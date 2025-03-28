【日本沖繩平價、背包客住宿推薦】AO廚房旅舍│THE KITCHEN HOSTEL AO(交通、住宿體驗、景點、美食懶人包)

AO廚房旅舍住宿心得：超值又舒適，沖繩自由行最佳選擇!!!

說到日本沖繩自由行、平價、適合背包客旅館推薦，位在那霸市的「AO廚房旅舍(THE KITCHEN HOSTEL AO)」，不僅鄰近縣廳前站、旭橋站、沖繩巴士總站、國際通、波上宮等景點，還有各種沖繩鄉土料理、美食餐廳等，便利的交通環境與良好的服務品質，可說是平價、高CP值的沖繩青年旅館，女性住宿也很適合ㄛ~

沖繩住宿推薦：AO廚房旅舍-背包客天堂

「AO廚房旅舍」滿足許多房客的住宿需求，讓安妮王放慢生活腳步，體驗沖繩那霸的迷人魅力，展開慢活的日本沖繩5天4夜自由行之旅，如果是前往日本沖繩、那霸放空的女性背包客，推薦這家「AO廚房旅舍」，讓我們一起休息一下吧!!!

AO廚房旅舍│交通

Google地圖請點我 > 那霸機場到「AO廚房旅舍」

從那霸機場出發，搭乘沖繩單軌電車到「縣廳前站」，步行約3~5分鐘即可抵達「AO廚房旅舍」。

安妮王很喜歡「AO廚房旅舍」的地理位置，便利商店、藥妝店、RYUBO百貨 通通有，且距離熱門旅遊景點國際通、巴士總站都很近，方便安妮王一夥人前往購物、品嚐美食與搭乘沖繩巴士前往恩納村、美麗海水族館、沖繩世界等景點。

AO廚房旅舍│初訪

「AO廚房旅舍」以簡約的奶油色為主調，搭配木質招牌和綠色植物點綴，散發出輕鬆自在的氛圍，外觀低調卻帶有溫暖的設計感，讓人一看就覺得這裡超適合背包客><

大門上掛著CHECK IN的標誌，左側是可愛的小餐窗，隨時能點杯咖啡或小點心，隨時來個舒服慢活的沖繩自由行~

用餐、寄放行李，任何疑難雜症到1樓就對了!!!

雖然「AO廚房旅舍」表訂15:00才能入住，但安妮王第一天是早上的班機，中午抵達後，大約13:30就到旅館了；不過旅館人員很親切，可以先寄放行李，讓安妮王不用拖著重重的行李箱跑行程><

PS: Check out後再寄放行李也OK，記得回到旅館領取即可@@

如果要熱開水、使用微波爐、沖繩旅遊地圖、茶包、咖啡包等，也可以在1樓取用，超貼心~

聽完旅館人員說明住宿規範後，記住門鎖密碼，並拿到一把置物櫃鑰匙，便登上二樓的住宿區囉~

「AO廚房旅舍」採用美式工業風設計，提供男女分區的宿舍，要進入的話，就要輸入密碼，有保障機制，女性旅客可安心入住~

安妮王輸入女性宿舍房的密碼後，映入眼簾的是大廳，暖黃色的燈光搭配木質地板，牆上掛著充滿設計感的字句和裝飾畫，還擺放著帶有沖繩風格的花布沙發，讓人忍不住想坐下來休息片刻，設計溫馨又帶點文青風，讓人一進來就覺得放鬆。

AO廚房旅舍│女性宿舍房床位

房型：女性宿舍房的 1 個上下鋪床位

價格：1個晚上大約500~600元，實際價格依旅遊淡旺季與訂房平台為主。

Booking訂房：https://www.booking.com/hotel/jp/the-kitchen-hostel-ao.zh-tw.html

「AO廚房旅舍」的女性宿舍房超級大，設計簡約又有質感，每個床位都有木質圍板，兼顧隱私與舒適度，且床邊設有插座，小夜燈等，還有深色的遮簾，睡覺時可以完全隔絕外界光線。

另外，床位空間其實還蠻寬敞的，配有乾淨的白色床單、棉被和枕頭，讓人感覺溫馨放鬆。

在女性宿舍房內，走道寬敞，可以讓安妮王打開行李箱整理行李><

旁邊還設有桌椅、沙發等，是個適合放空或工作的好地方，每一處都是為了旅人打造的舒適小天地~

「AO廚房旅舍」的床位很多，所以衛浴間也很多，不用怕會跟其他旅人撞到使用時間~

而且，廁所與淋浴間是分開的，還有牙膏/牙刷組、棉花棒、室內拖鞋等可以自由取用，提升住宿舒適度，超貼心的~

細節藏在魔鬼裡

看看這吹風機，店家用集線道具整理這些煩人的線線，讓旅客在吹頭髮時，不用再被線纏到，且也能夠保持環境清潔。

這長型置物櫃太強了!!!

安妮王一打開置物櫃，有附衣架及小層櫃，可以放置外套、錢包等；且安妮王那天是穿長筒馬靴，可以完整放進櫃子裡，充分發揮置物的強大功能@@

AO廚房旅舍│早餐

平價早餐(朝食)

「AO廚房旅舍」的早餐簡單卻很有誠意，讓人一早就能元氣滿滿!!!

一份吐司套餐約500日幣，房客可以有50日幣的折抵優惠，有現烤吐司、果醬、奶油、優格、水煮蛋、生菜沙拉、還有熱騰騰的咖啡或茶，讓胃暖暖的超舒服。

雖然不是豪華自助餐，但對於想簡單吃飽、快速出發探索沖繩的旅人來說，這樣的早餐剛剛好，輕鬆又實用~

紅磚與美式工業風格的用餐環境

「AO廚房旅舍」的用餐環境既溫馨又充滿設計感，開放式的空間讓來自世界各地的旅人可以邊吃飯邊交流，氣氛超級輕鬆。

AO廚房旅舍│景點推薦

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景點 : 波上宮

地址 : 1 Chome-25-11 Wakasa, Naha, Okinawa 900-0031日本

營業時間 : 09:00–17:00

官網：http://naminouegu.jp/

安妮王推薦 : 從「AO廚房旅舍」步行至「波上宮」，大約10~15分鐘，沿途風景極具沖繩城市與自然的交融特色。

「波上宮」是那霸市區內最具代表性的神社，坐落於海邊的懸崖上，彷彿漂浮於海面之上，擁有鮮紅色的鳥居與傳統日式神社建築，與湛藍大海形成強烈對比；這裡供奉著保佑海上安全和商業繁榮的神明，因此不僅是當地居民重要的信仰中心，也吸引許多旅客前來參拜，是來沖繩旅遊必訪的文化景點之一。

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景點 : 福州園

地址 : 2 Chome-29-19 Kume, Naha, Okinawa 900-0033日本

營業時間 : 09:00–21:00，禮拜三公休

官網：https://www.fksn-okinawa.jp/

安妮王推薦 : 從「AO廚房旅舍」步行至「福州園」，大約10分鐘，沿途景色結合了現代都市與自然綠意的風貌，讓人有種逐漸遠離都市喧囂的感覺。

「福州園」是為了紀念那霸市與中國福州市締結友好城市所建的中國式庭園，有曲折的石橋、小巧的涼亭、假山以及蜿蜒的流水等，極具傳統江南園林特色，帶給遊客濃厚的異國風情是沖繩體驗異文化魅力的熱門景點之一。

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景點 : 那霸國際通商店街

地址 : 3 Chome-2-10 Makishi, Naha, Okinawa 900-0013日本

營業時間 : 依店家營業時段為主~

官網： https://naha-kokusaidori.okinawa/

安妮王推薦 : 從「AO廚房旅舍」步行至著名的「那霸國際通商店街」大約3~5分鐘，街道兩側可見許多現代化的商店、當地咖啡館和便利商店，還不時點綴著沖繩風格的招牌和建築裝飾，讓人感受到現代與傳統交融的獨特氛圍。

「那霸國際通商店街」被譽為「那霸的心臟」，街道上擠滿了各種商店、餐廳、紀念品店及傳統市場。這裡可以購買到琉球玻璃、沖繩限定零食、泡盛酒等當地特色商品，還有販售傳統服飾和工藝品的小店。尤其是夜晚的國際通，熱鬧非凡，是購物、品味沖繩文化以及休閒放鬆的理想去處~

AO廚房旅舍│美食推薦

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景點：琉貿果實苑 Ryubo Fruits Specialite

地址：日本〒900-0015 Okinawa, Naha, Kumoji, 1 Chome−1 １２階

營業時間：10:00–20:30

官網：https://ryubo.jp.t.aer.hp.transer.com/fruits/

IG：https://www.instagram.com/ryubo_fruits_specialite/

安妮王推薦：琉貿果實苑，帶你感受水果的繽紛世界

位在那霸市琉貿百貨2樓的琉貿果實苑(琉貿果実苑)，不僅販售高級水果與精緻甜點為主，像是水果聖代、果汁等，義大利麵等，為顧客帶來創新的美食體驗；每款聖代不僅視覺效果吸睛，還注重水果的新鮮與食材搭配，適合想要享受高級甜品、與朋友或家人共度聚餐時光的地方~

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景點：御菓子御殿 國際通松尾店

地址：日本〒900-0014 Okinawa, Naha, Matsuo, 1 Chome−2−5 2階

營業時間：09:00–22:00

官網：https://www.okashigoten.co.jp/matsuo-shop/

安妮王推薦：「御菓子御殿 國際通松尾店」位於沖繩那霸市著名的國際通商店街，不僅販售沖繩當地的傳統點心-「紅芋塔」，在2樓設有咖啡廳和餐廳區，提供輕食及飲品，適合逛街後歇息品嚐下午茶。

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店名：沖縄ダイニング琉歌 沖縄本店

地址：3 Chome-13-16 Kumoji, Naha, Okinawa 900-0015日本

營業時間：17:00–00:00

官網：https://www.cs-delight.co.jp/business/shop01/

菜單：https://www.hotpepper.jp/strJ001038659/course/

預約：https://www.hotpepper.jp/strJ001038659/yoyaku/?vos=othpporgzzzzx00000001

安妮王推薦：「沖縄ダイニング琉歌 沖縄本店」以傳統沖繩古民家風格和豐富的沖繩料理為主，像是海葡萄、石垣牛、阿古豬、沖繩特產泡盛酒等，種類豐富，可說是品嚐道地沖繩料理、日版熱炒店、居酒屋，體驗文化的好去處。



景點：燒肉本部牧場 那霸店(焼肉 もとぶ牧場 那覇店)

地址：日本〒900-0015 Okinawa, Naha, Kumoji, 2 Chome−1−3 久茂地ＭＫ ＢＬＤＧ 3階

營業時間：11:30–15:00、17:00–22:00

官網：https://motobu-farm.com/pages/store-naha?utm_source=google&utm_medium=Google%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB&utm_campaign=Google%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB-naha

安妮王推薦：「燒肉本部牧場」絕對是和牛控的天堂!!!

他們家的沖繩本部牛，油花分布超美，肉質嫩到入口即化，像是在吃棉花糖一樣，超級銷魂。除了必點的牛沙朗、牛舌，生牛肚刺身跟英式烤牛肉也讓人驚艷，每一口都是滿滿的幸福感。

而且，他們家的牛尾湯也是一絕，湯頭濃郁到不行，牛尾燉得軟爛入味，喝下去全身舒暢。用餐環境也很舒適，半開放式包廂設計超貼心，不管是約會還是聚餐都很適合，絕對值得一去再去~

AO廚房旅舍│住宿評價

女性旅客安心入住，那霸「AO廚房旅舍」實際住宿體驗分享

安妮王這次沖繩5天4夜自助行的住宿旅館之一，「AO廚房旅舍」是一間CP值超高的住宿選擇，地理位置超便利，距離沖繩的國際通、巴士總站和單軌電車站都很近，無論購物、美食還是交通都很方便。旅舍的環境充滿設計感，工業風裝潢搭配溫暖的燈光，讓人一進門就感覺放鬆。

女性宿舍區的床位舒適寬敞，還有隱私遮簾、獨立插座與置物櫃，住起來安心又自在。此外，公用空間設備齊全，從微波爐到茶包、咖啡包應有盡有，連浴室備品也很貼心，整體來說是沖繩自由行的超值住宿推薦!!!

AO廚房旅舍│住宿資訊

景點：THE KITCHEN HOSTEL AO

地址：日本〒900-0015 Okinawa, Naha, Kumoji, 1 Chome−4−1 くもいちビル 2階

Booking訂房：https://www.booking.com/hotel/jp/the-kitchen-hostel-ao.zh-tw.html

官方網站：https://www.kitchenhostel.com/

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