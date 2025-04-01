小涼去年曾到芭達雅住過 Centre Point Prime Hotel Pattay 飯店，就喜歡那度假氛圍滿滿的五星飯店，這次和姊妹在曼谷自由行，在最後幾天我們選擇了Centre Point Hotel家在曼谷市中心的”公寓式酒店 Centre Point Serviced Apartment Thong Lo “，酒店位在曼谷市中心Thong Lo，從BTS站有嘟嘟車接駁服務，可說是交通非常便利呢

即日起～2025/06/30日前，只要從 官網訂房 ，並在訂房時輸入專屬優惠碼 TW002，立即打9折，加碼再送迎賓禮新鮮椰子！！

從踏入酒店的那一刻起，服務人員的細緻入微與隨時在線的態度，便讓人感覺舒適，如果你長期停留曼谷旅遊真的很適合住宿這一家公寓式酒店，交通便利還有市區接駁車呢

Centre Point Serviced Apartment Thong-Lo 位在曼谷市中心，這邊也是泰國知名的高級住宅區，附近更是有許多米其林美食餐廳及大超市，住在這裡無論是要逛街購物或是品嘗在地美食都非常方便，加上住宿越多晚越多折扣也廣受世界各地的旅客喜愛，在住房網站平台更是得到8.6的高分呢

大廳每日都有提供咖啡、果汁、點心給旅客超貼心！！

飯店有提供市區接駁嘟嘟車服務，不過有指定時段喔！圖下的地圖以及時間給大家參考，我們這兩天都是要搭空鐵BTS行動，直接搭上飯店嘟嘟車到Thong Lo站，超方便！

Centre Point Serviced Apartment Thong Lo不定時的推出優惠活動，尤其住越多天折扣越多，加上這邊交通便利，很適合自由行的大家選定一家住宿，詳情請自行參考 官網 優惠囉。

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Centre Point Serviced Apartment Thong Lo 高級行政房 ，寬敞的87平方公尺，一進門就能看到設備齊全的現代化廚房、餐桌和椅子、並備有洗烘乾衣機，且客廳還有液晶電視、戶外陽台，宛如回到自己家般的溫馨。

客廳的沙發躺起來也很舒適，尤其針對想要有自己空間打手游的孩子來說，這一區就是可以讓他熬夜玩樂的好地方，媽媽需要睡眠XD

附設的陽台空間也很有誠意，還設有椅子、桌子，對面剛好是戶外泳池區。

廚房是呈現一個ㄇ字型，有冰箱、洗水台、IH爐、餐具、微波爐以及洗烘衣機。最貼心的就是廚房內都有備上精巧型的滅火器，以備不時之需！！

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冰箱內提供了四瓶礦泉水、可樂、果汁，還有整顆的迎賓椰子，櫃子內不管是炒鍋、湯鍋、各式餐具都有唷！

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當日小凉和Ｓ住房迎賓禮除了冰箱裡的椰子以外，還有泰式點心以及手寫的迎賓卡片，讓人感受到賓至如歸的感受！！

洗水台底下櫃子打開就是垃圾桶喔！就算自己買食材回來煮也很便利！

還有提供微波爐、餐具等等都具備，最底下是茶包、咖啡以及泡麵、熱水壺！

這趟曼谷自由行已經出來好多天，也累積不少髒衣服！一看到房內有洗烘乾衣機，讓身為媽媽的我立馬把髒衣服通通放入清洗，Centre Point Serviced Apartment Thong Lo公寓式酒店真的很適合家庭或出來玩樂多日的旅客啊！！

入住的房型給了兩張單人床，床很好睡，不是哪種軟綿綿的，所以讓疲憊的身軀好入眠，

床頭兩旁的牆面都有提供插座，對於晚上喜歡躺在床上滑手機的我來說是一大福音！！

櫥櫃裡有保險箱及超多衣架還有分隔層，如果是出來旅遊、辦公住多日的，會很喜歡這一區域!

房間的角落區有辦公桌，且還有專屬的檯燈，就算另一半睡著了也不影響辦公或追劇喔。

櫃子內有免洗脫鞋，熨斗及燙衣板，準備得相當齊全，不管是辦公出差或是家庭客玩樂，直接住這邊交通便利，住宿的品質又高，重點洗烘乾衣機，讓你不用帶很多衣服出國，玩樂更輕鬆呢

浴室空間超大，而且提供了免治馬桶，乾溼分離的淋浴間，還有超大的浴缸，又讓我家Ｓ享受泡澡的樂趣！！

盥洗用具及備品通通都有提供，吹風機的風力也強（沒錯，這就是小涼住飯店最在意的），畢竟女生頭髮長又多，風量小會讓人吹到厭世ＸＤ

每日提供的自助式早餐也相當豐盛，拿取自己想吃的美食就是讚！！

Centre Point Serviced Apartment Thong Lo 的免費設施有那些呢？？

少不了戶外游泳池，這邊開放時間是06:00~22:00。

一旁還有提供休息區。

健身中心是24小時開放，位置就在泳泳池旁邊，裡面的健身器材設備相當齊全，但進出是需要使用房卡的唷！

這邊有提供會議室，有需要的自行洽櫃台。

小孩最愛的兒童遊戲室（需脫鞋進入）

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Centre Point Serviced Apartment Thong Lo

電話：+66 2 365 8300

地址：No.304, Soi Sukhumvit 55 (Thong Lo 8-10), North Klongton, Wattana, Bangkok 10110, Thailand.

官網： Centre Point Serviced Apartment Thong Lo



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