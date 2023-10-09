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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北美食：天母《老地方牛肉麵》牛肉湯很棒 水餃也很厲害

台北美食：天母《老地方牛肉麵》牛肉湯很棒 水餃也很厲害

2023-10-09 21:00:00 誠實牛牛 人氣：146
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窩客好文

誠實牛牛

發表篇數：10篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 士林區

造訪商家：老地方牛肉麵 天母店
phone02-2877-2891
place台北市士林區天母東路8巷21號
作者本次評價：
4.60
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.50
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那天朋友帶我去GOLF24玩室內高爾夫，結束時已是中午，朋友說若沒有急著離開，要帶我們去吃一間「很厲害的水餃」，聽他這麼說我就來精神了，我可是在南機場夜市，吃著《來來水餃》長大的，跟我推薦水餃？要確定欸~老饕友人在一旁掛保證，既然是在地人強推，當然一定要去吃啦！

《老地方牛肉麵》位於天母新光三越後面的巷子，中午用餐時間店內客滿，因為天氣沒有很熱，所以我們坐外面，在用完餐離開前，來店用餐的人潮沒停過，生意非常好！

【店內環境】

飲料有冰開水跟咖啡紅茶
咖啡紅茶我沒有喝出咖啡味，感覺比較像古早味紅茶，味道偏甜。
醬料區很乾淨，想要什麼調料自行調配。

【菜單】

【餐點】

我們點了牛肉清湯和二種口味的水餃

《牛肉清湯》

我沒有吃牛，所以沒喝湯
友人回饋湯很乾淨，這點他很喜歡，喝來很清甜順口，牛肉味很重但沒有肉騷味，只有牛肉的甜味，再加上蛋花，好喝推推。

《水餃》

是屬於皮厚內餡少的水餃，但皮真的很厲害，非常Q很有嚼勁，吃起來很香

高麗菜水餃」沒有豬肉的腥味，高麗菜很鮮甜

韭菜水餃」有些韭菜水餃吃完口氣會讓人尷尬，這家可以放心吃www

【試吃小結】

以《來來水餃》當對比的話
我覺得《老地方》的皮更有嚼勁，在內餡份量上《來來》勝一籌
味道上兩者不分高下，內餡都很好吃。
《老地方》可以列入我心中好吃水餃排名裡。

【店家資訊】

老地方牛肉麵-天母店
營業時間：11:00~20:00(週六公休)
電話：2877-2891
地址：台北市士林區天母東路8巷21號
◆此文非業配，個人食用心得僅供參考◆

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