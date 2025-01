羅馬尼亞第二天早上,我們離開首都布加勒斯特往北,

要前往希奈亞地區參觀始建於1873年的帕麗斯城堡Peles Castle,

城堡位於喀爾巴阡山的東南部,海拔高度大約在一千公尺上下,

也是當地人很喜歡的的渡假勝地,導遊比喻就像清境農場。

首都到這裡有124公里,在接近山區的時候,就開始塞車,

路邊還有人拿著莓果在兜售,

最後花了兩個半小時後才到帕麗斯城堡,下車就覺得很涼爽囉。

路旁的建築大概是旅館或餐廳,

我們一起往下走一段石板路,約五分鐘才到城堡。

城堡正在整修,看不到最漂亮的塔樓,既來之,則安之囉。

這時已經出現排隊人龍,我們就跟著排。

本以為速度會很快,沒想到前進速度超慢,

有的團員想上廁所,大家就輪流排隊與去廁所。

排到中庭,往上看建築很美。

後來有團員從上面這張照片的一樓窗戶探頭,我們才知道原來廁所就在這兒。

牆上的壁畫裝飾相當精緻。

這植物讓我想起曾在奧地利見過的杏樹,不過這個好像是長春藤。

排了半個小時,終於入場了。

進入後有個像是讓賓客等候的區域,有好幾位小天使在這裡迎接客人。

帕麗斯城堡又稱為狩獵城堡,是羅馬尼亞王國第一位國王卡羅爾一世時所建,

國王1866年第一次來到這個地點時就愛上了此地絕美的山景,

1872年購買了五平方公里的地,

國王想在此建立一個狩獵區與夏宮,1873年開始建造。

一開始奧地利建築師的設計國王並不喜歡,後來德國建築師贏得國王的青睞,

它的設計包含了歐洲風格,大多是義大利的優雅與延續文藝復興的德國美學。

後來在1893-1914年增建時,則由捷克建築師設計塔樓。

1875-1914年建造時約花了1600萬列伊(lei,一歐元約等於五列伊),

有三百到四百人在工地工作,依據皇后的日記記載,

有來自義大利、羅馬尼亞、吉普賽、阿爾巴尼亞、希臘、德國、匈牙利、

土耳其、波蘭、捷克、法國、英國的人在一起工作,非常熱鬧。

城堡中使用了木材、石頭、大理石來建造,有超過170個房間。

187-1878年對抗鄂圖曼土耳其帝國的羅馬尼亞獨立戰爭時,

建造速度慢了下了,但過後就蓋得很快。

城堡在1883年開始使用。

1884年就佈好了電力網路,城堡有自己的發電機,1897年才建了電廠。

1947年共產黨奪取皇家財產,也包括佩麗斯莊園。1953年成為博物館。

因為領導人不喜歡此地而很少去,1975-1990年是關閉的狀態。

1989年羅馬尼亞革命,推翻共產黨,

佩麗斯城堡才再度成為文化遺產,並開放大眾參觀。

2007年羅馬尼亞政府將財產歸還給皇家,目前是皇家租給政府(當博物館)使用。

經過前廳,走上樓梯,來到氣派的大廳,有羅馬柱呢,

應該就是所謂的榮耀廳The Hall of Honor吧。

兩邊掛了皇家人員的畫像,周邊則是精緻的木雕裝飾。

正廳裡的木雕非常精緻美麗,中間有國王與王后的大理石雕像。

這個廳挑高三層,不禁讓人抬頭仰望。

一個角落有旋轉梯,梯外與下方都是精緻的木雕,甚至還雕了人臉。

這位應該是帥氣的卡羅爾一是國王畫像。

這是美麗的皇后Elisabeth of Wied畫像囉。

跟著導遊走,轉個彎,準備去武器室看看。

國王收藏了超過四千件的武器,這四張只是其中一部分而已。

天花板還有各地區(公國)的紋章。

即使是小小的窗,也很雅致。

這個長形空間,看起來好像等候接見的地方,似乎有著威尼斯風格。

接著來到皇家大廳Imperial Apartment,大又氣派。

彩繪玻璃窗邊的辦公桌椅,桌上還有燭臺。

牆邊的木櫃有著精緻的雕刻。

寫字檯下方支柱是人像呢,上面的燭臺也很壯觀。

連櫃子都做了羅馬柱造型。

有壁爐和一小區桌椅,感覺是可以喝茶休息的地方。

隔壁是圖書室,有暗門喔。

還有樓梯通往上方小閣樓呢,二樓的鍛造欄杆好美。

旁邊這間是覲見新廳(The New Room for The Audiences),

看起來是個可以工作讀書的地方,中間這張大桌感覺也可以辦公議事。

這房間建於1914年,也是國王去世前最後建的房間,

1914年第一次世界大戰羅馬尼亞中立法案就是在這裡簽署的。

接著來到音樂室,有鋼琴也有豎琴,彩色玻璃窗和櫃子都好美。

跟著來到這間金碧輝煌的大廳,天花板吊著漂亮的水晶燈,

擠滿了人,想必就是佛羅倫斯廳了。

房間中有個大理石的壁爐,爐前還有桌椅可坐。

壁爐對面則擺了張桌子,桌上有支漂亮的瓶子,牆上也有畫作。

兩邊的木櫃相當精緻,四支腳都是人像頂著。

牆上有許多畫作,一路走下來,發現館內收藏許多古典畫作喔。

宏偉壯觀的餐廳,連旁邊木雕都有好多羅馬柱,

櫃子和壁爐的雕刻都讓人印象深刻!

有著北非與西班牙風格的摩爾廳,很寬敞的一間,牆上還掛了許多武器。

土耳其廳以紅色來裝飾,家具上的裝飾織物相當精細。

參觀完一樓的房間,準備要到戶外去了。

穿越白色廊道,兩邊有許多雕像擺設,牆上有大型織毯畫。

還有裝飾繁複、相當現代的鏡子。

最後會走到購買紀念品的地方,我沒打算買,就直接到戶外去。

外面有小花園,也有許多雕像,不過感覺沒有維護得很好。

等大家都出來後,就沿原來的小路爬坡走回車上囉。

帕麗斯城堡位於山區,溫度涼爽,旁邊景色也不錯,

城堡裡房間很多,雕刻精緻繁複,很有可看性,建議到羅馬尼亞必訪!

買票時還有分不同票價與參觀區域,可以依照自己的時間與需求來選擇喔。