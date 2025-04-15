從布拉索夫郊區參觀完自由熊保護區和防禦性教堂，

回到布拉索夫市區已經下午1:30，肚子餓了。

我們下車沿著城牆外走，要到纜車站旁的餐廳用餐。

沿著城牆邊有個帶狀公園，

我們則是走步道微微爬山。

騎車、散步、健走的人也不少。

白天的溫度接近三十度，有點溫暖，這綠廊走起來很舒服。

約走15分鐘就到了Sub Tampa餐廳。

有戶外座位，

我們則坐在長廊區，有大大的通風窗戶，也可以看到外面的綠樹。

這天的天氣很棒，較少人坐在室內區。

坐下來休息一會兒，喝個水，餐點將近兩點才上。

在羅馬尼亞的午餐，一天比一天晚，真是個挑戰。

第一道菜先上一盅大大的麵包湯，可以整個吃下去，味道類似羅宋湯。

湯裡有好幾種蔬菜和豬肉／火腿塊，蠻好吃的。

麵包太大了，我有吃一些內部溼潤的麵包，外面就無法吃掉了。

另有一碗紫洋蔥供大家放湯裡吃。

這天午餐是烤鴨腿唷，除了醬汁和生菜，還有醃過的紫高麗菜。

鴨腿烤得不錯，高麗菜很解膩。

另一種選擇是羊肉，搭配白醬，上面有芥末籽和烤羊乳酪棒，

羊肉有熟透，但纖維較多。

餐後我點了拿鐵咖啡。

這時的咖啡還不錯，往後面的咖啡就不怎麼樣了。

朋友點的莓果氣泡飲。

餐後甜點超美的，也很好吃，好像是覆盆莓蛋糕。

忘了拍裡面，也已經忘了裡面的樣子。

吃飽已經三點，走到旁邊的纜車站去搭纜車。

這天的人超多，我們站著排隊排了很久。

等了將近五十分鐘才排到，四點多終於搭上纜車。

車廂看起來有點舊，還算大，一路站到山頂。

不到十分鐘，我們就到了山頂，要走一小段路唷。

哇，山下的老城區耶。

這就是從山下看到山上的BRASOV城市名字母板。

有個觀景台，大家都在這裡拍照。

山上視野很好，天氣也很配合，可以看得很遠。

山下的布拉索夫議會廣場是我們下山後的目標。

照片最左邊被切掉了一部分的是黑教堂，我們也要去參觀。

布拉索夫最熱鬧的就是這個老城區了，我們的飯店也就在附近。

在山上停留一會兒，大約五點鐘下山，繼續去逛老城囉。

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