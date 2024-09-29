2025年春節連假長達9天，可樂旅遊率先推出「2025蛇舞迎新春」活動，吸引許多旅客提早卡位，搶購年節出國行程。此次旅遊商品價格與去年相比，整體穩定，部分目的地如韓國還下調了1成，加上早鳥優惠，最高現折4千元，讓旅客規劃出遊更加靈活。即日起，預購指定日本團體行程還能獲得「日本進口蜜蘋果」一箱，寓意「蘋蘋安安」迎接新年，帶來充滿祝福的旅行體驗。





可樂旅遊表示，日本依然是國人最愛的春節旅遊目的地之一，無論是東京、大阪，還是沖繩，價格與今年持平。美國、加拿大的團費也因機票供給增加而趨於穩定，尤其是NBA球賽現場觀賽的行程備受關注。韓國部分更有約1成的降幅，且推出了濟州島、清州的包機直飛行程，讓旅客在新年期間享受滑雪、冰釣等冬季活動，體驗獨特的當地慶典。





日本方面，亮點行程包括入住北海道全新開幕的「洞爺望樓」，該飯店僅有20間客房，旅客可以邊享受米其林主廚料理，邊泡湯欣賞洞爺湖美景。此外，東京迪士尼樂園、新春環球影城包場派對等行程，讓旅客在日本迎接別具風格的春節。





同時，韓國行程提供首爾、釜山高檔酒店入住，安排釜山賀歲年夜飯、釜山長腳蟹套餐等豐富活動，滿足旅客的各類需求。並有獨家包機直飛清州和濟州島，走訪濟州的神話世界、入住五星萬豪酒店，品嚐道地的特色白帶魚、長腳蟹和韓牛吃到飽等。





對於想避寒的旅客，可選擇東南亞的泰國、新加坡等地，特別推薦入住泰國星際主題飯店，或是首次推出的越南富國島行程，保證讓親子旅客流連忘返。長線旅遊部分，美國職籃賽事、黃刀鎮極光之旅，以及歐洲經典行程如奧捷斯匈遊船之旅皆成為熱門選擇，讓旅客在不同國度度過一個充滿驚喜與浪漫的農曆新年。







可樂旅遊「2025蛇舞迎新春」

春節旅遊商品預購活動網頁：https://colatour.tw/Oh643ND