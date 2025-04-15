2024新北歡樂耶誕城活動，開城了

原始圖文分享 https://sunnytin914.pixnet.net/blog/post/233620074

#2024新北歡樂耶誕城 開城時間：2024/11/15-2025/01/01 主燈秀時間：每天17:30-23:00(半點和整點)，每次5分鐘，22:30後無聲版 週邊燈飾亮燈：每天17:30-23:00 四大展區：市民廣場、萬坪公園、站前廣場、府中商圈

每年最熱鬧的活動都在市府前廣場的聖誕樹周邊，精彩的舞台和聖誕樹一起展演的燈光秀，市府前廣場和站前廣場有排隊就能免費玩的遊樂設施，還有面積最大的LED城堡主秀、環場沉浸式的體驗以及國際IP耶誕震撼登場，每年12月絕對不能錯過的歡樂耶誕氣氛就在這!

交通資訊 (官方提供)



檢視較大的地圖 (點選即可直接導航)

新北市板橋區中山路一段161號(新北市市民廣場)⠀⠀⠀⠀

活動官網🔍️ https://shorturl.at/Kagek

✏前往：#新北市市民廣場

搭乘捷運板南線/板橋站 2號出口、3A出口(由地下道前往市府)

搭乘捷運環狀線/板橋站 4號出口(縣民大道)

搭乘公車234、245、265、307、577、651、667、705、810、847 、897、1032在新府路站下車

搭乘公車51、234、265、651、705、813(含區間車)、982在中山路站下車

公車車頭顯示 #經歡樂耶誕城 皆可搭乘

✏前往：#板橋車站站前廣場

搭乘捷運板南線/板橋站 3號出口

搭乘捷運環狀線/板橋站 5號出口

✏前往：#萬坪公園

捷運板南線/板橋站 1號出口

✏前往：#府中廣場

捷運板南線/府中站1~3號出口

每半小時固定有主燈燈光秀，週邊有特色商店還有孩子們最愛的遊樂設施可以排隊玩

沈浸式的燈光裝置區域，入口處彷彿綠野仙蹤場景帶領遊客走進魔幻之旅，最特別的還有魔幻列車會以光影視覺效果來呈現

建議遊玩順序 (官方地圖)

分享我們帶孩子怎麼玩路線❣️

第一站: 市民廣場(魔幻之城)➜看主燈聖誕樹燈光秀、搭旋轉木馬和熱氣球遊樂設施，到市府內看燈飾

第二站: 站前廣場(魔幻莊園)➜每年我們都很喜歡的特色展區，還可以搭小火車和摩天輪，周邊有攤販可以吃美食

第三站: 萬坪公園(魔幻電影院)➜有許多電影主題卡通人物拍照看板和限定專賣店可以逛逛

第四站: 府中商圈(魔幻童話王國)➜超美的燈飾展區，這區比較遠可以看體力決定要不要來

官方影片分享: https://fb.watch/vS9-z9D1Nm/

免費玩遊樂設施 (每日11:00-22:00)

現場排隊就能免費玩遊樂設施，每個整點會休息10分鐘

市民廣場有兩座遊樂設施: 魔幻旋轉獨角獸和魔幻熱氣球

站前廣場有兩座遊樂設施: 轉運魔天輪和奇幻列車

2024耶誕城大型週末活動資訊

11/16(六)-12/29(日)每周六日 魔幻耶誕童話派對

11/23(六)-11/24(日)魔幻變裝童樂會

12/06(五)-12/08(日)魔幻夢境德國耶誕市集

12/14(六)-12/15(日)魔幻耶誕演唱會

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