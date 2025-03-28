為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 【日本沖繩平價、背包客住宿推薦】AO廚房旅舍│THE KITCHEN HOSTEL AO(交通、住宿體驗、景點、美食懶人包)

【日本沖繩平價、背包客住宿推薦】AO廚房旅舍│THE KITCHEN HOSTEL AO(交通、住宿體驗、景點、美食懶人包)

AO廚房旅舍 沖繩住宿推薦 背包客 沖繩平價住宿 more
2025-03-28 10:00:00 文字：pfse64289
share
pfse64289

pfse64289

【日本沖繩平價、背包客住宿推薦】AO廚房旅舍│THE KITCHEN HOSTEL AO(交通、住宿體驗、景點、美食懶人包)

【日本沖繩平價、背包客住宿推薦】AO廚房旅舍│THE KIT

AO廚房旅舍住宿心得：超值又舒適，沖繩自由行最佳選擇!!!

說到日本沖繩自由行、平價、適合背包客旅館推薦，位在那霸市的「AO廚房旅舍(THE KITCHEN HOSTEL AO)」，不僅鄰近縣廳前站、旭橋站、沖繩巴士總站、國際通、波上宮等景點，還有各種沖繩鄉土料理、美食餐廳等，便利的交通環境與良好的服務品質，可說是平價、高CP值的沖繩青年旅館，女性住宿也很適合ㄛ~

沖繩住宿推薦：AO廚房旅舍-背包客天堂 

「AO廚房旅舍」滿足許多房客的住宿需求，讓安妮王放慢生活腳步，體驗沖繩那霸的迷人魅力，展開慢活的日本沖繩5天4夜自由行之旅，如果是前往日本沖繩、那霸放空的女性背包客，推薦這家「AO廚房旅舍」，讓我們一起休息一下吧!!!

AO廚房旅舍│交通

【日本沖繩平價、背包客住宿推薦】AO廚房旅舍│THE KIT

Google地圖請點我 > 那霸機場到「AO廚房旅舍」

從那霸機場出發，搭乘沖繩單軌電車到「縣廳前站」，步行約3~5分鐘即可抵達「AO廚房旅舍」。

安妮王很喜歡「AO廚房旅舍」的地理位置，便利商店、藥妝店、RYUBO百貨 通通有，且距離熱門旅遊景點國際通、巴士總站都很近，方便安妮王一夥人前往購物、品嚐美食與搭乘沖繩巴士前往恩納村、美麗海水族館、沖繩世界等景點。

AO廚房旅舍│初訪

LINE_ALBUM_沖繩的旅館_250222_46

「AO廚房旅舍」以簡約的奶油色為主調，搭配木質招牌和綠色植物點綴，散發出輕鬆自在的氛圍，外觀低調卻帶有溫暖的設計感，讓人一看就覺得這裡超適合背包客><

大門上掛著CHECK IN的標誌，左側是可愛的小餐窗，隨時能點杯咖啡或小點心，隨時來個舒服慢活的沖繩自由行~

 

LINE_ALBUM_沖繩的旅館_250222_19

用餐、寄放行李，任何疑難雜症到1樓就對了!!!

雖然「AO廚房旅舍」表訂15:00才能入住，但安妮王第一天是早上的班機，中午抵達後，大約13:30就到旅館了；不過旅館人員很親切，可以先寄放行李，讓安妮王不用拖著重重的行李箱跑行程><

PS: Check out後再寄放行李也OK，記得回到旅館領取即可@@

 

LINE_ALBUM_沖繩的旅館_250222_44

如果要熱開水、使用微波爐、沖繩旅遊地圖、茶包、咖啡包等，也可以在1樓取用，超貼心~

 

LINE_ALBUM_沖繩的旅館_250222_18

聽完旅館人員說明住宿規範後，記住門鎖密碼，並拿到一把置物櫃鑰匙，便登上二樓的住宿區囉~

 

【日本沖繩平價、背包客住宿推薦】AO廚房旅舍│THE KIT LINE_ALBUM_沖繩的旅館_250222_39

「AO廚房旅舍」採用美式工業風設計，提供男女分區的宿舍，要進入的話，就要輸入密碼，有保障機制，女性旅客可安心入住~

 

LINE_ALBUM_沖繩的旅館_250222_24

安妮王輸入女性宿舍房的密碼後，映入眼簾的是大廳，暖黃色的燈光搭配木質地板，牆上掛著充滿設計感的字句和裝飾畫，還擺放著帶有沖繩風格的花布沙發，讓人忍不住想坐下來休息片刻，設計溫馨又帶點文青風，讓人一進來就覺得放鬆。

AO廚房旅舍│女性宿舍房床位

LINE_ALBUM_沖繩的旅館_250222_35 LINE_ALBUM_沖繩的旅館_250222_34

房型：女性宿舍房的 1 個上下鋪床位

價格：1個晚上大約500~600元，實際價格依旅遊淡旺季與訂房平台為主。

Booking訂房：https://www.booking.com/hotel/jp/the-kitchen-hostel-ao.zh-tw.html

 

LINE_ALBUM_沖繩的旅館_250222_33 LINE_ALBUM_沖繩的旅館_250222_5

「AO廚房旅舍」的女性宿舍房超級大，設計簡約又有質感，每個床位都有木質圍板，兼顧隱私與舒適度，且床邊設有插座，小夜燈等，還有深色的遮簾，睡覺時可以完全隔絕外界光線。

另外，床位空間其實還蠻寬敞的，配有乾淨的白色床單、棉被和枕頭，讓人感覺溫馨放鬆。

 

LINE_ALBUM_沖繩的旅館_250222_32 LINE_ALBUM_沖繩的旅館_250222_36

在女性宿舍房內，走道寬敞，可以讓安妮王打開行李箱整理行李><

旁邊還設有桌椅、沙發等，是個適合放空或工作的好地方，每一處都是為了旅人打造的舒適小天地~

 

LINE_ALBUM_沖繩的旅館_250222_37 LINE_ALBUM_沖繩的旅館_250222_27

「AO廚房旅舍」的床位很多，所以衛浴間也很多，不用怕會跟其他旅人撞到使用時間~

而且，廁所與淋浴間是分開的，還有牙膏/牙刷組、棉花棒、室內拖鞋等可以自由取用，提升住宿舒適度，超貼心的~

 

LINE_ALBUM_沖繩的旅館_250222_28

細節藏在魔鬼裡

看看這吹風機，店家用集線道具整理這些煩人的線線，讓旅客在吹頭髮時，不用再被線纏到，且也能夠保持環境清潔。

 

LINE_ALBUM_沖繩的旅館_250222_29 LINE_ALBUM_沖繩的旅館_250222_2

這長型置物櫃太強了!!!

安妮王一打開置物櫃，有附衣架及小層櫃，可以放置外套、錢包等；且安妮王那天是穿長筒馬靴，可以完整放進櫃子裡，充分發揮置物的強大功能@@

AO廚房旅舍│早餐

LINE_ALBUM_沖繩的旅館_250222_21

平價早餐(朝食)

「AO廚房旅舍」的早餐簡單卻很有誠意，讓人一早就能元氣滿滿!!!

 

LINE_ALBUM_沖繩的旅館_250222_12

一份吐司套餐約500日幣，房客可以有50日幣的折抵優惠，有現烤吐司、果醬、奶油、優格、水煮蛋、生菜沙拉、還有熱騰騰的咖啡或茶，讓胃暖暖的超舒服。

雖然不是豪華自助餐，但對於想簡單吃飽、快速出發探索沖繩的旅人來說，這樣的早餐剛剛好，輕鬆又實用~

 

LINE_ALBUM_沖繩的旅館_250222_14 LINE_ALBUM_沖繩的旅館_250222_23

紅磚與美式工業風格的用餐環境

「AO廚房旅舍」的用餐環境既溫馨又充滿設計感，開放式的空間讓來自世界各地的旅人可以邊吃飯邊交流，氣氛超級輕鬆。

AO廚房旅舍│景點推薦

LINE_ALBUM_20241206沖繩DAY01_241220_140

景點 : 波上宮

地址 :  1 Chome-25-11 Wakasa, Naha, Okinawa 900-0031日本

營業時間 : 09:00–17:00

官網：http://naminouegu.jp/

安妮王推薦 : 從「AO廚房旅舍」步行至「波上宮」，大約10~15分鐘，沿途風景極具沖繩城市與自然的交融特色。

「波上宮」是那霸市區內最具代表性的神社，坐落於海邊的懸崖上，彷彿漂浮於海面之上，擁有鮮紅色的鳥居與傳統日式神社建築，與湛藍大海形成強烈對比；這裡供奉著保佑海上安全和商業繁榮的神明，因此不僅是當地居民重要的信仰中心，也吸引許多旅客前來參拜，是來沖繩旅遊必訪的文化景點之一。

 

LINE_ALBUM_20241206沖繩DAY01_241220_148

景點 : 福州園

地址 :  2 Chome-29-19 Kume, Naha, Okinawa 900-0033日本

營業時間 : 09:00–21:00，禮拜三公休

官網：https://www.fksn-okinawa.jp/

安妮王推薦 : 從「AO廚房旅舍」步行至「福州園」，大約10分鐘，沿途景色結合了現代都市與自然綠意的風貌，讓人有種逐漸遠離都市喧囂的感覺。

「福州園」是為了紀念那霸市與中國福州市締結友好城市所建的中國式庭園，有曲折的石橋、小巧的涼亭、假山以及蜿蜒的流水等，極具傳統江南園林特色，帶給遊客濃厚的異國風情是沖繩體驗異文化魅力的熱門景點之一。

 

LINE_ALBUM_20241208沖繩DAY03_241220_6

景點 : 那霸國際通商店街

地址 :  3 Chome-2-10 Makishi, Naha, Okinawa 900-0013日本

營業時間 : 依店家營業時段為主~

官網： https://naha-kokusaidori.okinawa/

安妮王推薦 : 從「AO廚房旅舍」步行至著名的「那霸國際通商店街」大約3~5分鐘，街道兩側可見許多現代化的商店、當地咖啡館和便利商店，還不時點綴著沖繩風格的招牌和建築裝飾，讓人感受到現代與傳統交融的獨特氛圍。

「那霸國際通商店街」被譽為「那霸的心臟」，街道上擠滿了各種商店、餐廳、紀念品店及傳統市場。這裡可以購買到琉球玻璃、沖繩限定零食、泡盛酒等當地特色商品，還有販售傳統服飾和工藝品的小店。尤其是夜晚的國際通，熱鬧非凡，是購物、品味沖繩文化以及休閒放鬆的理想去處~ 

AO廚房旅舍│美食推薦

LINE_ALBUM_20241206沖繩下午茶_241220_22

景點：琉貿果實苑 Ryubo Fruits Specialite

地址：日本〒900-0015 Okinawa, Naha, Kumoji, 1 Chome−1 １２階

營業時間：10:00–20:30

官網：https://ryubo.jp.t.aer.hp.transer.com/fruits/

IG：https://www.instagram.com/ryubo_fruits_specialite/

安妮王推薦：琉貿果實苑，帶你感受水果的繽紛世界

位在那霸市琉貿百貨2樓的琉貿果實苑(琉貿果実苑)，不僅販售高級水果與精緻甜點為主，像是水果聖代、果汁等，義大利麵等，為顧客帶來創新的美食體驗；每款聖代不僅視覺效果吸睛，還注重水果的新鮮與食材搭配，適合想要享受高級甜品、與朋友或家人共度聚餐時光的地方~

 

LINE_ALBUM_20241208沖繩DAY04_241220_322

景點：御菓子御殿 國際通松尾店

地址：日本〒900-0014 Okinawa, Naha, Matsuo, 1 Chome−2−5 2階

營業時間：09:00–22:00

官網：https://www.okashigoten.co.jp/matsuo-shop/

安妮王推薦：「御菓子御殿 國際通松尾店」位於沖繩那霸市著名的國際通商店街，不僅販售沖繩當地的傳統點心-「紅芋塔」，在2樓設有咖啡廳和餐廳區，提供輕食及飲品，適合逛街後歇息品嚐下午茶。

 

LINE_ALBUM_20241207沖繩DAY02_241220_305

店名：沖縄ダイニング琉歌 沖縄本店

地址：3 Chome-13-16 Kumoji, Naha, Okinawa 900-0015日本

營業時間：17:00–00:00

官網：https://www.cs-delight.co.jp/business/shop01/

菜單：https://www.hotpepper.jp/strJ001038659/course/

預約：https://www.hotpepper.jp/strJ001038659/yoyaku/?vos=othpporgzzzzx00000001

安妮王推薦：「沖縄ダイニング琉歌 沖縄本店」以傳統沖繩古民家風格和豐富的沖繩料理為主，像是海葡萄、石垣牛、阿古豬、沖繩特產泡盛酒等，種類豐富，可說是品嚐道地沖繩料理、日版熱炒店、居酒屋，體驗文化的好去處。

 

LINE_ALBUM_素材_250222_1
景點：燒肉本部牧場 那霸店(焼肉 もとぶ牧場 那覇店)

地址：日本〒900-0015 Okinawa, Naha, Kumoji, 2 Chome−1−3 久茂地ＭＫ ＢＬＤＧ 3階

營業時間：11:30–15:00、17:00–22:00

官網：https://motobu-farm.com/pages/store-naha?utm_source=google&utm_medium=Google%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB&utm_campaign=Google%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB-naha

安妮王推薦：「燒肉本部牧場」絕對是和牛控的天堂!!!

他們家的沖繩本部牛，油花分布超美，肉質嫩到入口即化，像是在吃棉花糖一樣，超級銷魂。除了必點的牛沙朗、牛舌，生牛肚刺身跟英式烤牛肉也讓人驚艷，每一口都是滿滿的幸福感。

而且，他們家的牛尾湯也是一絕，湯頭濃郁到不行，牛尾燉得軟爛入味，喝下去全身舒暢。用餐環境也很舒適，半開放式包廂設計超貼心，不管是約會還是聚餐都很適合，絕對值得一去再去~

AO廚房旅舍│住宿評價

LINE_ALBUM_沖繩的旅館_250222_45

女性旅客安心入住，那霸「AO廚房旅舍」實際住宿體驗分享

安妮王這次沖繩5天4夜自助行的住宿旅館之一，「AO廚房旅舍」是一間CP值超高的住宿選擇，地理位置超便利，距離沖繩的國際通、巴士總站和單軌電車站都很近，無論購物、美食還是交通都很方便。旅舍的環境充滿設計感，工業風裝潢搭配溫暖的燈光，讓人一進門就感覺放鬆。

女性宿舍區的床位舒適寬敞，還有隱私遮簾、獨立插座與置物櫃，住起來安心又自在。此外，公用空間設備齊全，從微波爐到茶包、咖啡包應有盡有，連浴室備品也很貼心，整體來說是沖繩自由行的超值住宿推薦!!!

AO廚房旅舍│住宿資訊

LINE_ALBUM_沖繩的旅館_250222_42

景點：THE KITCHEN HOSTEL AO

地址：日本〒900-0015 Okinawa, Naha, Kumoji, 1 Chome−4−1 くもいちビル 2階

Booking訂房：https://www.booking.com/hotel/jp/the-kitchen-hostel-ao.zh-tw.html 

官方網站：https://www.kitchenhostel.com/

 ✔喜歡安妮王的文章歡迎分享，也可以到 IG帳號 追蹤我，看更多文章與影片哦！

 

沖繩景點-大彙整

延伸閱讀> 【日本沖繩必去景點推薦】10大沖繩那霸附近美食、景點懶人包(沖繩那霸自由行、輕鬆遊沖繩、沖繩單軌電車附近景點、世界文化遺產之旅)

延伸閱讀> 【日本沖繩美食、購物推薦】30大沖繩伴手禮攻略懶人包(沖繩自由行必看、那霸機場必買、經典美食&特色紀念品一次帶回家!!!)

延伸閱讀> 【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、美景、美食、體驗懶人包)

延伸閱讀>【日本沖繩自由行推薦】那霸機場｜交通、美食、購物、伴手禮懶人包

沖繩景點-那霸與南部

延伸閱讀 >【日本沖繩必去神社、景點推薦】波上宮&波之上海灘全攻略│歷史、建築、參拜體驗一次看

延伸閱讀 > 【日本沖繩自由行、景點推薦】那霸市第一牧志公設市場｜必吃10大沖繩美食、特色伴手禮懶人包

延伸閱讀 >【日本沖繩超市、自由行推薦】琉貿百貨(RYUBO)│沖繩必去百貨公司、リウボウ食品館、國際通附近景點、沖繩購物天堂!!!

延伸閱讀> 【日本沖繩必去景點、自由行、旅遊推薦】首里城全攻略│世界文化遺產之旅、交通、門票、伴手禮、附近景點懶人包

延伸閱讀> 【日本沖繩親子景點推薦】瀨長島必去6大景點懶人包│沖繩小希臘、交通、景點、美食全攻略

延伸閱讀 >【日本沖繩親子、自由行推薦】沖繩世界(玉泉洞、琉球王國城下町與毒蛇博物館)│沖繩必去景點、交通、門票、美食、伴手禮懶人包

延伸閱讀 >【日本沖繩親子一日遊推薦】DMM Kariyushi水族館& iias沖繩豐崎購物中心│沖繩豐見必去景點、交通、門票、美食、伴手禮懶人包

沖繩景點-中部

延伸閱讀 >【日本沖繩景點推薦】恩納之驛休憩市場│沖繩必吃美食、自由行、自駕旅遊攻略

延伸閱讀 > 【日本沖繩恩納村景點推薦】恩納村博物館&恩納村文化情報中心│沖繩中部必去景點、鄰近恩納之驛休憩市場與萬座毛、沖繩自駕地圖

沖繩景點-北部

延伸閱讀> 【日本沖繩親子景點推薦】沖繩美麗海水族館│沖縄美ら海水族館(沖繩必訪景點、交通、門票、必看亮點與周邊景點全攻略)

延伸閱讀> 【日本沖繩北部景點推薦】備瀨福木林道│沖繩美麗海水族館附近景點、備瀨崎海灘、遠眺伊江島，本部町秘境之旅!!!

延伸閱讀> 【日本沖繩親子旅遊推薦】海洋文化館│門票、交通、特色全攻略(沖繩美麗海水族館附近景點、在海洋博公園變成航海王吧!!!)

延伸閱讀> 【日本沖繩親子旅遊推薦】熱帶夢想中心│門票、交通、特色全攻略(沖繩美麗海水族館附近景點、一秒來到西班牙!!!)

延伸閱讀> 【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻略一次看!!!(世界文化遺產、沖繩最美古城、沖繩櫻花季)

延伸閱讀> 【日本沖繩北部景點推薦】今歸仁村歷史文化中心｜今帰仁村歴史文化センター(今歸仁城跡附近景點、交通、歷史、旅遊特色懶人包)

 

沖繩美食與餐廳

延伸閱讀> 【日本沖繩必吃美食、和牛推薦】燒肉本部牧場｜焼肉もとぶ牧場 (國際通晚餐、沖繩自由行必去餐廳、燒肉控必訪)

延伸閱讀 > 【日本沖繩必吃午餐、晚餐推薦】牛排屋88｜ステーキハウス88 (那霸機場美 食、美式牛排連鎖店、聚會餐廳)

延伸閱讀 > 【日本沖繩必吃美食、下午茶、甜點推薦】琉貿果實苑｜琉貿綜合水果聖代(リ ウボウミックスパフェ)

延伸閱讀 > 【日本沖繩必吃美食推薦】那霸市第一牧志公設市場｜西銘鮮魚店(體驗最鮮美的龍蝦、生魚片、夜光貝，沖繩在地美味一次品嘗!!!)

延伸閱讀 > 【日本沖繩必吃美食、居酒屋推薦】沖縄ダイニング琉歌｜12道平價沖繩鄉土料理 (國際通晚餐、沖繩自由行必訪餐廳)

延伸閱讀 > 【日本沖繩必吃美食、下午茶、咖啡廳、甜點推薦】UCHINA CAFÉ BUKU-BUKU｜泡泡茶(壺屋通秘境咖啡館、文青下午茶、沖繩自由行必訪)

延伸閱讀 > 【日本沖繩必吃美食、下午茶、咖啡廳、甜點推薦】御菓子御殿｜紅芋塔與紅紅芋蒙布朗(國際通秘境咖啡館、文青下午茶、沖繩自由行必訪)

延伸閱讀 > 【日本沖繩世界必吃美食推薦】Nanto屋｜沖縄そば自慢 なんと屋 (文化王國、玉泉洞、平價鄉土料理)

延伸閱讀 > 【日本沖繩豐見下午茶、甜點、咖啡廳推薦】Café de Crié iias Toyosaki｜Café de Crié沖繩豐崎店(DMM Kariyushi 水族館附近美食)

延伸閱讀 > 【日本沖繩恩納村美食、聚餐推薦】濱之家｜浜の家海鮮料理(沖繩自駕美食地 圖、萬座毛附近餐廳、奶油烤魚與龍蝦海膽超好吃!!!)

延伸閱讀> 【日本沖繩必吃美食、下午茶、咖啡廳、甜點推薦】土花土花(Doka Doka)｜豆腐蛋糕超好吃!!! (恩納村秘境咖啡館、文青下午茶、沖繩自駕旅遊必訪)

延伸閱讀> 【日本沖繩海景餐廳推薦】沖繩蒙特利SPA度假酒店｜老虎海灘附近美食與餐廳!!! (恩納村最高級的海灘渡假勝地、日本料理超好吃、沖繩自駕旅遊必訪)

延伸閱讀> 【日本沖繩美食、山羊肉推薦】やぎとそば 太陽｜石川交流道、海中道路、勝連城跡附近美食(沖繩鄉土料理、沖繩自駕旅遊、自由行必去餐廳)

延伸閱讀 > 【日本沖繩恩納村美食、下午茶推薦】Seaside Drive In｜復古美式、景觀餐廳(沖繩自駕美食地圖、萬座毛附近餐廳、紅芋與香檬冰淇淋好好吃)

 

沖繩住宿

延伸閱讀> 【日本沖繩北部平價住宿推薦】美麗海皇家景觀酒店│Royal View Hotel Churaumi(鄰近美麗海水族館、高CP值自助晚餐與早餐、小孩最愛的親子旅館)

延伸閱讀 >【日本沖繩平價住宿推薦】沖繩那霸那酒店&Spa _交通、景點、美食懶人包

延伸閱讀> 【日本沖繩平價、背包客住宿推薦】AO廚房旅舍│THE KITCHEN HOSTEL AO(交通、住宿體驗、景點、美食懶人包)

 

文章標籤
AO廚房旅舍 ao廚房旅舍 沖繩住宿推薦 背包客 沖繩平價住宿 那霸住宿推薦 那霸住宿 那霸旅館推薦 沖繩背包客棧 沖繩自由行 沖繩旅遊 沖繩旅遊自由行 沖繩自由行不開車 沖繩自由行5天4夜 沖繩自由行不自駕 沖繩美食推薦 背包客住宿 住宿體驗 沖繩住宿 自由行
創作者介紹
創作者 安妮王 的頭像
安妮王

安妮王的旅行記

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#沖繩自由行
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
【日本沖繩美食、山羊肉推薦】やぎとそば 太陽｜石川交流道、海中道路、勝連城跡附近美食(沖繩鄉土料理、沖繩自駕旅遊、自由行必去餐廳)
 pfse64289
【韓國首爾自由行推薦】金浦國際機場(김포국제공항)｜交通、美食、購物、伴手禮懶人包
 pfse64289
【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻略一次看!!!(世界文化遺產、沖繩最美古城、沖繩櫻花季)
 pfse64289
【日本沖繩北部景點推薦】今歸仁村歷史文化中心｜今帰仁村歴史文化センター(今歸仁城跡附近景點、交通、歷史、旅遊特色懶人包)
 pfse64289
【日本沖繩自由行、景點推薦】那霸市第一牧志公設市場｜必吃10大沖繩美食、特色伴手禮懶人包
 pfse64289
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up