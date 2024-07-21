La Grotta的位置雖然離最近的西門站或小南門都還有一段步行距離

但諸多好評讓店家仍然收穫滿滿客人

這次假日下午造訪也是很恰好卡位最後一組牆邊長凳

難得在台北可以遇到義式甜點專攻的甜點店

讓我可以吃到除了提拉米蘇以外的更多經典甜品

La Grotta在義大利文中是山洞的意思

整個用餐空間潔白挑高就像在都市叢林中一處忙裡偷閒的秘密洞穴

讓人可以藏身在美味甜品包圍中忘卻煩憂

天花板吊掛許多乾燥花束加上舒服的木製家具很有日系文青風格

座位之間不會太過擁擠可以好好享受跟朋友的聚會或一人獨處時光

開放式廚房可以看到食材化為美味的過程

工作人員雖然忙碌依舊親切有耐心介紹

絲毫不會因為人氣而傲慢令人非常有好感

牆邊小桌布置了許多餐盤收納兼具裝飾效果

品味優秀簡直像把家居布置雜誌搬到現實的夢幻感

菜單有厚厚兩本線裝分別是飲品跟甜點

簡直就是可以稱之為書籍的程度

義式咖啡大部分都是冰飲為主

季節冰咖啡令人很好奇不同季節會是什麼口味

茶飲有許多無咖啡因水果茶

如果點熱飲可以回沖

奶類飲品也是下午茶的好夥伴

La Grotta選用的鮮乳是我第一次看到的嘉義綠盈牧場

查了一下資料發現在嘉義還有家專門店養牛人家感覺也很好吃

夏季消暑首推冰涼沁爽的氣泡飲

飲品的價格大致落在150元上下是普遍台北咖啡廳的價格帶

La Grotta的甜點菜單每天品項都不一定相同限量供應

菜單可以鎖定店家IG掌握當天有提供的項目

這次突擊造訪很幸運有我超愛但台北很難吃到的冰糕

甜點菜單從義式甜點也延伸至更多異國特色甜品

不管哪一款都有詳細說明由來與特色等可以充分感受到店家對甜點的熱情與用心

其實在前一間咖啡店其實已經吃了東西

但看到La Grotta的甜點品項讓我立刻破功

每樣都好好吃的感覺實在無法只選一個

半凍冰糕 150元

第一次看到La Grotta的介紹就是鎮店招牌冰糕

人生首次吃到義大利的經典甜點之一的Semifredo是在月之義大利麵的杏仁霜派

一吃就愛上從此踏上到各個義大利餐廳都要吃冰糕的不歸路

La Grotta算是第一間甜點專門店有提供冰糕甜點令人感動

類似冰淇淋的外貌但口感有點像冰淇淋跟冰沙的綜合體

很容易融化上桌後就要立刻把握黃金時間品嘗

運用義大利皮耶蒙榛果跟西西里西洋梨製成焦糖堅果

加上吸收蘭姆酒的沙巴雍、義式蛋白霜與依斯尼鮮奶油霜冷凍而成非常費工

每一口都有著滿滿堅果果乾酥脆甜蜜跟酒香韻味

奶味綿密清爽甜度我覺得稍微偏甜搭配無糖飲品會更平衡

杏仁橙花牛奶凍佐英國干邑醬 160元

看到橙花、牛奶凍跟干邑醬幾個關鍵詞讓我一定要多點一個來吃

義大利文Biancomangiare直翻是白色的食物也就是牛奶凍

源自西西里的甜點以杏仁果搭配小農鮮乳熬煮

額外加入的橙花水更增添清新花香

牛奶凍本身非常Q嫩帶著香濃的杏仁味

本身甜度我覺得很剛好比冰糕不甜

搭配的英國干邑醬有著甘邑酒香跟肉眼可見超多香草籽帶來的香草香味

撒上烤杏仁碎讓口感層次柔軟中帶著酥脆感豐富不單調

冷萃咖啡 140元

冷萃咖啡上桌是以玻璃瓶搭配小杯飲用

有點像喝清酒的感覺

放了一大顆跟威士忌一樣的冰球可以很好保持低溫口感不變

顏色很清澈透亮呈現深琥珀光澤

輕盈果酸香氣剛好中和甜點的甜味

單純以咖啡來說比較缺乏個性作為甜點的輔助角剛剛好

La Grotta不僅甜品驚艷讓人會一直想回來吃完全部品項

環境舒適跟工作人員的親切友善更是令人難忘

可以感受到店家真的很喜歡甜點美食對自己作的食物有充足的愛與熱情

光是這點我就覺得是值得用國父好好支持的質感店家

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/04/02

花費: TWD450(冷萃+冰糕+牛奶凍各1)

La Grotta

FB粉絲團/IG/官網

13:00-22:00

公休日: 週四

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (客滿2小時)

低消限制: Yes (每人一杯飲品)

多元支付: 可 (LINE PAY)

可否訂位: 可 (平日)

地址: 〒 100 台北市中正區中華路一段77-2號

電話: 02-2383-2029



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