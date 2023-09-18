五結美食藏超深！宜蘭7個隱藏版「五結街邊小吃」大公開，平日也排爆「人氣蒜片牛排」、鴨肉鋪滿滿「霸氣鴨肉飯」，超高CP值在地人也瘋排。

五結小吃多到你朝聖不完！來到好山好水的宜蘭五結鄉，大多觀光客都會先想到最知名的「宜蘭傳藝中心」及各種主題園區，卻不曉得這裡也藏著各式各樣不輸礁溪、羅東等鬧區的銅板街邊美食，像是平日就大排長龍的平價超人氣「來來牛排館」、鴨肉鋪得不手軟的「鴨寶鴨肉飯」以及一顆10元的「五結碳烤燒餅店」，都是值得來吃一輪的神級小吃，下次有機會來宜蘭玩的話，可別錯過這些讓五結人都捨不得分享的排隊美食。



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不少人對於五結的印象就是宜蘭傳藝中心，但只有在地人才知道，五結還有超多精彩又豐富的小吃等著排隊品嚐！特別是以超平價蒜片牛排吸引大批人潮排隊的「來來牛排館」，就連平日都必須大排長龍，如果沒在開店前抵達，就得排上幾個小時；同樣人氣很高的美食還有「鴨寶鴨肉飯」，不只鴨肉飯鋪了滿滿的鴨肉絲與鴨皮，當歸鴨麵線還放入整隻鴨腿，可說是相當霸氣又高CP值。





五結隱藏版美食：鴨寶鴨肉飯

部落客 丹尼的吃喝玩樂 造訪 鴨寶鴨肉飯 說：

上頭鋪了滿滿的鴨肉絲還帶著鴨皮，鴨肉非常香，加上鴨皮帶著QQ口感，兩種口感配著白飯淋上的醬汁和鴨油，非常香～<全文介紹>



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#鴨寶鴨肉飯

地址：宜蘭縣五結鄉五結路二段388號

電話：0976-973-265





五結隱藏版美食：來來牛排館

部落客 慢慢來比較快 造訪 來來牛排館 說：

這次終於吃到來來牛排了！因為來好幾次宜蘭都因為太多人而作罷，這次直接在開店前就來排隊，餐點部分覺得還OK，整體用餐也很舒適，服務人員態度都很好！<全文介紹>



#來來牛排館

地址：宜蘭縣五結鄉親河路二段157號

電話：03-950-2534



五結隱藏版美食：五結碳烤燒餅店

部落客 紫色微笑。Ben&Jean的饗樂生活 造訪 五結碳烤燒餅店 說：

我們最喜歡燒餅和小蔥餅，不但外皮酥脆，內餡及香氣十足，吃素食的朋友也可以買碳燒饅頭也很讚，回家後用烤箱回烤，保有外酥脆內軟的口感...<全文介紹>



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#五結碳烤燒餅店

地址：宜蘭縣五結鄉五結路三段745號

電話：03-955-8976





五結隱藏版美食：素蘭姐ㄟ春捲、地瓜蝦餅

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 素蘭姐ㄟ春捲、地瓜蝦餅 說：

地瓜蝦餅一大片才25元，跟南方澳的無名蝦餅相比，個人覺得素蘭姐大勝，因為光是蝦子的size來說，有夠大隻又夠味...<全文介紹>



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#素蘭姐ㄟ春捲、地瓜蝦餅

地址：宜蘭縣五結鄉成鳳路188巷60號

電話：0912-588-943





五結隱藏版美食：黃金牛牛肉麵

部落客 小可愛阿貴 造訪 黃金牛牛肉麵 說：

「黃金牛牛肉麵」地址和店面低調隱密，但店家賣著好吃牛肉麵，功夫深厚，加上熱門宅配的黃金泡菜，下次經過宜蘭五結可以試試看，記得查好營業時間，因為我們撲空過兩次。<全文介紹>



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#黃金牛牛肉麵

地址：宜蘭縣五結鄉中興路三段58號

電話：03-965-1883





五結隱藏版美食：福哥石窯雞羅東店

部落客 紫色微笑。Ben&Jean的饗樂生活 造訪 福哥石窯雞羅東店 說：

旁邊的灶房可以看到真材實料用來烤雞的木材，石窯雞可決定由廚房先分雞肉，不用自己手撥，整體上菜速度也滿快，其他菜色也都很好吃，份量大而且價錢合理...<全文介紹>



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#福哥石窯雞羅東店

地址：宜蘭縣五結鄉國民中路12-16號

電話：03-960-1866





五結隱藏版美食：阿奇師食館

部落客 圍事小哥 造訪 阿奇師食館 說：

西魯肉是宜蘭在地超好吃的一道菜色，很像北部人在吃的白菜滷，各家做法不同，但共同點都是加了很多的海鮮乾貨比如蝦米之類，然後起鍋前會再加入炸過的蛋絲～<全文介紹>



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#阿奇師食館

地址：宜蘭縣五結鄉親河路一段252號

電話：03-960-2020

