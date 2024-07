韓國是台灣人短途旅行的首選,而在韓國旅遊時,順暢的網路是不可或缺的。隨著科技的進步,韓國上網有了便宜又方便的新選擇——「韓國eSIM」。

你知道eSIM有什麼優缺點嗎?以及該怎麼選擇最適合自己的方案?這篇文章將一一解答,並介紹韓國eSIM的3天、5天、7天的上網方案選擇,小編也會分享使用心得,教你選擇吃到飽還是流量型,並提供使用韓國eSIM的教學步驟與常見問題。

什麼是韓國eSIM?

韓國eSIM是一種虛擬的SIM卡,不同於傳統的實體SIM卡,不僅不用換卡,而且基本是即買即用,非常方便。

以前出國買網路通常有以下幾種選擇:購買實體SIM卡、租借WiFi機或使用漫遊服務。然而,這些傳統方法都有各自的缺點。

傳統上網方式的缺點

實體SIM卡:需要將原本的卡拔出來,還要小心保管避免遺失。 WiFi機:不僅佔用包包空間,還有重量,需注意電量,而且必須集體行動才能接收到網路。 漫遊:雖然不需要換卡,也不佔用空間,但相對價格較高,且方案選擇較少。

新的上網方式「eSIM」解決了上述問題,提供更靈活便捷的選擇。

韓國eSIM方案選擇

基本上現在很多商家提出的eSIM有兩種流量方案選擇,它們分別是:

吃到飽

吃到飽當然就是流量無限量,直播、追劇0壓力。價格適合天數而有是有不同,當然天數越多平均每天的費用就越便宜。

流量型

即是按照每天的流量購買,多數會有1GB、2GB、3GB的選擇。雖然沒有辦法做到上網做任何事情的0壓力,但其實2-3GB每天的流量已經很夠用。

價格相對會比吃到飽便宜一些。

韓國旅行eSIM方案怎麼選?

韓國旅行多數是以3-7天的短期為主,那麼在選擇eSIM方案上應該選擇哪一種最適合?

當然最簡答的原則是,如果你預算充足,吃到飽當然是最好的,0壓力最輕鬆。

但如果不想浪費或是希望把上網預算留給購物,小編這裡就跟大家分享一下3天、5天、7天方案怎麼選!

旅遊天數 IG熱門打卡點 方案選擇 小編建議 直播、追劇 (網路重度使用者) 傳訊息、刷動態等 3 景福宮

北村韓屋村

樂天世界 吃到飽: 市場行情約NT$300/3天 市場行情約 1GB:NT$240/3天 2GB:NT$270/3天 3GB:NT$290/3天 對比吃到飽跟流量型的方案,價差非常小,只去3天可以直接選擇吃到飽,實現網路使用0壓力! 5 首爾塔愛情鎖

梨花女子大學

星空圖書館

樂天世界塔 吃到飽:市場行情約NT$480/5天 市場行情約 1GB:NT$340/5天 2GB:NT$390/5天 3GB:NT$420/5天 除非很有把握1、2GB就夠用,不然3GB與吃到飽價差不大,猶豫的話乾脆選擇吃到飽吧! 7 昌慶宮大溫室

COEX水族館

愛寶樂園

小法國村 吃到飽: 市場行情約NT$660/7天 市場行情約 1GB:NT$440/7天 2GB:NT$510/7天 3GB:NT$550/7天 預算有限,沒有吃到飽的需要,猶豫2GB還3GB的話,差40元不如直接選擇3GB更划算喔!

常見問題

eSIM是否與手機兼容?

大部分較新的智能手機都支持eSIM功能,請在購買前確認。可以按照以下的方式看看手機是否支援esim哦!

eSIM可以和實體SIM卡同時使用嗎?

可以,eSIM和實體SIM卡可以共存,提供雙卡雙待功能。

是否需要提前激活?

不需要,eSIM即買即用,不過安裝時需要有網路,所以建議在出發前確認安裝和設置無誤。

如果想購買或者了解更多韓國esim的上網資訊,可以點擊韓國esim選擇攻略這裡哦,有比較詳盡的介紹。

