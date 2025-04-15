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布拉索夫上山纜車站旁Sub Tampa午餐／餐後搭纜車上山賞景

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2025-04-15 21:09:00 文字：Big Fish
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布拉索上山纜車站旁午餐／餐後搭纜車上山賞景 Brasov l

從布拉索夫郊區參觀完自由熊保護區和防禦性教堂，

回到布拉索夫市區已經下午1:30，肚子餓了。

我們下車沿著城牆外走，要到纜車站旁的餐廳用餐。

 

布拉索上山纜車站旁午餐／餐後搭纜車上山賞景 Brasov l

沿著城牆邊有個帶狀公園，

 

布拉索上山纜車站旁午餐／餐後搭纜車上山賞景 Brasov l

我們則是走步道微微爬山。

 

布拉索上山纜車站旁午餐／餐後搭纜車上山賞景 Brasov l

騎車、散步、健走的人也不少。

白天的溫度接近三十度，有點溫暖，這綠廊走起來很舒服。

 

布拉索上山纜車站旁午餐／餐後搭纜車上山賞景 Brasov l

約走15分鐘就到了Sub Tampa餐廳。

 

布拉索上山纜車站旁午餐／餐後搭纜車上山賞景 Brasov l

有戶外座位，

 

布拉索上山纜車站旁午餐／餐後搭纜車上山賞景 Brasov l

我們則坐在長廊區，有大大的通風窗戶，也可以看到外面的綠樹。

 

布拉索上山纜車站旁午餐／餐後搭纜車上山賞景 Brasov l

這天的天氣很棒，較少人坐在室內區。

 

布拉索上山纜車站旁午餐／餐後搭纜車上山賞景 Brasov l

坐下來休息一會兒，喝個水，餐點將近兩點才上。

在羅馬尼亞的午餐，一天比一天晚，真是個挑戰。

 

布拉索上山纜車站旁午餐／餐後搭纜車上山賞景 Brasov l

第一道菜先上一盅大大的麵包湯，可以整個吃下去，味道類似羅宋湯。

 

布拉索上山纜車站旁午餐／餐後搭纜車上山賞景 Brasov l

湯裡有好幾種蔬菜和豬肉／火腿塊，蠻好吃的。

麵包太大了，我有吃一些內部溼潤的麵包，外面就無法吃掉了。

 

布拉索上山纜車站旁午餐／餐後搭纜車上山賞景 Brasov l

另有一碗紫洋蔥供大家放湯裡吃。

 

布拉索上山纜車站旁午餐／餐後搭纜車上山賞景 Brasov l

這天午餐是烤鴨腿唷，除了醬汁和生菜，還有醃過的紫高麗菜。

鴨腿烤得不錯，高麗菜很解膩。

 

布拉索上山纜車站旁午餐／餐後搭纜車上山賞景 Brasov l

另一種選擇是羊肉，搭配白醬，上面有芥末籽和烤羊乳酪棒，

羊肉有熟透，但纖維較多。

 

布拉索上山纜車站旁午餐／餐後搭纜車上山賞景 Brasov l

餐後我點了拿鐵咖啡。

這時的咖啡還不錯，往後面的咖啡就不怎麼樣了。

 

布拉索上山纜車站旁午餐／餐後搭纜車上山賞景 Brasov l

朋友點的莓果氣泡飲。

 

布拉索上山纜車站旁午餐／餐後搭纜車上山賞景 Brasov l

餐後甜點超美的，也很好吃，好像是覆盆莓蛋糕。

忘了拍裡面，也已經忘了裡面的樣子。

 

布拉索上山纜車站旁午餐／餐後搭纜車上山賞景 Brasov l

吃飽已經三點，走到旁邊的纜車站去搭纜車。

這天的人超多，我們站著排隊排了很久。

 

布拉索上山纜車站旁午餐／餐後搭纜車上山賞景 Brasov l

等了將近五十分鐘才排到，四點多終於搭上纜車。

 

布拉索上山纜車站旁午餐／餐後搭纜車上山賞景 Brasov l

車廂看起來有點舊，還算大，一路站到山頂。

 

布拉索上山纜車站旁午餐／餐後搭纜車上山賞景 Brasov l

不到十分鐘，我們就到了山頂，要走一小段路唷。

 

布拉索上山纜車站旁午餐／餐後搭纜車上山賞景 Brasov l

哇，山下的老城區耶。

 

布拉索上山纜車站旁午餐／餐後搭纜車上山賞景 Brasov l

這就是從山下看到山上的BRASOV城市名字母板。

 

布拉索上山纜車站旁午餐／餐後搭纜車上山賞景 Brasov l

有個觀景台，大家都在這裡拍照。

 

布拉索上山纜車站旁午餐／餐後搭纜車上山賞景 Brasov l

山上視野很好，天氣也很配合，可以看得很遠。

 

布拉索上山纜車站旁午餐／餐後搭纜車上山賞景 Brasov l

山下的布拉索夫議會廣場是我們下山後的目標。

照片最左邊被切掉了一部分的是黑教堂，我們也要去參觀。

 

布拉索上山纜車站旁午餐／餐後搭纜車上山賞景 Brasov l

布拉索夫最熱鬧的就是這個老城區了，我們的飯店也就在附近。

在山上停留一會兒，大約五點鐘下山，繼續去逛老城囉。

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