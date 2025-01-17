最近住在新竹的朋友跟我聊起考慮換沙發的事情
不過她有很嚴重的選擇障礙
做了很多功課、查了不少新竹家具推薦的文章
卻總覺得沙發看起來都差不多
讓她更猶豫不決
於是她請我幫忙作決定～
我想著也先做點功課，看看有什麼新竹家具推薦的好店
結果發現了一家很特別的家具店─新協興居家美學
光是從店名就可以看出來
他們的理念不單純只是賣家具！
更多的是注重居家的設計美學～
我和朋友開車一起前往新協興
他們家的地理位置真的是很方便
離新竹火車站超近～
當我們一踏進店裡時都愣住了大概三秒鐘
因為這家店的規模超乎我們的預期
實在是太大了！
更讓人驚訝的是
店裡竟然還有二樓！
我們立刻檢討自己為什麼那麼晚才出門？
總覺得住得越近就越容易遲到
這大概就是一個生活的真理吧～
於是我們決定先大致逛一逛
若是時間不夠再找機會回來繼續逛！
因為我朋友家的客廳很大
所以她的目標就是選一款大沙發
店員非常親切
也完全沒有給我們太大的壓力
我和朋友都不太喜歡那種跟緊緊的店員
讓人感覺像是如果不買就不能離開
好險新協興的店員讓我們有足夠的空間能夠好好思考～
首先我們注意到了一款白色的L型沙發
這款沙發的設計簡約而好看
而且L型沙發的一大優點就是其中一側多出了腳椅空間
可以當作放腳的地方
也能躺著休息
這對於平常喜歡躺在沙發上耍廢的我朋友來說
真的是一個很棒的設計！
不過朋友還是想看看其他款式
畢竟選擇多一點才有比較的空間～
然後朋友拉著我看了一款設計比較特別的白色沙發
這款沙發看起來和一般的沙發不太一樣
不過試坐了一下之後
覺得靠背的部分稍微有些傾斜
她個人不是很喜歡這種角度的靠背
於是我們又繼續逛其他的沙發～
接著店員帶我們去看一款淺灰色、有電動椅設計的沙發
我應該是第一次看到這種類型沙發？
真的很特別！
看得出來朋友對這款沙發非常滿意！
雖然她打趣地說是在嘗試電動椅
但在我看來她是玩得不亦樂乎了～
這款沙發完美地符合了她的需求
我也坐了一陣子
感覺真的很放鬆！
真的沒想到我們這麼快就找到了心儀的沙發！
這都得歸功於店員的推薦
可能是因為我們之前一直在看淺色系的沙發
店員注意到了我們的偏好
於是推薦我們看一下這款淺灰色的沙發
結果朋友一下就愛上了這款沙發
而且設計簡約又不失優雅
感覺非常符合她的家裡裝潢的風格
除此之外店員還介紹了新協興的客製化家具服務
並且有專業的家配師可以提供建議
看來以後有其他需求也都可以來這裡～
如果你也在尋找新竹家具推薦的話
真的可以考慮來新協興逛逛哦！
附上連結給你們～
新竹家具推薦：新協興居家美學