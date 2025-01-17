最近住在新竹的朋友跟我聊起考慮換沙發的事情

不過她有很嚴重的選擇障礙

做了很多功課、查了不少新竹家具推薦的文章

卻總覺得沙發看起來都差不多

讓她更猶豫不決

於是她請我幫忙作決定～

我想著也先做點功課，看看有什麼新竹家具推薦的好店

結果發現了一家很特別的家具店─新協興居家美學

光是從店名就可以看出來

他們的理念不單純只是賣家具！

更多的是注重居家的設計美學～

我和朋友開車一起前往新協興

他們家的地理位置真的是很方便

離新竹火車站超近～

當我們一踏進店裡時都愣住了大概三秒鐘

因為這家店的規模超乎我們的預期

實在是太大了！

更讓人驚訝的是

店裡竟然還有二樓！

我們立刻檢討自己為什麼那麼晚才出門？

總覺得住得越近就越容易遲到

這大概就是一個生活的真理吧～

於是我們決定先大致逛一逛

若是時間不夠再找機會回來繼續逛！

因為我朋友家的客廳很大

所以她的目標就是選一款大沙發

店員非常親切

也完全沒有給我們太大的壓力

我和朋友都不太喜歡那種跟緊緊的店員

讓人感覺像是如果不買就不能離開

好險新協興的店員讓我們有足夠的空間能夠好好思考～

首先我們注意到了一款白色的L型沙發

這款沙發的設計簡約而好看

而且L型沙發的一大優點就是其中一側多出了腳椅空間

可以當作放腳的地方

也能躺著休息

這對於平常喜歡躺在沙發上耍廢的我朋友來說

真的是一個很棒的設計！

不過朋友還是想看看其他款式

畢竟選擇多一點才有比較的空間～

然後朋友拉著我看了一款設計比較特別的白色沙發

這款沙發看起來和一般的沙發不太一樣

不過試坐了一下之後

覺得靠背的部分稍微有些傾斜

她個人不是很喜歡這種角度的靠背

於是我們又繼續逛其他的沙發～

接著店員帶我們去看一款淺灰色、有電動椅設計的沙發

我應該是第一次看到這種類型沙發？

真的很特別！

看得出來朋友對這款沙發非常滿意！

雖然她打趣地說是在嘗試電動椅

但在我看來她是玩得不亦樂乎了～

這款沙發完美地符合了她的需求

我也坐了一陣子

感覺真的很放鬆！

真的沒想到我們這麼快就找到了心儀的沙發！

這都得歸功於店員的推薦

可能是因為我們之前一直在看淺色系的沙發

店員注意到了我們的偏好

於是推薦我們看一下這款淺灰色的沙發

結果朋友一下就愛上了這款沙發

而且設計簡約又不失優雅

感覺非常符合她的家裡裝潢的風格

除此之外店員還介紹了新協興的客製化家具服務

並且有專業的家配師可以提供建議

看來以後有其他需求也都可以來這裡～

如果你也在尋找新竹家具推薦的話

真的可以考慮來新協興逛逛哦！

附上連結給你們～

新竹家具推薦：新協興居家美學