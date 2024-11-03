這次花蓮三日遊因為是第一天晚上才抵達，選擇靠近花蓮火車站的「承億文旅 花蓮山知道」飯店，從車站出來步行幾分鐘就能抵達，整個飯店走的是文青風格的路線，比較像是旅館的形式不過提供的設施滿多樣的，其中最特別的就是一樓大廳的「攀岩場」可以提供給住宿的旅客遊玩，其他設施像健身房、洗衣機也都能使用，早餐的自助吧非常豐富幾乎各種類型的餐點都有提供，享用完早餐就能開始一天的花蓮之旅。

住宿資訊

承億文旅 名稱 : 承億文旅(花蓮山知道)

英文 : Hotelday Plus Hualien

電話 : (03)833-3111

地址 : 花蓮縣花蓮市國聯一路39號 (Google地圖)

官方網站 : 花蓮山知道

粉絲專頁 : Hotelday+ 承億文旅

Instagram : 承億文旅(@hoteldayplus)

訂房連結 :

停車資訊 : 付費停車場

最早可辦理入住時間 : 15:00

最晚可辦理退房時間 : 11:00

從花蓮火車站步行約3分鐘就可抵達，飯店的位置就在公車總站的對面

大廳環境

大門口有招牌的吉祥物郵筒，只要入住都會提供一張明信片，寫完投進去隔一年才會寄出，讓旅客可以回憶去年來的過程

大廳採用許多花蓮當地的大理石磁磚製作而成，一走進來有種低調又帶點奢華的感覺

門口進來的右側就是電梯，左側有一張超長的木桌，很適合拿本書或是放台筆電拍張文青的照片

最大的特色就是大廳的最裡面有「攀岩場」，雖然高度跟一般攀岩場比低很多，不過滿適合讓小朋友體驗看看，記得旁邊一定要有大人全程陪同避免受傷

健身房

8樓有一間小型健身房，裡面有一台飛輪車和一台跑步機，雖然沒有常見的重訓器材，不過有提供有氧器材算滿不錯的至少白天大吃大喝晚上可以消耗一下

閱讀區

閱讀區是在10樓，空間相比健身房就大滿多，裡面主要是童書比較多如果有小朋友可以帶來這裡看個書

洗衣房

洗衣機在地下1樓，是採用投幣式的旁邊藍色的脫水機則是免費使用

房間介紹

每一層的走廊都有許多裝置藝術布置，看起來就不會太過於單調

房號是用石頭當標示還滿特別的，把花蓮在地許多特色都結合起來

房間是屬於長條型的不過比預期中還要寬敞許多

門口有放一台除濕機，預設是開啟狀態如果沒有需要可以自行關閉

床的外側有木頭長桌，上面除了基本的茶水和鏡子外沒有額外的物品占用空間

靠牆壁的插座都是提供萬國插頭，可以方便各國旅客使用不需要額外準備轉接頭

衣架在走廊上不過只有提供兩個曬衣架，如果衣服比較多可以自行攜帶旅行用的折疊衣架，或是詢問一樓櫃台多拿一點來使用

床的尺寸是King Size躺起來非常柔軟舒服，晚上睡覺時也不用擔心翻身會壓到隔壁的人

最裡面是沙發區，前面和床的空間滿大的直接把行李箱打開也還有走道的空間

床的對面就是電視，躺在這麼大的床上看電視非常愜意

茶水區中的熱水壺清洗十分乾淨，不會有污漬或是黃垢的部分

長桌的左下方是小冰箱，裡面是淨空的狀態提供給房客，讓房客可以有更多的空間可以來使用

浴室介紹

浴室是乾濕分離的設計，馬桶和淋浴間分別在洗手台的兩側，就不會因為有人在洗澡而無法使用廁所

洗手台的右邊是馬桶，環境保持得非常乾淨使用起來很舒服

左邊是淋浴間，裡面的淋浴空間滿大的不會因為轉身就卡到牆壁或是玻璃門

蓮蓬頭的出水量夠熱水也穩定，第一天晚上才抵達洗個溫熱水澡就能休息準備明天一整天的行程

沐浴用品使用的是「茶籽堂」品質還滿不錯的，不管是清潔度還是保濕效果都非常好

早餐介紹

養精蓄銳一個晚上後接著是早上的早餐時間，早餐一共有三個時段分別是「6:40~7:40」、「7:40~8:40」、「8:40~10:00」，前一天入住時就要先選好早餐時間，記得一定要在選定的時間前往用餐

餐廳的空間非常寬敞，基本上只要在選定的時間一到就來一定會有位子坐

窗邊還有一整排的吧台區，可惜的是面向對面的大樓看不到甚麼風景

餐點的部分從沙拉、冷食、熱食、甜點、水果到飲料都有提供，以一間平價文旅來說真的CP值非常高

餐點如果備取用完補充的速度非常快，隨時都會有服務人員在巡視，確保房客都能享用到自己喜歡的食物

其中讓我滿注意的就是搭配粥的鹹蛋，全部都是切好擺整齊遠遠看滿壯觀的

蒸籠的部分除了包子和饅頭外，第三個打開是花生，看到花生就有一種熟悉的台灣味

除了常見的自助吧餐點外，還可以自製擔仔麵和義大利麵

只要把料先放在鍋爐裡面加上再淋上適當的佐料就能享用美味

製作出來的擔仔麵鹹度可以依照個人喜好來決定醬汁要加多少

最後是盡量把每樣餐點都各拿一份來品嚐看看，最重要的就是沙拉和蔬菜，因為出來玩一定要補充足夠的纖維質才行

吃完後再拿一點水果和甜點吃，水果新鮮多汁甜點則是花蓮有名的麻糬，吃起來香甜彈牙有嚼勁

結語

「承億文旅 花蓮山知道」不管是地理位置、價格還是提供的服務內容，是對於想離火車站近一點旅客的首選住宿，也是親子旅遊的飯店好選擇，大廳的攀岩場可以讓房客體驗攀岩的樂趣，房間寬敞的空間讓旅客不會感覺擁擠有壓迫感可以好好休息，早餐的種類豐富多樣可以吃的開心又滿足。適合給晚班車抵達花蓮或是隔天要從火車站搭車離開的人，如果是隔天開始旅遊附近也都是租車行生活機能十分方便。