今年的5月雪，淋成了雨中小精靈，土城石門路的小秘境，桐花悄悄盛開中！

4月底到5月初，天氣像開盲盒一樣，一下晴一下雨，把花兒們打下來了，但還是美到不行！

📸2025土城石門路桐花🌸

📆油桐花約每年4底~5月初左右

📌地址： 220新北市土城區石門路

⏰開放時間： 24 小時營業

☑🎫入園無料｜🚗🏍️汽、機車可停石門路旁｜太極嶺入口處有流動廁所🚾🚻。

📢下雨天路面濕滑，行駛請注意安全！行走請注意滑倒！

在微微潮濕的天氣裡，自己晃到土城石門路的桐花小徑，這裡只是一個小點！

人不多，可以慢慢走、慢慢拍，輕鬆賞花，不用人擠人，超適合想偷偷放空一下的人！

一條彎彎曲曲的鄉間小路，藏在樹蔭下，伴著細語的油桐，靜靜地守著一場專屬這裡的5月白色花雨。

最近大雨不斷，桐花落得更多，走路請小心，以免滑倒！

加上這裡路段屬於有點坡度，騎車上來的朋友要小心，潮濕＋花瓣＝超級滑，安全第一！

連日的小雨，這裡的油桐花瓣上都掛著微微的雨珠，路邊的葉子也被洗得亮亮的新綠～

掉落的桐花，悄悄鋪成了一條白色小徑；轉個彎，就像走進大自然鋪的白色花毯。

就這樣走在這條小徑上，每一步都踩進了初夏的氣息裡，慢慢放輕腳步，生怕驚擾了這片靜謐的美～

兩旁高大的油桐樹，時不時就掉落幾朵小花；樹枝上的花串，開得像掛了白雪一樣！

風吹過，樹枝輕輕搖晃，又有幾朵花旋轉著落下，像是在悄悄提醒：哈囉，春天要說再見了！

這裡只是一個小點！旁邊還有一條流著的小溪流，我總是愛蹲在這小角落，拍下那些掉落的油桐花。

是自顧自憐！？還是淡淡的惋惜！？還是就像花兒一樣，隨著水流輕輕飄走...

花開、花謝、花落，一切，都隨著心情，靜靜流轉。

土城石門路，有一種被時間遺忘的緩慢，這裡沒有招牌，沒有指標，你要說是賞花步道！？其實也稱不上...

附近只有一條太極嶺的登山步道，靜靜地，藏在山林間。

▼蒲桃

這裡沒有過多的人為開發，只有原始樸素和一點點微微的安心感，每次來這裡，拍拍油桐花，就讓手機靜靜地代替眼睛，記錄這一小段旅程。

小點！土城石門路的油桐花，只是靜靜地存在，在春末初夏間，完成屬於自己的綻放與凋零，期待下次有緣再見～