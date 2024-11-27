家園藝術咖啡牛排館， 彰化美食推薦 。彰化北斗最美森林系的庭園餐廳，這間肯定是許多人的口袋名單。充滿綠意盎然的建築以及落羽松跟樹木環繞的超美庭園造景，從白天到夜晚都超好拍。家園藝術咖啡牛排館是彰化創立超過40年老字號牛排館，精選排餐、火鍋、簡餐等手作美味餐點，寬敞舒適內用區以及戶外露天區都可以用餐，是不少去田尾看花的朋友必吃的餐廳。超大坪數空間絕對適合各式大小聚餐、生日聚會、團體包場、婚禮包場等活動。

家園藝術咖啡牛排館

地址:彰化縣北斗鎮中山路一段299巷58號 (北斗元斗加油站右轉)

電話:04-888-0252

時間:11:30–21:50(20:30最後收客/點餐)。每週二13:30-17:00消毒清潔不收客。

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彰化美食推薦

家園藝術咖啡牛排館在哪裡?

家園藝術咖啡牛排館位在彰化縣北斗鎮中山路一段的巷子裡，隱身在巷弄田地旁，遠離了城市喧囂，彷彿來到一處田園秘境。門口處種植了不少園藝花卉，才發現這裡別有洞天，趕緊進來瞧瞧吧~

家園藝術咖啡牛排館停車場

家園藝術咖啡牛排館擁有自家的大型停車場，整體大大加分了不少，目測可停放30台以上車子沒問題。

家園藝術咖啡牛排館環境介紹

走進家園藝術咖啡牛排館的庭院真的有讓我驚豔到，建築四周綠意環繞，走在庭院中被落羽松跟樹木包圍，我們幾個人忍不住在庭院裡拍了幾張美照。左邊為露天戶外的用餐區，右方建築則是餐廳內用區，一樓空間皆為無障礙空間。

家園藝術咖啡牛排館於1982年創立，原址在中山路二段，2016遷於此。至今已經超過40個年頭，已經是在地老字號牛排館，雖然看得出有點歲月的痕跡，不過餐廳還是維持的相當漂亮真的不簡單。

用餐時間還沒到可以先到庭院附近走走逛逛，跟著步道往前走，你會看到不一樣的風景，利用蜿蜒的步道可以拍出很唯美的延伸感。旁邊也有規劃戶外座位，在這邊用餐也是相當愜意悠閒。

還未完全熟的南瓜也能拿來做庭院造景裝飾，店家在這片園區上真的花了不少心思。

接待大廳也別具一番風格，到櫃台跟店員確認訂位資訊之後，就會有店員帶位入座。

小農產品

家園藝術咖啡牛排館講究最天然的食材，自家栽種的無籽檸檬，就連豆腐乳都是自己手工做，另外也有販售花茶、黑木耳、銀耳露、餅乾等商品，喜歡的可以現場看看。

家園藝術咖啡牛排館內用環境有一、二樓，主要以四人桌為主，桌位寬敞舒適，沉穩色調搭配優雅桌巾，呈現出一種像在高級西餐廳用餐的氛圍感。

整個餐廳採用大量落地窗設計，除了有很棒的採光之外，周圍被綠意包圍的窗景，讓人沉浸在這森林系的唯美建築中。

二樓用餐區依然寬敞明亮，窗景位在樹梢的位置，可以看到滿滿的落羽松，待換季落羽松轉色，相信這裡又是個截然不同的浪漫景象。

每日限量午魚一夜干

櫃檯旁的鮮食鋪看到滿滿的午魚一夜干，家園堅持新鮮現流午魚仔細清理內臟、血管和雜質後，以特製比例鹽水浸泡，以冷藏風乾，確保每一批的午魚一夜干品質一致無腥味。做工非常繁瑣，每天限量販售，除了來用餐可以吃到，也可以買回去自己料理唷。

目前還有自取買10送1優惠，路途遙遠的饕客也可以7-11店到店冷凍寄送，10 隻即免運。

壽星慶生生日好禮四選一

壽星需憑家園VIP貴賓卡、證件以及點排餐系列，限國曆生日前後3天前來用餐可享有以下方案擇一

1.贈送生日紅酒1瓶(須滿18歲)

2.6吋小pizza

3.現烤午魚一夜干(乙隻)

4.八吋手作蛋糕(起司、巧克力、提拉米蘇)+$200

家園藝術咖啡牛排館菜單價位

來到家園藝術咖啡牛排館當然首推他們家的排餐系列，都是挑選高等級旗艦廠的優質肉品，價格偏中價位但是份量也給得很到位。個人火鍋系列選用的也都是原肉下去切片，可以自己再加購喜歡的食材。簡餐類除了店家招牌午魚一夜干，還能吃到許多主廚的手路家常菜，熟悉的媽媽味讓你也有在家吃飯的感覺。入座時服務人員也會告知今日限量餐點，務必把握！

這天是周末來用餐，儘管到了下午時段依然有許多客人來吃飯，幾乎都是家庭客跟朋友群，問過許多彰化在地的朋友，也都說這間都是他們的口袋名單餐廳，家園藝術咖啡牛排館真的很適合聚餐。

家園自製午魚一夜干飯 $390

午魚一夜干套餐限量一份$390，單點也只要$190，一般這道菜在居酒屋都要4、5百起跳，只能說這價格真的佛心。簡餐會附上配菜、小菜跟白飯，雖然是簡餐配菜卻不簡單，都是可以獨當一面當作一道料理的配菜，也是挑選當季新鮮食材不定期更換菜色。

麻辣大腸鴨血滷的很入味，帶有豆瓣香的醬汁也是非常下飯阿~

泰式風味的涼拌海鮮，吃起來酸辣鮮香很開胃。

炒芥藍也不錯吃，特別喜愛菜梗的部分，吃起來很清脆爽口。

店家自己醃製的”蒜香辣泡菜”也是家園熱門自製產品，$200/瓶，香香辣辣口感爽脆很開胃。

當日新鮮送來的魚都是當日現流處理後風乾為一夜干，得風乾過一晚隔天才賣，所以每天數量有限，賣完為止。

魚肉醃製過本身就有鹹味，不管用煎或烤都相當好吃，外層烤到上色形成脆脆的魚皮，肉質鮮美沒有魚腥味，吃起來是細嫩的口感，買回家直接用氣炸鍋味道也是一級棒~如果家裡有老人家或是小孩，一定會非常喜歡。

老媽的麻油雞火鍋 $490

點餐時服務人員強力推薦這個限量餐點！冬天來一鍋太享受了~如果已經訂位了不妨一併預定麻油雞火鍋。選用純正黑麻油搭配仿土雞，會事先將雞肉跟薑炒過，仿土雞肉質Q嫩彈牙，煮久也不會爛。火鍋有搭配蔬菜盤、醬油膏、豆腐乳醬、雞蛋跟白飯。餐點相當豐盛，一個人吃很滿足。

蔬菜盤也是非常豐富，當季鮮蔬搭配多種菇菇、火鍋料，海鮮則附蛤蜊白蝦，也算是相當齊全。

家園手作醇果釀製豆腐乳，配菜百搭沾醬，有種獨特的香味讓人一直想吃，鹹香的滋味也很下飯唷。

分享一個隱藏版吃法，將麻油雞湯頭淋在白飯上，再接著加上一些醬油膏，迷人的麻油香夾帶著鹹甜的滋味，再多吃一碗白飯也沒問題啊~

南瓜濃湯

真材實料的整顆南瓜下去熬煮濃湯，金黃色的光澤跟南瓜香甜氣息讓人無法抗拒，口感濃郁且順口好喝，另外也有玉米濃湯可以選擇。

酥皮濃湯

濃湯部分可以加購30元升級成酥皮濃湯，現烤出爐的酥皮相當酥脆，可以先嘗嘗酥皮那酥化的口感，再拌入濃湯內是小時候最喜歡的吃法，濃郁又帶點濕潤的酥皮，小孩也很愛吃。

生菜馬鈴薯沙拉

新鮮美生菜搭配蔬果棒、小番茄、水煮蛋，旁邊的馬鈴薯沙拉也是家園自製，加上玉米粒、葡萄乾等配料，沙拉整體很豐富營養也滿分，附上的是家園自製的手工千島醬，味道挺濃郁的。

附餐飲品

隨餐附的飲品，手工自己熬煮的烏梅汁，清爽酸甜真是解膩的好幫手。

海陸大餐-紐西蘭菲力7oz + 北海道生食干貝x3 $878

排餐的部分店員都會先詢問熟度，我們選的是菲力+干貝的海陸大餐，會有生洋蔥鋪底搭配香甜地瓜跟芥藍菜，餐盤是傳統牛排館常見的鐵盤，可以讓主餐持續保溫，想再吃熟一點也可以切一小塊放到鐵盤上加熱喔。

家園藝術咖啡牛排館對肉品的挑選也是相當講究，特選紐西蘭最高等級PS級的菲力牛肉。服務人員有提醒，菲力的油脂含量極少，若熟度太高會偏硬，我們是選擇5分熟，粉嫩的肉色剛好是我們最愛的熟度。菲力肉質非常軟嫩，下刀完全不用什麼出力很好切，口感軟嫩還保留著豐富肉汁，推薦第一口先品嘗原味，感受一下頂級菲力的鮮甜。

北海道生食級干貝煎到兩面金黃上色，QQ軟軟帶點彈牙口感，每一口都滿足。

美國CAB安格斯黑牛紐約客牛排9oz $748

主廚挑選美國IBP 245C廠號牛肉，真正懂的人就知道245C廠的牛肉品質多穩定。而且還是CAB CHOICE等級，比CHOICE還要再高一階，主餐給到足足9盎司也是非常有誠意阿~

紐約客在外面西餐廳很常吃，但是這麼厚切的我是第一次吃到，肉質非常厚實，熟度控制也很到位，口感上會比菲力多一點嚼勁，不過吃起來依然是軟嫩又啾希的。

小時候上牛排館最喜歡蘑菇醬跟黑胡椒醬，淋在牛排上的瞬間滋滋作響的畫面非常療癒，牛肉拌著醬汁吃起來風味更有層次，搭配洋蔥等配菜也很對味。

附餐甜點飲料

美味的饗宴結束還有甜點跟茶飲，這天吃到的是乳酪蛋糕，香濃的起司口感很輕盈柔軟，吃起來完全不膩口，配上在地有機花茶真的是非常享受，讓人有一種紓壓放鬆的感覺。在戶外用餐區享用套餐的甜點飲料，不須加價就可以享用英國品牌皇家泰勒茶。

午後到傍晚這段時間推薦可以到戶外庭院走走，夕陽柔和的光線，加上建築周圍漸漸亮起了燈，拍起來散發著浪漫優雅的氣息。

家園藝術咖啡牛排館的露天用餐區也是這裡一大特色，這裡多達50位以上座席，在涼爽的季節到戶外用餐真的很舒服，周邊也有許多藝術裝置及草地，除了好拍照也能讓小朋友玩耍。

露天用餐區有提供濃湯和飲料自助吧無限暢飲可以自行來取用。夜晚的庭院風景是個截然不同的氛圍，微風徐徐吹來，看著其他客人在戶外享用著火鍋的畫面感覺真的很舒服，下次有機會再回訪也想試試看。

整體感想：很喜歡家園藝術咖啡牛排館的庭園造景，森林系的風格唯美又好拍，看得出有細心在維護。室內跟露天區都能帶來不同的用餐氛圍，整體舒適度還是挺不錯的。 餐點部分食材新鮮美味好吃，主餐配菜份量足，可以感受到店家的用心。經營超過40年生意還是這麼好真的不簡單，彰化聚餐推薦口袋名單，這間就分享給大家啦~

店家資訊

家園藝術咖啡牛排館

地址:彰化縣北斗鎮中山路一段299巷58號 (北斗元斗加油站右轉)

電話:04-888-0252

時間:11:30–21:50(20:30最後收客/點餐)。每週二13:30-17:00消毒清潔不收客。

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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