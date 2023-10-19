天母人真的不想曝光！被許多網友戲稱是「天龍國」的天母，才不只有貴鬆鬆的美食，對於在地老天母人而言，除了有天母人廚房之稱的「士東市場」隱藏著許多老字號人氣美食之外，還有許多街邊平價美食讓天母人天天吃不膩，包括排隊就算要兩小時也要吃到的「越富越南法國麵包」、從小吃到大的「宋江餡餅粥」等，通通都是天母人必吃口袋名單，這次特別推薦9間天母平價美食，打破大家對於天母高貴不可攀的刻板印象。







天母美食推薦：越富越南法國麵包

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 越富越南法國麵包 說：

越富越南法國麵包，許多老饕的口袋名單之一，招牌除了兩種肉以外，還有蘿蔔、小黃瓜等等，敢吃辣的朋友一定要加辣，更開胃。<全文介紹>



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#越富越南法國麵包

地址：台北市士林區德行東路45號

電話：09-8209-0788







天母美食推薦：宋江餡餅粥

部落客 蛋寶趴趴go 造訪 宋江餡餅粥 說：

牛肉餡餅是宋江的招牌必點！金黃外皮散發出令人著迷的香氣，咬下一口，皮薄餡料飽滿紮實又溼潤，湯汁燙口牛肉鮮美，太好吃了！<全文介紹>



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#宋江餡餅粥

地址：台北市士林區天母北路2號

電話：02-2874-7885





天母美食推薦：呷雞啦

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 呷雞啦 說：

好吃的雞皮下還有雞凍，膠質讓味蕾感受到滿滿的鮮甜雞汁，搭配店家提供的辣椒醬油更添風味，真的好吃推薦！<全文介紹>



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#呷雞啦

地址：台北市士林區士東路91巷17號

電話：0983-698-559







天母美食推薦：老地方牛肉麵

部落客 誠實牛牛 造訪 老地方牛肉麵 說：

是屬於皮厚內餡少的水餃，但皮真的很厲害，非常Q很有嚼勁，吃起來很香，內餡都很好吃，《老地方》可以列入我心中好吃水餃排名裡。<全文介紹>



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#老地方牛肉麵

地址：台北市士林區天母東路8巷21號

電話：02-2877-2891







天母美食推薦：非食不可牛滷

部落客 省錢王JET吃喝玩樂趣 造訪 非食不可牛滷 說：

軟Q滷牛筋口感好神奇，老闆獨家傳承總鋪師阿公秘方，竟然可以把牛筋滷得這麼柔軟，我自己滷都煮不出這種口感，一定要來非食不可吃牛筋補充滿滿膠原蛋白<全文介紹>



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#非食不可牛滷

地址：台北市士林區士東路100號28號攤100號

電話：0909 633 817







天母美食推薦：阿堂鍋貼水餃

部落客 布咕布咕 造訪 阿堂鍋貼水餃 說：

以鍋貼的水準來說，阿堂鍋貼的水準表現非常好，尤其是酥脆的外皮，吃起來沒有想像中的油膩，又帶有迷人的酥脆感~而內餡則是充滿湯汁，就味道來說表現出色。<全文介紹>



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#阿堂鍋貼水餃

地址：台北市士林區天母東8巷21-5號

電話：02 2874 0789







天母美食推薦：皇鼎油飯

部落客 布咕布咕 造訪 皇鼎油飯 說：

油飯的口感和味道，都表現的還不錯，飯不會太軟，而且迷人的香味又有出來。可以搭配他們的甜辣醬，味道會更加的豐富。<全文介紹>



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#皇鼎油飯

地址：台北市士林區天母東路8巷25之1號

電話：02-2876-8519







天母美食推薦：岳家小館

部落客 造訪 岳家小館 說：

這次意外吃到的岳家小館美食讓我非常驚艷，牛肉塊的肉與筋分佈的恰到好處，咬起來柔軟又帶點嚼勁，牛肉也保有肉香味也很不錯，好吃！<全文介紹>



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#岳家小館

地址：台北市士林區士東路100號

電話：02-2831-4510







天母美食推薦：好麵煮私房麵館

部落客 Cindy - Food Makes Me Happy 造訪 好麵煮私房麵館 說：

單單一份私房臭仙抄手，裡頭還摻了豆子和紅蘿蔔丁，抄手本身走厚實路線，不是那種滑溜薄透的抄手皮，會很有飽足感。<全文介紹>



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#好麵煮私房麵館

地址：台北市士林區士東路100號2樓

電話：02-2831-7154



