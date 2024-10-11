這次的2024首爾之光漢江光島慶典，融合了藝術、科技與未來主題，展現一場極具創意的視覺盛宴。主題「下一個水波，新的光」象徵未來的趨勢與創新變革，通過燈光與激光的藝術表演，為觀眾帶來無與倫比的感官衝擊。從燈光慢跑到戶外光島講座，活動內容豐富多樣，邀請市民一同參與其中，共同感受光與音樂交織的藝術氛圍。





▲圖片來源「首爾市政府」、「2024首爾燈光秀—漢江光島節」(以下同)。



其中的雷射藝術表演以震撼人心的視覺效果為亮點，沿著漢江公園規劃6大主題光雕秀，結合EDM音樂，讓觀眾沉浸於未來感十足的燈光世界。「漢江共鳴」透過雷射光反射，將漢江的自然與科技相結合，創造出如同水波般的流動效果，象徵著藝術與自然的共鳴。「迷宮夢」則讓觀眾置身於大型LED迷宮結構中，探索多元視覺作品，感受穿越光與影之間的奇妙旅程。







此外，活動還特別推出了「光島講座」，由多位藝術家與專家分享光與媒體藝術的創新應用，為參加者提供豐富的視覺與思想饗宴。與此同時，戶外舞台也將進行音樂表演，增添慶典的動感活力。此次慶典不僅展示了多元的光藝術，還透過科技與自然的結合，帶領觀眾探索未來世界的無限可能。



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2024首爾燈光秀—漢江光島節

活動時間：即日起至2024/10/13 ，晚間18:30~22:30

活動地點：汝矣島漢江公園

活動內容：

1、雷射藝術 (Laser Art)：沿著漢江公園設置大型燈光裝置藝術。

2、燈光慢跑 (Light Run)：10/12 歌手Sean將與市民共同演出大型動態媒體藝術。

3、光島講座 (Lecture)：10/11~10/12介紹光與媒體藝術作品及新技術的簡短戶外講座，並有獨立樂隊表演。