實體SIM卡、租借WiFi機或使用漫遊服務。然而，這些傳統方法都有各自的缺點。

傳統上網方式的缺點

實體SIM卡：需要將原本的卡拔出來，還要小心保管避免遺失。 WiFi機：不僅佔用包包空間，還有重量，需注意電量，而且必須集體行動才能接收到網路。 漫遊：雖然不需要換卡，也不佔用空間，但相對價格較高，且方案選擇較少。

新的上網方式「eSIM」解決了上述問題，提供更靈活便捷的選擇。

韓國eSIM方案選擇

基本上現在很多商家提出的eSIM有兩種流量方案選擇，它們分別是：

吃到飽

吃到飽當然就是流量無限量，直播、追劇0壓力。價格適合天數而有是有不同，當然天數越多平均每天的費用就越便宜。

流量型

即是按照每天的流量購買，多數會有1GB、2GB、3GB的選擇。雖然沒有辦法做到上網做任何事情的0壓力，但其實2-3GB每天的流量已經很夠用。

價格相對會比吃到飽便宜一些。

韓國旅行eSIM方案怎麼選？

韓國旅行多數是以3-7天的短期為主，那麼在選擇eSIM方案上應該選擇哪一種最適合？

當然最簡答的原則是，如果你預算充足，吃到飽當然是最好的，0壓力最輕鬆。

但如果不想浪費或是希望把上網預算留給購物，小編這裡就跟大家分享一下3天、5天、7天方案怎麼選！

旅遊天數 IG熱門打卡點 方案選擇 小編建議 直播、追劇 (網路重度使用者) 傳訊息、刷動態等 3 景福宮

北村韓屋村

樂天世界 吃到飽： 市場行情約NT$300/3天 市場行情約 1GB：NT$240/3天 2GB：NT$270/3天 3GB：NT$290/3天 對比吃到飽跟流量型的方案，價差非常小，只去3天可以直接選擇吃到飽，實現網路使用0壓力！ 5 首爾塔愛情鎖

梨花女子大學

星空圖書館

樂天世界塔 吃到飽：市場行情約NT$480/5天 市場行情約 1GB：NT$340/5天 2GB：NT$390/5天 3GB：NT$420/5天 除非很有把握1、2GB就夠用，不然3GB與吃到飽價差不大，猶豫的話乾脆選擇吃到飽吧！ 7 昌慶宮大溫室

COEX水族館

愛寶樂園

小法國村 吃到飽： 市場行情約NT$660/7天 市場行情約 1GB：NT$440/7天 2GB：NT$510/7天 3GB：NT$550/7天 預算有限，沒有吃到飽的需要，猶豫2GB還3GB的話，差40元不如直接選擇3GB更划算喔！

常見問題

eSIM是否與手機兼容？

大部分較新的智能手機都支持eSIM功能，請在購買前確認。可以按照以下的方式看看手機是否支援esim哦！

eSIM可以和實體SIM卡同時使用嗎？

可以，eSIM和實體SIM卡可以共存，提供雙卡雙待功能。

是否需要提前激活？

不需要，eSIM即買即用，不過安裝時需要有網路，所以建議在出發前確認安裝和設置無誤。

如果想購買或者了解更多韓國esim的上網資訊，可以點擊韓國esim選擇攻略這裡哦，有比較詳盡的介紹。

See You Next Time~

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